Tuinexperte Laurence Machiels geeft handige tips voor wat je deze week kan planten en zaaien

In je eigen leven lijkt de tijd even stil te staan, maar de natuur draait gewoon door. Bloesems verschijnen, de vogels maken een nest... Heel hoopgevend! In je tuin en op je terras komen de planten nu heel snel tot leven. Zaai en verplant, schud je moes- en bloementuin wakker ofgeef kamerplanten een lentekuur. Nog meer tips om de quarantaine constructief door te komen, lees je in onze Thuisblijfgids

ZATERDAG 28 MAART: Opruimen

Tuinieren is een geweldige manier om beweging te nemen, zeker nu het lente wordt en de fitnesscentra en sportclubs gesloten zijn door de verplichte quarantaine. Vlieg er meteen full force in en ruim de laatste winterresten op. Alle droge stengels van bloemen en siergrassen mogen nu weg. Knip ze af, breek ze in kleine stukken en laat ze tussen je planten liggen. Of snoei ze met je snoeischaar van boven naar beneden telkens in laagjes af. De snippers laat je tussen je planten liggen. Het is een geweldige laag tegen het onkruid en komende droogte. Snoei meteen ook de pluimhortensia’s en Annabelle, maar wacht met de boerenhortensia’s tot over twee weken.

Tijd over? Maak de serre schoon. Zo valt er meer licht door de ramen en maak je komaf met schimmelresten en vraatzuchtige insecten. Je wilt je met liefde gezaaide groenten, kruiden en bloemen straks wel opkweken in de beste omstandigheden. Een ideale klus voor een regenachtige dag!

Gooi zaadbommen op kale, onbenutte stukjes in je buurt

ZONDAG 29 MAART: Zaadbommen maken & bollen bestellen

Kleine kinderen in huis? Maak samen zaadbommen. Meng vier koppen kleipoeder met vijf koppen potgrond en een eetlepel inheemse zaden. Roer goed door elkaar en benevel met de plantenspuit tot je een kneedbare bol krijgt. Verdeel in golfballetjes. Laat een paar dagen drogen, bijvoorbeeld in een leeg eierkarton. Gooi de zaadbommen op kale, onbenutte stukjes in je buurt. De meeste eenjarige bloemen kiemen na drie weken, maar het kan ook maanden duren voor je bom uit elkaar valt en de zaadjes zich in de grond boren. Online vind je ook volop zomerbloembollen: dahlia’s, gladiolen, Canna’s, begonia’s... Plant ze in een pot en houd ze binnen tot de eerste blaadjes verschijnen. Dat kan drie weken duren, dus heb geduld. Verhuis de potten dan naar een minder warme, lichte maar vorstvrije plek. Na de laatste nachtvorst (doorgaans begin mei) plant je ze uit in de tuin.

Van één pot peterselie of koriander maak je makkelijk tien nieuwe plantjes

MAANDAG 30 MAART: Kruiden planten

Of je bestelt wat plantjes online, of je gaat naar de supermarkt en koopt daar biokruiden in pot. Van één pot peterselie of koriander maak je makkelijk tien nieuwe plantjes. Haal de kluit van de pot voorzichtig uit elkaar en plant de verschillende delen op 5 cm van elkaar, in verse potgrond. Houd ze de eerste week binnen en zet ze dan een week lang overdag buiten, om te wennen aan de buitentemperatuur. Je kunt nu ook al volop peterselie, kervel, dille en koriander zaaien, in een bakje buiten. Voor basilicum is het nu nog veel te vroeg!

DINSDAG 31 MAART: Kleur brengen op je terras

Kijken naar bloemen brengt rust en hoop. Bestel bij je tuincentrum in de buurt, er wordt volop aan huis geleverd. Ook potgrond is geen probleem. Dat vind je zelfs in de warenhuizen. Neem potgrond voor terrasplanten, als die er is, en anders universele. Wil je op zuinig spelen, koop dan nu bloeiende vaste planten voor je terraspotten en vensterbank zoals Amerikaanse vergeet-mij-nietjes, longkruid, smeerwortel, schoenlappersplant... Die kun je na de bloei in de tuin planten en ze gaan jarenlang mee.

Ook bloembolletjes op pot zoals narcissen en blauwe druifjes kun je daarna uitplanten. Koop niet alles in bloei; met tulpen in knop heb je al erg mooi kijkplezier nog voor de bloemen zich openen.

De vogels kunnen de komende weken extra voer gebruiken. Ze stoppen veel van hun energie in het maken van nesten en eieren leggen en uitbroeden

WOENSDAG 1 APRIL: Vogelhuisje bouwen

Als je snel bent, wordt het nog dit seizoen in gebruik genomen. Je vindt op www.natuurpunt.be een eenvoudig plannetje. Een plank van 140 cm lang, 15 cm breed en 1,5 cm dik heb je zeker nog wel ergens staan?

Blijf de vogels voederen. Veel vetbollen zijn er niet meer in het warenhuis, maar je vindt zeker nog wel vogelzaad en een pak frietvet. Zonnebloemen zijn nu erg dankbaar voedermateriaal! Smelt het frietvet, meng voor de helft met zaden en pitten, en laat de vormpjes uitharden. De vogels kunnen de komende weken extra voer gebruiken. Ze stoppen veel van hun energie in het maken van nesten en eieren leggen en uitbroeden. Vogels observeren leidt je overigens af van je tijdelijke zorgen en gepieker. Of maak van die onverwachte vrije tijd gebruik om de tien basisvogels in je tuin te leren herkennen.

DONDERDAG 2 APRIL: Tomaten en pepers zaaien

Zaadjes zien ontkiemen en jonge plantjes zien opgroeien, is hoopgevend, biedt perspectief en vermindert je stressgevoel. Pakjes zaad zijn nu je redding: je bestelt ze online en ook de verzending via de post is eenvoudig.

Tomaten en pepers hebben 20°C nodig om te kiemen, zaai in een verwarmde serre, de veranda of een plekje op de vensterbank in de keuken. Geen zaaibakjes? Bakjes van champignons, druiven... met een doorschijnend deksel zijn minstens zo goed. Vul ze met zaaigrond (of potgrond, liefst al wat oudere) en duw goed aan.

Besproei zachtjes tot de grond vochtig is maar niet nat. Prik met een potlood om de 3 centimeter een gaatje van 0,5 centimeter diep. Laat er een zaadje in vallen. Na vijf à zeven dagen verschijnt het eerste groen! Geen zaai- of potgrond in huis? Geen nood, je kunt alvast beginnen zaaien in een koffiefilter! Zoek online op hoe het moet (Deno-methode).

Bloemenzaad is heel fijn en heeft licht nodig om te kiemen: strooi er geen aarde over!

VRIJDAG 3 APRIL: Bloemen zaaien

Een zakje inheemse bloemen is goed voor veel vierkante meters bloemenplezier deze zomer. Maak een stuk tuin onkruidvrij, hark de aarde fijn, zaai de bloemen uit en druk alles goed aan, met je handen of door er met je voeten over te trampelen. Bloemenzaad is heel fijn en heeft licht nodig om te kiemen: strooi er geen aarde over! Kies een biologisch mengsel, speciaal voor bijen en hommels, de planeet zal je dankbaar zijn.

Vind je een schijnbaar levenloze hommel in je tuin? Hij is mogelijk uitgeput. De hommels die je nu spot, zijn koninginnen die na een lange winterslaap snel nectar moeten vinden om een nest te kunnen bouwen. Dat kost ontzettend veel energie. Schep de hommel voorzichtig op en breng hem naar een beschutte plek in de zon. Los een lepeltje suiker op in lauw water en zet de hommel bij het schaaltje. Het kan een paar uur duren voor de hommelkoningin weer op krachten is om verder te vliegen. Regent het, zet haar dan tijdelijk binnen in een schoendoos.

Tip: Koop online

Het is niet omdat bloemenwinkels en plantenkwekerijen gesloten zijn, dat je nu niet volop kunt tuinieren. Zowat alles voor de tuin kun je online bestellen. Probeer dat zoveel mogelijk te doen bij de lokale winkels en eenmanszaken uit je buurt. Zij hebben je steun het hardst nodig.

Tip: Forceer je niet

Woede, agressie, frustratie... Het hoort er in deze tijden allemaal bij. Maar ga ook niet in één keer wild tekeer in je tuin! Doseer en wissel af: een beetje snoeien, een beetje wieden en een beetje grond bewerken, is beter dan verbeten in één keer die immense composthoop om te zetten. In de ziekenhuizen is nu geen plaats voor mensen met een geblokkeerde rug.

Tap eens berkensap

Heb je een berk in de tuin? Dan kan je nu (tot eind maart) berkensap aftappen. Ver moet je er niet achter zoeken: het sap zit gewoon direct onder de schors. Neem een fles, laat er de dop opzitten en maak bovenaan in de zijkant een gaatje. Knip een stuk tak af en steek je fles op het uiteinde van die tak. Maak goed vast met touw of ijzerdraad. Per dag kun je makkelijk een liter berkensap aftappen. Zodra het troebel wordt, moet je stoppen. Het sap smaakt heerlijk zoet en heeft een reinigende werking op je lichaam. Drink het zo snel mogelijk op of vries een deel in. Laat het niet staan: door de natuurlijke suikers gaat het snel gisten.

Met de adviezen van onze tuinexperten wordt de verzorging van je tuin een fluitje van een cent. Je leest alles in ons dossier.

