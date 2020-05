Uit eten kan niet: zo haal je het restaurantgevoel in huis Liesbeth De Corte

06 mei 2020

09u58 0 Vrije tijd In deze periode van het jaar vinden we het leuk om te genieten van een terrasje en uit eten te gaan. Helaas, een bepaald virus heeft daar een stokje voor gestoken. Dan maar thuis op restaurant om de lockdown-sleur te doorbreken. Interieur wizard Nina Poot vertelt hoe je de boel wat gezelliger en luxueuzer kunt maken, simpelweg door meer moeite te steken in het dekken van de tafel.

Hoog tijd om jezelf eens in de watten te leggen. Door de stress en onzekerheid van de coronacrisis doet het immers extra deugd om eens goed te ontspannen. Naar een restaurant gaan, is geen optie. Maar je kan dat restaurant wel naar je kot brengen. Veel lokale horecazaken bieden immers afhaalmaaltijden aan of leveren lekkernijen aan huis.

Die gerechten worden vaak getransporteerd in plastic of kartonnen verpakkingen waar je rechtstreeks uit kunt eten. Dat kan perfect, maar waarom niet een stapje verder gaan? Haal je beste servies boven en maak een feesttafel. “Dat ziet er niet alleen leuk uit, maar geeft ook een mentale boost”, zegt Nina Poot, één van de oprichtsters van Anna + Nina, een modemerk dat sieraden en decospullen verkoopt. Ze legt stap voor stap uit hoe je het best te werk gaat.

1. More is more

Voor je effectief in gang schiet, is het een goed idee om je kasten eens uit te rommelen. Welke verschillende tafelkleden, placemats, borden, glazen en bestek heb je in huis liggen? “Het is niet erg als je geen complete serviezen hebt. Stel: je had vier borden en ééntje is kapot? Dat maakt helemaal niet uit. Het is net een uitdaging om verschillende soorten borden en kommetjes met elkaar te mixen, zodat je een leuk verrassend resultaat krijgt”, stelt Nina. Kortom, van het retro servies van je grootmoeder tot de kleine vaasjes uit de studententijd, haal alles nog eens boven.

2. Zoek een rode draad

Goed. Nu zit je daar met die verzameling borden et cetera. De volgende stap is enkele items selecteren om te combineren. “Om te vermijden dat het één grote kakafonie wordt, bepaal je eerst en vooral een thema. Neem nu ‘bloemen’: dan kies je voor een tafelkleed met bloemen, servetten met bloemen en zet je enkele kleine vaasjes met bloemen op tafel. Nog een voorbeeld: ‘de Franse Provence’, die kan je oproepen met beige en zachte paarse kleuren en takjes lavendel.”

“Nog een optie is jezelf een restrictie opleggen wat betreft het aantal kleuren. Kies drie tinten uit - rood, roze en geel - en zorg dat die terugkomen in je tafelkleed, servetten, glazen, kandelaars, ... Zo valt je tafel op, maar ziet hij er niet schreeuwerig uit. Integendeel: hij zal een zekere rust en samenhorigheid uitstralen”, tipt Nina. “Pastelpaars en zachtroze zijn momenteel heel trendy en passen perfect samen. ”

3. Creëer lagen

Dan is het tijd om de handen uit de mouwen te steken. Leg eerst een tafelkleed op tafel. “Het kan zijn dat je een hele mooie houten tafel hebt, maar als je het restaurant-gevoel in huis wil halen, is een tafelkleed essentieel. Dat maakt het meteen luxueuzer”, meent Nina. “Je kan kiezen voor een tafelkleed in één kleur, of eentje met een toffe print. Werk vervolgens met lagen: leg verschillende placemats op elkaar en zet verschillende soorten borden op tafel. Die verschillende texturen zorgen voor een rijk gevoel, alsof je in een andere wereld beland bent.”

“Bijvoorbeeld: leg een lichtbruin tafelkleed op tafel, met witte gestreepte placemats en daarop nog een rieten placemat. Combineer met lichte pastelkleurige borden en glazen kandelaars en vaasjes met lavendeltakjes. Zet er tenslotte nog een mooi wijnglas bij met een scheut rosé, en het plaatje is compleet.”

4. Werk af met eyecatchers

“Zoals ik net al zei, is het een goed idee om je tafel af te werken met eyecatchers. We merken dat er deze periode veel vraag is naar lange kaarsen en kandelaren. Logisch, want mensen willen het wat knusser maken nu ze voortdurend thuiszitten, en de combo van felgekleurde kaarsen en kandelaren doet veel aan de gezelligheid. Bovendien maakt het je tafel dramatischer en romantischer."

“Naast vazen en kandelaren kan je ook persoonlijke objecten op tafel zetten. Mijn mama vierde onlangs haar 60e verjaardag, en toen heb ik op de tafel verschillende handgemaakte vogels van haar moeder gezet. Dat geeft je setting een extra toets.”

1/ Tafelkleed van H&M Home, 29,99 euro, online te koop.

2/ Rieten Placemats van Nala, 34,99 euro, te koop via La Redoute.

3/ Gekleurd glas van Zara Home, 6,99 euro, online te koop.

4/ Bord van Serax, 23 euro, te koop via de Bijenkorf.

5/ Bestekset van Made, 89 euro, online te koop.

6/ Servet van Dille & Kamille, 2,95 euro, online te koop.

7/ Kandelaar van Homestock, 41 euro, online te koop.

8/ Kom van Nomad Objects, 15 euro, online te koop.

9/ Vaas van COCO Maison, 12,99 euro, online te koop.

10/ Kandelaar van Anna + Nina, 32,95 euro, online te koop.