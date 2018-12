Uitgetest: ontstressen met alpaca’s Valérie Wauters

07 december 2018

16u24

Bron: Goed Gevoel 13 Vrije tijd Feit: je bloeddruk en je hartslag dalen wanneer je een hond aait. Dat komt door de aanmaak van oxytocine, ook weleens het knuffelhormoon genoemd. Of ontspannende activiteiten met andere dieren hetzelfde effect op ons hebben, is niet wetenschappelijk bewezen, maar razend populair zijn ze wel. Vier redactrices namen de proef op de som en gingen ‘beestig’ ontstressen! Deze week: redactrice Nathalie wandelde met alpaca’s.

Nathalie: “Alpaca’s zijn hoogsensitieve dieren die ons een spiegel voorhouden over wat er speelt in onszelf en in een groep, lees ik in de folder van Alpaca Pachmana in het Limburgse Ham. Daarom behoort een teambuilding eveneens tot de mogelijkheden. Maar de alpacawandeling is vooral bedoeld om te ontstressen.”

Geluksvogel meets alpaca’s

“Wandelen met alpaca’s? Maar serieus, alpaca’s? Ik herinner me nog goed hoe het Belgische Facebookevent ‘Ontspannen wandelen met alpaca’s’ een jaar geleden massaal geliket en gedeeld werd op Facebook. Van een al lang uit het oog verloren vriendinnetje uit de kleuterklas tot de buurman: werkelijk iedereen wilde gaan wandelen met alpaca’s. Dik een jaar later ben ik de geluksvogel die ook werkelijk een ommetje mag gaan maken met zo’n dier. Een Instagramwaardige activiteit op zich, die er bovendien voor zal zorgen dat de kalmte over me zal neerdalen. Driewerf hoera, tot ik oog in oog met zo’n kudde donzige beesten kom te staan. Want hoewel de rest van de groep vol enthousiasme aan het aaien slaat, blijf ik aanvankelijk toch op veilige afstand. Dat het vooruitzicht op voedsel hetzelfde effect blijkt te hebben op de alpaca’s als op mezelf, heeft daar heel wat mee te maken: dankzij het hoopje wortelen dat ik in mijn hand gestopt krijg, ben ik plots enorm populair. Hmm, personal space?

Kuieren met Corleone

Ook het wandelen verloopt aanvankelijk een beetje stroef. Vanaf nu weet ik dat niet alleen tieners, maar ook jonge alpaca’s fameuze puberstreken kunnen vertonen. En dat ‘follow the leader’ de alpaca-leuze bij uitstek is. Blijft de leider van de groep staan, dan verroert de rest namelijk ook geen poot meer. Na een kwartiertje wandelen wisselen de alpaca’s van tijdelijk baasje. Ik krijg Corleone aan mijn zijde, een prachtige beige alpaca die van kopjekrabben houdt en zich graag laat vertroetelen. In tegenstelling tot zijn voorganger trekt hij niet de hele tijd aan de leiband en laat hij zich mijn aandacht welgevallen. Gooi dat in de mix met een wandeling door de Limburgse natuur en je krijgt... rust. Dat en foto’s waar je heel Instagram (en je collega’s) jaloers mee maakt. Alpacawandeling, iemand?”

Praktische info

Wij gingen wandelen bij Alpaca Pachmana in Ham. Duur: ongeveer 2 uur. Maximaal 12 personen per groep. Prijs: € 15 p.p., drankje inbegrepen. Meer info vind je op www.alpacapachmana.be.