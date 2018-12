Uitgetest: feestelijke tafeldecoratie voor kerst aan huis geleverd Liesbeth De Corte

18 december 2018

16u49 0 Vrije tijd Nog enkele dagen en het is zover: tijd om de voetjes onder tafel te schuiven voor de vele kerstfeesten. Vroeger was dat hét moment om gasten te verbluffen met je kookkunsten en wijnkennis, maar anno 2018 hoort daar ook een Pinterestwaardige tafeldecoratie bij. Het nieuwe concept Table in a Box helpt je een handje door een pakket te leveren met alle nodige accessoires, van servetten tot sfeervolle muziek. Wij testten het alvast even uit. Graag gedaan!

Stel: nog een week en je familie komt op bezoek voor een heus kerstdiner. Je hebt een indrukwekkend vijfgangenmenu voorzien, samen met enkele aangepaste wijnen, non-alcoholische drankjes én enkele biertjes voor nonkel Jos. That’s it, toch? Helaas pindakaas, met dank aan Pinterest en de talrijke decomagazines verwachten veel mensen tegenwoordig ook een knap versierde tafel.

Vanuit de luie zetel

Heb je geen idee hoe je daaraan moet beginnen? Of heb je überhaupt geen tijd om servetten, vaasjes, theelichthouders ... bij elkaar te zoeken omdat je al een hele dag in de keuken staat? Dat treft, want een dikke maand geleden stampte de Antwerpse onderneemster Katrien Sterckx Table in a Box uit de grond. Dankzij dat nieuwe concept kan je een pakket met tafeldecoratie bestellen vanuit je luie zetel.

Je hebt de keuze tussen 3 boxen: een ‘Fall in Love’-versie, een ‘Vert de Luxe’-versie én een kerstversie genaamd ‘Waiting for Santa’. Extra leuk is dat er bij elke box ook een handleiding, een aantal recepten, en een sfeervolle playlist zit. Klinkt als muziek in onze oren, vandaar dat we ons opofferden als proefkonijnen om het eens uit te testen.

Het eerste wat je moet doen, is jouw favoriete box bestellen op de site. Die zijn beschikbaar in 2 formaten: voor etentjes van 2 tot 5 personen of voor etentjes van 6 tot 9 personen. Wil je een grotere groep mensen uitnodigen? Dan bestel je een box op aanvraag. Et voila, vervolgens wordt het pakketje aan je deur geleverd. Gemakkelijker kan niet, en dat is meteen ook het grootste pluspunt van Table in a Box.

Daarnaast ben ik vooral fan van de katoenen servetten, die je na gebruik simpelweg in de wasmachine kunt zwieren. Minder verspilling dan bij een papieren variant, me dunkt. Wat ik wél mis, zijn enkele kaarsen. Het deed me denken aan mijn kindertijd: je koopt een speeltje en staat te popelen om het uit te testen. Maar wanneer je het thuis uit de verpakking haalt, merk je dat er geen batterijen in zitten.

Natuurlijk is de teleurstelling nu niet even groot als 20 jaar geleden, maar toch is het jammer. Nu moet je je eigenlijk nog naar de supermarkt reppen om batterijen - excuus - theelichtjes te kopen, en dat haalt het punt van een all-in-one pakket aan huis laten leveren wat onderuit. En zeker voor het prijskaartje, dat begint vanaf € 47, verwacht je toch wel dat alles in de doos zit.

Tot slot is het een aanrader om wat takjes eucalyptus of kerstboomnaalden te voorzien zoals bij de online foto’s, want dat zorgt voor een lekker, subtiel en winters geurtje aan tafel. Bij de box ‘Fall in Love’ is die extra moeite niet nodig, want dan wordt er ook mos en gedroogde pepperberry geleverd.

Wil je dit ook eens uitproberen? Dan ben je er best snel bij. Als het pakketje maandag nog geleverd moet worden - op tijd voor Kerstmis - moet je jouw bestelling op de website van Table in a Box doorgeven vóór deze vrijdagmiddag.