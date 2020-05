Tuinfeest met je bubbel? 5 originele thema-ideeën, inclusief lekkere recepten Stéphanie Verzelen

23 mei 2020

11u00 0 Vrije tijd Dit weekend schijnt de zon en dat is het beste excuus voor een tuinfeest met je bubbel. Zin om er net dat tikkeltje meer moeite in te steken voor net dat tikkeltje meer onvergetelijkheid? Van ‘una noche de tapas’ tot een gezellige kampvuursoiree: had je al aan deze thema’s gedacht?

1. De klassieke barbecue

Zeker hier in Vlaanderen is het een klassieker en dat snappen we. Je kletst bij op het terras terwijl de vleesjes (of groentjes) grillen en krijgt een heerlijk zonnige maaltijd voorgeschoteld. Op culinair vlak is er heel wat mogelijk en buiten bijbehorende drankjes en een leuk gedekte tafel hoef je je om niet veel zorgen te maken.

Recepten:

1. Simpel en mager: kruidige kipfilet op een bedje van kraakverse groenten

2. Snackable smaakbommen: tapas op de barbecue

3. Veggie verwennerij: gevulde puntpaprika’s



Aankleding:

Denk vooral aan een grote, gedekte tafel (maar hoeft zeker niet superchic te zijn). Maak de tuin gezellig met wat sfeerlichtjes, vlaggen of grote kaarsen.

2. Het cocktailfeest

Op dit tuinfeest zijn de drankjes de ster, en dan meer bepaald: cocktails. Leuk is om meerdere soorten te maken en ze dan tijdens het feest samen met je gezelschap te proeven. Vergeet niet een paar mocktails of non-alcoholische opties te voorzien (zelfgemaakte iceteas of limonades, bijvoorbeeld) om te vermijden dat iedereen met een gigakater ontwaakt de volgende dag. Ook een ideetje: een cocktailbattle, waarbij alle genodigden hun eigen creatie maken waarna de lekkerste verkozen wordt.

Recepten:

1. Origineler dan een gin-tonic: de Gin Fizz

2. 5 alcoholvrije cocktails, van ‘hugs on the beach’ tot virgin mary

3. 3 manieren om cocktails met limoncello te maken

Aankleding:

Ga voor een exotisch sfeertje met een swingende zuiderse soundtrack, kleurrijke tafelaccessoires (rietjes, lepels, serviettes ...) en leuke glazen. Serveer de cocktails in grote karaffen met vers fruit en ijs, en voldoende snacks als chips, nootjes, groenten met dips, stukken fruit, enz. Voorzie ook genoeg shakers voor alle genodigden als je een cocktailbattle wil organiseren.

3. Una noche de tapas

In de hoofdrol op dit tuinfeest: de tapas die je serveert. En wat dat betreft is the sky the limit. Je kan al je gasten een aantal tapas laten voorbereiden of ze vooraf laten stemmen op hun favorieten. Zo wordt het een heerlijke culinaire ervaring voor alle aanwezigen, maar ligt de druk om lekker te koken niet gigantisch hoog, want het zijn ook ‘maar’ tapas. Ook een fantastisch recept voor leuke conversaties de hele avond, want op tapas knabbelen haalt je aandacht niet van de gesprekken weg.

Recepten:

1. Loïc maakt pan con tomate, patatas bravas en croquetas de jamon

2. Klassieke Albóndigas

3. Plukbrood en kruidige spiesjes op de grill

Aankleding:

Tijd om de Spaanse vibes boven te halen! Zet een Spaanse playlist op, maak sangria voor bij de tapas, selecteer ook Spaanse wijnen en zorg voor kleurrijke keramieken bordjes en schaaltjes.

4. De picknickparty

Picknicken in het park mogen we nog niet doen. Dus picknicken in de tuin dan maar! Schuif tafels en stoelen aan de kant en creëer een gezellige setting op het gras. Zorg voor leuke slaatjes, fruit, groenten en ander snackable lekkers dat al liggend of uit het vuistje verorberd kan worden, et voilà: een picknick du maison.

Recepten:

1. Lekker hartig: een Britse ‘Cornish pasty’ uit het vuistje

2. Veggie uit het vuistje kan ook: spinazieflapjes met feta

3. Heerlijk met mosterd en een biertje: verse pretzels

Aankleding:

Hier zijn grote dekens en kussens natuurlijk het belangrijkst. Schik ze zo op de grond dat je een gezellig eiland creëert. Een paar poefs en lage stoeltjes en tafeltjes creëren wat hoogteverschillen en geven je gasten de optie om te liggen of te zitten. Een paar leuke parasols beschermen tegen de zon en maken het plaatje af.

5. De kampvuursoiree

Een tuinfeest bij valavond? Dan is het een leuk idee om de vuurkorf erbij te halen of zelf een kampvuur te maken. Met een gitaar erbij en gepaste kampvuursnacks op het menu kunnen jij en je gezelschap het all night long gezellig maken.

Recept voor s’mores, de klassieke kampvuursnack:

1. Spies een grote marshmallow op een stokje.

2. Smelt hem bij het vuur.

3. Steek de zachte marshmallow met een stuk chocolade (dat door de warmte ook zal smelten) tussen twee boterkoekjes (Petit Beurres, bijvoorbeeld) en geniet.

Aankleding:

Eens het kampvuur er is, moet je vooral genoeg stoelen voorzien. En lange spiesjes om marshmallows op te roosteren. Ook leuk: muziekinstrumenten, of anders een heel rustige playlist. Zorg dat de rest van je tuin ook in gezellig licht baadt door wat kaarsen te zetten of lichtslingers op te hangen.