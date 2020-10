Tuinexperte toont je de beste manier om herfstbladeren te recycleren: “Gebruik ze als plantendekentje of maak er bladaarde van”

Word je moedeloos van de vele herfstbladeren in je tuin? Met deze tips van onze tuinexperte Laurence Machiels heb je het zo geruimd. En vergeet niet: herfstblad is bijzonder nuttig voor de tuin.

Heerlijk, al die prachtige gele, oranje en rode herfstbladeren! Tot ze op de grond vallen en je hele tuin bedekken. Maar wist je dat bladeren een heel belangrijke rol in de natuur spelen? Neem alle bladeren uit het bos weg, en je houdt geen bos meer over. Humus, dé basis voor een vruchtbare grond, wordt immers grotendeels gevormd door afgestorven bladeren. Bladeren zijn een essentiële schakel in ons ecosysteem.

Laat de bladeren in je tuin dus zoveel mogelijk liggen; het zijn pure vitaminen voor de bodem. Haal ze alleen weg van het gazon (bladeren verstikken gras heel snel) en van de paden, die worden er gevaarlijk glibberig van. Vis ze ook uit de vijver. Laat de bladeren onder de haag, tussen struiken en in je bloemenborder liggen; tal van nuttige dieren zoals wormen, pissebedden, lieveheersbeestjes, en duizendpoten vertoeven er, en zorgen voor de verwerking van het blad tot kostbare humus. En dat is ook goed nieuws voor de vogels. Wanneer het eten straks schaarser wordt, gaan ze scharrelen tussen de bladeren en vinden ze er een nuttig maal van wormen en insecten. Zelfs als het vriest, blijft het binnenin de hoop vorstvrij.

Bladaarde zorgt ervoor dat de bodem water beter vasthoudt, en wapent je planten tegen alweer een droge zomer. Strooi dus elk jaar een laagje van minstens 3 centimeter tussen de planten uit

Bodem verbeteren

Wat gebeurt er als je bladeren op een hoop laat liggen? Dan krijg je iets wat op bosgrond lijkt: luchtig, kruimelig en donker, met de geur van bos. Bladaarde is een geweldige bodemverbeteraar voor je tuin: het maakt dat de bodem het water beter vasthoudt en je planten wapent tegen alweer een droge zomer. Strooi elk jaar een laagje van minstens 3 centimeter tussen de planten uit.

Heb je maar een klein tuintje en geen plaats voor een bladkorf? Geen probleem, bladeren vergaan ook perfect in een vuilniszak

Bladaarde maken is veel gemakkelijker dan composteren. Sla op een schaduwplek palen in het rond of in een vierkant (circa 2 vierkante meter) en vorm een bladkorf met kippengaas of kastanjespijltjes. Vul ze met de bladeren vanop het gazon en de tuinpaden. Zijn de bladeren erg droog, giet er dan een paar emmers water over; natte bladeren verteren sneller. Laat de schimmels nu rustig hun afbraakwerk doen. Na ongeveer een jaar heb je bladaarde. De bladeren die het snelst verteren zijn es, beuk, berk, kers, olm, haagbeuk, linde, eik, populier en wilg. Bladeren die moeilijk (pas na 2 jaar) verteren, zoals esdoorn, magnolia, plataan en paardenkastanje, kun je eerst fijn malen door er met de grasmaaier over te rijden. Heb je maar een klein tuintje en geen plaats voor een bladkorf? Geen probleem, bladeren vergaan ook perfect in een vuilniszak. Prop hem vol bladeren, duw goed aan, giet er een halve emmer water over, knoop de zak dicht en prik onderaan een paar gaten. Zet weg, in de schaduw. Over ruim een jaar ‘oogst’ je bladaarde.

(Tekst gaat verder onder de foto)

De juiste bladhark

De meest ecologische manier om herfstblad van je gazon en paden te verwijderen, is simpelweg harken. Bladharken is een geweldige work-out, en nog leuk om te doen ook, als je een goede bladhark hebt tenminste. Investeer in een kwaliteitsbladhark met verende, stalen of gegalvaniseerde tanden en een lange steel. Het voordeel aan een verstelbare bladhark is dat je de breedte van de waaier kunt aanpassen, meestal van 30 tot 50 cm. Voor kleine blaadjes zet je hem op z’n smalst, voor grote bladeren maak je hem breder. Zijn de bladeren erg nat (en zwaar), dan kun je hem best versmallen, dat maakt het werk lichter. Heb je veel bodembedekkers of grindpaden in je tuin, koop dan een kunststof bladhark met kortere, rechte tanden; daarmee hark je de bladeren van je planten en van het grind, zonder dat je de planten schendt of je al het grind mee opharkt.

De makkelijkste en snelste manier om van bladeren op je gazon verlost te geraken? Maai er met de grasmaaier over. Het levert een prachtige mengeling van groen (gras) en bruin (blad) plantenmateriaal op, dat je op de composthoop kunt gooien, of direct in de tuin, tussen je groenten, in de bloemenborder en onder hagen en struiken. De mengeling verteert tot humus, houdt de bodem eronder kruimelig en vochtig en remt het onkruid. Bovendien spaar je zo ettelijke zakken schors of houtsnippers uit. Leg de laag gerust 10 centimeter dik.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Isolerend laagje

Herfstblad kun je op nog veel meer manieren recycleren! Strooi de bladeren als anti-winterdeken over vorstgevoelige planten als Agapanthus, of de artisjok in je moestuin. Doe het pas wanneer de eerste vorst is aangekondigd. Vanaf maart strooi je de bladeren weer open. Heb je een moestuin(bak)? Laat ’s winters geen aarde bloot liggen, de regen spoelt de voedingsstoffen uit en de grond wordt een harde korst. Bedek elke lege plek met een dik pak bladeren (10 tot 30 cm) en laat liggen tot maart. Strooi het ook tussen de prei, dan kun je blijven oogsten wanneer het vriest; onder bladeren geraakt de aarde veel moeilijker bevroren. In de lente meng je de bladeren dan met een spitvork onder de grond.

Padden, kikkers en salamanders overwinteren graag in een hoop bladeren

Pas bomen en struiken geplant? Houd de grond eronder de eerste jaren onkruidvrij. In plaats van de hele tijd te schoffelen, strooi je er een dik pak bladeren uit. Dat zorgt tegelijk voor een isolatielaag tegen hitte en droogte. Leg er in de lente nog een laag stalmest bovenop, als voeding. En vergeet je de dieren in je tuin niet? Onder andere padden, kikkers en salamanders overwinteren graag in een hoop bladeren. Stapel op de bodem eerst een laag grillige takken, zo kunnen ook grotere dieren zoals de egel in het bladerhotel logeren. Zorg dat de hoop minstens 70 centimeter hoog en een meter breed is; de kern moet ook in een strenge winter vorstvrij kunnen blijven, anders bevriezen de dieren.

TIP

Bladeren kunnen flink onhandig zijn – probeer maar eens een groot pak op te rapen, gegarandeerd valt de helft ervan terug op de grond. Met twee brede plankjes gaat het zoveel gemakkelijker!

(Tekst gaat verder onder de foto)

NU DOEN!

• Plant nu wintergroene struiken, hagen en bomen zoals taxus, hulst, steeneik, struikkamperfoelie (Lonicera nitida), Ilex crenata, Osmanthus, Prunus lusitanica, Elaeganus ebbengei,... Daarna is het weer wachten tot april.

• Snoei de hagen en bolvormen een laatste keer, dat geeft je tuin de hele winter een net zicht.

• Blijf het gazon maaien, op de hoogste stand. Lang gras is beter bestand tegen vorst en koude, en er komt minder mos in.

• Heeft je gazon erg geleden onder de droogte? Strooi er najaarsgazonmest of een laagje (wormen)compost over uit.

• Deze maand kun je nog een nieuwe grasmat zaaien en kale plekken herstellen. Grasmatten kun je zelfs tot in november leggen, zolang het niet vriest.

Weet jij waarom bladeren in de herfst verkleuren? Lees hier de uitleg van onze wetenschapsjournalist. Wie op zoek is naar een goede en ecologische bladblazer: dit zijn de aanraders van Laurence Machiels.

Met de adviezen van onze tuinexperten wordt de verzorging van je tuin een fluitje van een cent. Alles wat je moet weten lees je in Mijn Gids - Tuin en Terras.

Lees ook:

Is het Scandinavische ‘friluftsliv’ de remedie tegen de corona winter? “Ga op microavontuur: kort, simpel, lokaal, en goedkoop” (+)

Heel het jaar door kleur in je tuin? Onze tuinexperte legt uit welke bloembollen je het best plant (+)

Snoeien in de tuin? Onze tuinexperte legt uit welke schaar je het best gebruikt voor elke snoeiklus (+)