Tussen jou en je lief kunnen helaas de nodige irritaties ontstaan: jouw horoscoop voor deze week Ester van Herebeek-Spijkers

03 augustus 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je bent deze week niet bepaald verlegen, Ram! Zeker wanneer je single bent, ga je recht op je doel af en met positief resultaat. Voor de rest laat je deze week niets aan het toeval over. Je maakt een gedegen planning, zodat je niets vergeet en alles gedaan krijgt wat je voor ogen hebt. Een daadkrachtige week dus.

Stier 22-4 t/m 21-5

Relaxen is er deze week niet echt bij, Stier. Dat ligt niet aan de omstandigheden, eerder aan jezelf. Of je nu vakantie hebt of niet, je hebt een bepaalde onrust die niet weg gaat. Daardoor wil je steeds actief blijven of doelen voor ogen hebben. Zolang je je lief er niet mee hindert, is het geen probleem.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Financieel zit het wel goed deze week, Tweelingen. Handig wanneer je nu vakantie hebt, maar je weet er anders ook wel raad mee. Verwen jezelf met een nieuwe zomeroutfit of ga regelmatig lunchen of uiteten, je hebt er hard genoeg voor gewerkt de laatste tijd. Dan mag je jezelf best eens in het zonnetje zetten met luxe.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Welke uitdaging ook op je pad komt, met inventieve planeet Uranus aan je zijde, weet jij er wel raad mee. Je vindt originele oplossingen voor problemen en je weet steeds weer het juiste te zeggen. Dat maakt je komende tijd populair bij vrienden en collega’s, die je graag om raad en advies vragen. Ook je lief weet het te waarderen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Het liefst doe je deze week je eigen ding, Leeuw. Ligt er teveel vast of zit je in een strakke routine, dan word je daar niet bepaald happy van. Je hebt nu behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid. Probeer dit subtiel te vermelden aan je lief of collega’s, dan houden ze daar echt wel rekening mee.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Jij hebt vooral zin om op wat voor wijze dan ook bezig te zijn deze week. Dat zit van nature in je aard, maar dat wordt deze week nog eens versterkt door planeet Uranus. Zelf zie je dat als positief, je directe omgeving wordt er soms knettergek van. Je kunt echt geen moment stilzitten en daar worden anderen onrustig van.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Jij wordt deze week niet geplaagd door lastige planeetinvloeden, Weegschaal. Integendeel, ze laten je lekker met rust. Hierdoor kun je de week naar eigen inzicht vullen. Vrienden opzoeken, sporten of juist lekker alleen zijn onder het genot van een hapje en drankje plus een goed boek. It is all up to you! Jij kunt het nu zelf bepalen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Tussen jou en je lief kunnen helaas de nodige irritaties ontstaan, Schorpioen. Vooral wanneer je per sé je gelijk wilt behalen, dan kan het er soms pittig aan toe gaan. Je geeft niet toe. Wil je dat dit verandert, dan zal je toch water bij de wijn moeten doen. Je kunt het ook eens worden dat jullie het oneens zijn.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je kunt uitkijken naar een relaxte week, Boogschutter. Vakantie of niet, er staan weinig afspraken of verplichtingen in de agenda. Doe er je voordeel mee en ga wat vaker sporten, spreek af met vriendinnen of neem tijd voor jezelf. Niets of niemand houd je nu tegen en dat is lekker. Meestal zien de weken er anders uit bij jou.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Planeet Uranus zorgt deze week voor prettige wendingen en onverwachte ontmoetingen. Wanneer je je daar voor open kunt stellen, wordt het super tof en verrassend. Blijf je vasthouden aan een strakke planning of ga je de deur niet uit, dan is die kans een stuk minder. Go with the flow, laat de week over je heenkomen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt ergens je twijfels over, Waterman. Dit kan met je job, je relatie of een vriendschap te maken hebben. Je kunt niet echt je vinger erop leggen wat het is, maar iets zit niet goed. Neem je tijd om dit grondig uit te zoeken. Het is belangrijk dat je erachter komt wat er werkelijk aan de hand is.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Het is aan te raden iets aan je innerlijke onrust te doen, Vissen. Anders kun je nogal humeurig worden of snel uit de slof schieten. Zorg voor voldoende tijd voor jezelf en kom wat vaker in beweging. Op die manier kom je weer in balans en creëer je rust in je hoofd. Mediteren kan eveneens helpen.