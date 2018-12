Uitgetest: ontstressen door koeien te knuffelen Valérie Wauters

21 december 2018

14u58

Bron: Goed Gevoel 0 Vrije tijd Feit: je bloeddruk en je hartslag dalen wanneer je een hond aait. Dat komt door de aanmaak van oxytocine, ook weleens het knuffelhormoon genoemd. Of ontspannende activiteiten met andere dieren hetzelfde effect op ons hebben, is niet wetenschappelijk bewezen, maar razend populair zijn ze wel. Vier redactrices namen de proef op de som en gingen ‘beestig’ ontstressen! Deze week: redactrice Valérie knuffelde koeien.

Valérie: “Mijn koeknuffelsessie komt als geroepen. Een stressvolle periode, aangevuld met enkele slapeloze nachten, zorgt ervoor dat ik sta te popelen om een knuffel te krijgen van een stevige koe. De website van de boerderij van familie Versteynen belooft een rondleiding op het melkveebedrijf, een bezoekje aan de kalfjes en als kers op de taart een dik uur heerlijk knuffelen met de koeien. Dat zou volgens de site niet alleen ontspannend zijn, maar ook zeer leerrijk en grappig. Bring it on.”

Bij boer Ben

“Bij aankomst word ik vriendelijk ontvangen door boer Ben, die duidelijk een groot hart heeft voor zijn dieren. De meer dan 130 koeien die het familiebedrijf rijk is, kent hij allemaal bij naam en karakter. Je merkt duidelijk dat de dieren die hier rondlopen niet zomaar melkkoeien zijn, maar beesten die goed verzorgd worden. Het geeft me meteen zin om de stallen in te duiken, voor een heerlijke sessie koeknuffelen.”

600 kilo knuffeldier

“Toegegeven, het is even slikken wanneer ik van dichtbij zie hoe groot zo’n beest eigenlijk wel is. Met een gewicht van om en bij 600 kilo is een koe best een stevige brok, waarvan je vooral niet wil dat ze je verplettert. Boer Ben weet me meteen op m’n gemak te stellen met zijn uitleg over het karakter en de anatomie van de koe. Wist je dat een koe geen boventanden heeft, waardoor ze je niet kan bijten? Al één zorg minder. Voorzichtig vlij ik me tegen de roodbruine flank van koe Iris, een stevig dier met ogen om in te verdrinken. Iris houdt duidelijk van knuffelen, en laat zich mijn geaai welgevallen. Al snel lig ik heerlijk ontspannen tegen haar aan en voel ik mijn stressniveau aanzienlijk dalen.”

De geur van koe

“Wanneer Iris even genoeg heeft van mijn affectie, staat ze voorzichtig op, en begeef ik me naar de zwarte Eline. Na een uurtje voel ik me heerlijk loom en volledig ontspannen... een hele prestatie als je weet dat ik met een stressniveau van honderd procent binnenwandelde. En de geur van koe die enkele uren later nog in mijn haar hangt? Die neem ik er met veel plezier bij.”

Praktische info

Koeknuffelen kan op zaterdagmiddag van 14u tot 17u op de boerderij van de familie Versteynen. Prijs: € 35 voor volwassenen en € 15 voor kinderen t.e.m. 12 jaar. Meer info vind je op www.koeknuffel.be.