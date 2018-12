Uitgetest: ontstressen met geitenyoga Tatjana Peeters

28 december 2018

08u56

Bron: Goed Gevoel 0 Vrije tijd Feit: je bloeddruk en je hartslag dalen wanneer je een hond aait. Dat komt door de aanmaak van oxytocine, ook weleens het knuffelhormoon genoemd. Of ontspannende activiteiten met andere dieren hetzelfde effect op ons hebben, is niet wetenschappelijk bewezen, maar razend populair zijn ze wel. Vier redactrices namen de proef op de som en gingen ‘beestig’ ontstressen! Deze week: stagiaire Tatjana deed yoga met geiten.

Tatjana: “’Net zoals yoga brengen dieren mensen tot rust’, vertelt vrijwilligster en yogi Anne-Marie me bij mijn aankomst in De Peerdegaerdt. ‘De combinatie van beide kan alleen maar een positief effect hebben op ons. Yoga zorgt voor een lenig, gezond en gebalanceerd lichaam. Het contact met de geiten maakt oxytocine aan. Onze deelnemers gaan altijd met een grote glimlach huiswaarts.’”

Pablo en Pepé

“Anne-Marie staat me op te wachten met een brede glimlach. Na een korte kennismaking nemen we onze yogamat onder de arm en wandelen we richting de weide van de geitjes. Ik zie er tot mijn verbazing slechts twee staan. In eerste instantie lijkt het een domper op de feestvreugde, want online zag ik filmpjes met erg veel schattige geitjes. Niet getreurd, denk ik bij mezelf, het is de kwaliteit die telt en niet de kwantiteit. Pablo en Pepé houden ons goed in de gaten. Ik leg contact door hen wat stukjes brood te voederen. Het ijs is gebroken.”

Getrappel naast de mat

“We starten de yogasessie met een tien minuten lange meditatie. Kleermakerszit, ogen toe en focus op de ademhaling. Intussen ruist de wind door de bomen en horen we de vogeltjes fluiten. Plots hoor ik getrappel naast mijn mat. Toch even stilletjes gluren wie er naast me staat. Het is Pablo. Hij haalt me uit mijn meditatie, maar ik zit daar niets mee in. De glimlach die hij op mijn gezicht tovert is het meer dan waard.”

Leven in het nu

“’Door het samenzijn met dieren ga je meer in het nu leven’, zegt Anne-Marie. ‘Zij zitten niet hele dagen te piekeren. Zij nemen het moment zoals het is. Iets wat we allemaal wat meer moeten doen.’ Ik geef haar helemaal gelijk. Tijdens dat uurtje yoga was ik echt in het nu. Ik was gefocust op de yogaposes én op de geitjes. Ik genoot van het moment. En het is de kwaliteit die telt, want ik voelde me helemaal ontspannen en gelukkig.”

Praktische info

Yoga met geiten kan bij De Peerdegaerdt op aanvraag. Stuur een mailtje naar beleef@depeerdegaerdt.nl of bel naar 0031/783690505. Duur: 1 uur. Prijs: € 15 p.p., minimaal 6 personen.