Tuinieren hoeft niet duur te zijn: de beste budgettips van tuinexperte Laurence Machiels

Zaterdag 25 april: Maak je eigen pallettuin

Droom je van een moestuinbak? Een mooie bak kost geld; waarom maak je er zelf geen? Zaag twee europallets (ca 15 euro stuk) doormidden en zet de vier delen met lange schroeven en hoekijzers aan elkaar tot een bak. Plaats de bak meteen op de juiste plek. Bekleed binnenin en op de bodem met vliesdoek, en vul op met 1/3 tuingrond, 1/3 bodemverbeteraar en eindig met 1/3 (bio)potgrond voor de moestuin als toplaag. Zet je bak in de zon en plant er de groenten van je dromen in. Met tomaten, pepers, aubergines en basilicum wacht je tot midden mei, dan is het gevaar voor nachtvorst definitief geweken. Een europallet is een ‘schoon’ materiaal: het is niet geïmpregneerd, maar heeft een hittebehandeling ondergaan.

Zondag 26 april: Bloemen drogen

Er vallen nu al best veel bloemen te plukken in de tuin en in het wild, die je kunt drogen, voor talloze gratis boeketten. Pluimpjes van wilde grassen, duizendblad, boerenwormkruid, korenbloemen, fluitenkruid, wilde peen en de zaaddozen van papavers zijn bijzonder dankbare droogbloemen. Pluk op een droge, zonnige dag, rond het middaguur, wanneer de dauw verdampt is en de bloemen mooi open staan. Knip zo lang mogelijke stelen en bind ze bijeen met fijne binddraad of touw. Hang de bloemen in losse bosjes ondersteboven, op een donkere, droge en warme plaats zoals een zolder. Laat tussen elk bosje genoeg plaats, hoe meer luchtcirculatie, hoe sneller en mooier ze drogen. Zet af en toe het zolderluik open, voor extra tocht. Reken op twee tot acht weken voor de bloemen helemaal droog zijn: ze maken dan een ritselend geluid wanneer je ze vastneemt. Laat ze op zolder hangen tot je ze gebruikt in een boeket.

Maandag 27 april: Gember en kurkuma van eigen kweek

Gember en kurkuma zijn excellent voor je immuunsysteem, én je kunt ze makkelijk zelf kweken! Koop knollen in het warenhuis of bij de groenteboer, vul een pot met potgrond en leg de knollen plat, met zoveel mogelijk groeipunten (verdikkingen) naar boven. Strooi er een paar centimeter potgrond over, druk aan, geef flink water en houd de potten binnen of in de serre, tot de eerste blaadjes verschijnen. Verhuis ze dan naar je terras, op een plek met veel zon, het worden prachtige sierplanten. Laat ze niet uitdrogen en geef elke veertien dagen een dopje vloeibare voeding. Eind oktober haal je de planten naar binnen, oogsten doe je tijdens de winterslaap. Plant een of twee knolletjes opnieuw, en houd de plant binnen tot mei volgend jaar. Op naar de tweede oogst!

Dinsdag 28 april: Slim met afval

De voorbije weken werd er nogal wat opgeruimd! Kleerkasten, keukenkasten tot het verste hoekje van het tuinhuis aan toe. Maar gooi niet alles weg, er zijn zoveel dankbare materialen die je in je tuin nuttig kunt gebruiken. Van een hoopje steengruis, een restje grind en wat vergeten klinkers bouw je een prachtige kruidenspiraal. Een restje bakstenen, een paar verloren snelbouwstenen, een stukje pvc-buis: meer heb je niet nodig om met de kinderen een insectenhotel te bouwen. Lege blikken? Prop ze vol holle stengels en hang ze in de zon, als nestplaats voor de solitaire bijen. Eierdoosjes lenen zich perfect om er aardappelen in te laten kiemen, zaadbommen te drogen, er pompoenen en courgettes in te zaaien. Of zonnebloemen! In toiletrolletjes zaai je de mooiste (reuk)erwten. Boor gaten in houten stammetjes, en hang ze in de zon, als legnest voor solitaire bijen. Een oude dakpan is een prima paddenslaapplaats. Of leg ze tussen je sla, en pluk er ’s ochtends de slakken van weg. Houd de scherven van kapotte terracottapotten bij, om over het draineringsgat van bloempotten en bakken te leggen.

Woensdag 29 april: Bloemen voor weinig geld

Je kunt je blauw kopen aan planten, of slim kiezen en planten nemen die het werk voor jou doen. Er zijn namelijk tientallen prachtige tuinplanten die zich vanzelf uitzaaien, en doorheen je tuin ‘wandelen’, zonder te woekeren. Je koopt één keer een pakje zaad, of één plant, en laat de natuur haar werk doen. De zaailingen nestelen zich waar zij zich het lekkerst vinden, vullen kale plekken en zorgen ervoor dat jij, jaar na jaar, vergast wordt op een pak gratis bloemen. Waar ze niet welkom zijn, bijvoorbeeld in een grindpad, trek je ze uit. De makkelijkste wandelplanten zijn vingerhoedskruid, gele toorts, akeleien, Mexicaans madeliefje, stokrozen, doorlevende (paarse) venkel, viooltjes, papavers, goudsbloemen, korenbloemen, muurbloemen, juffertje-in-’t-groen, slaapmutsjes, judaspenning, vergeet-mij-nietjes en leeuwenbekjes.

Laat kinderen liever geen meiklokjes plukken, alle delen zijn giftig

Donderdag 30 april: Maak je eigen potgrond en klimsteunen

We zijn het zo gewoon om potgrond te kopen, maar je kunt die perfect zelf maken. Meng vier delen tuingrond, vier delen compost en twee delen grof zand of rijnzand. Tuinier je op klei, voeg dan meer zand toe; bij zanderige tuingrond vervang je het extra zand door zelfgemaakte bladcompost. En ook klimsteunen hoef je niet te kopen, die bamboestokken vervang je door de lange, rechte takken van wilg of hazelaar. Je kunt er een raamwerk mee vlechten voor de erwten en reuk­erwten, hoge staken planten voor de klimbonen, of er een zonnebloem mee stutten. Wilgenstokken hebben de neiging om weer te beginnen groeien, en krijgen dan ineens blaadjes. Geen erg, in de herfst trek je ze uit, laat ze binnen drogen, en plant ze volgende lente opnieuw als steun. Tenzij je een wilgenhut of tipi voor de kinderen wil bouwen, dan is het net leuk dat het ‘huisje’ blaadjes krijgt. Hazelaar gaat niet langer dan twee seizoenen mee, daarna wordt het hout broos.

Vrijdag 1 mei: Meiklokjes planten

Waarom zijn meiklokjes (‘muguets’) zo duur, vraag je je wel eens af. Dit bolgewas groeit namelijk allergemakkelijkst, soms zelfs té gemakkelijk. Dan vind je ze een meter verder dan waar je ze ooit plantte, of komen ze tussen de tegels van je pad tevoorschijn. Op vruchtbare, vochtige grond in halfschaduw of schaduw staat er geen maat op, in zanderige bodem groeien ze minder hard. Plant nooit meiklokjes in een kleine tuin, houd ze in pot. In een grote tuin zet je deze bodembedekker in in de strijd tegen woekerend onkruid; ze winnen de concurrentie met zevenblad en brandnetels probleemloos. Slakken lusten ze niet. Je kent zeker wel iemand die jou een scheutje van zijn plant cadeau wil doen. Laat kinderen liever geen meiklokjes plukken, alle delen zijn giftig.

Houd het netjes

Veeg elke week je terras, vuil trekt onkruidzaden aan. Giet heet afvalkookwater tussen de kieren van klinkers, het doodt onkruid. Was in de week gezet? Giet het sopje over je terras, (blauwe) Biotex is een notoire mosvreter.

SHOPPINGTIPS

Zo spaar je geld uit, tijdens je bezoek aan het tuincentrum:

• Een pakje zaad kost evenveel als één plant, terwijl er vaak tientallen tot honderd zaden in een pakje zitten.

• Koop kleine plantjes, in dit groeiseizoen worden ze snel groot.

• Koop universele meststof, die is even werkzaam als de ‘speciale’, veel duurdere meststoffen.

