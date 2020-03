Tuinexperte Laurence Machiels geeft advies: “Dit is hét moment om de handen uit de mouwen te steken”

Het zonnetje schijnt, de temperaturen zijn lekker zacht en in de tuin zie je de lente ontspruiten. Heerlijk, ware het niet dat er toch een scherp kantje aan zit dat ‘lockdown’ heet. Gelukkig kunnen we van de nood een deugd maken en in onze tuin aan de slag gaan. Wij vroegen groenjournaliste en auteur Laurence Machiels om tuintips.

“Het is misschien een beetje ironisch, maar eigenlijk kon je geen betere periode hebben dan nu om veel thuis te zitten. Dit is immers hét moment om de handen uit de mouwen te steken in de tuin”, steekt groenjournaliste Laurence Machiels van wal. “Alles staat nu te gebeuren: enerzijds kan je beginnen aan de lenteschoonmaak van je tuin, anderzijds zijn er heel wat andere projectjes die je buiten kan opstarten.”

Zo kan je volgens Machiels nu perfect beginnen aan de lenteschoonmaak buiten. “Wanneer ik het heb over de lenteschoonmaak van je tuin, dan bedoel ik in de eerste plaats het snoeien van bepaalde planten. Denk hierbij aan de verdroogde stengels in de tuin of gedroogde siergrassen. Deze kan je zonder zorgen afknippen, waardoor ze al snel weer mooi zullen uitschieten. Ook alles wat het gazon betreft mag je nu in gang steken. Ziet je gras er een beetje pips uit? Dan kan je eerst bemesten, een weekje wachten en dan met de grasmachine aan de slag gaan. Let er wel op dat je dat zeker de eerste keer op de hoogste stand van de machine of maairobot doet. Mag ik bij dezen meteen ook een pleidooi houden om steeds op die hoogste stand te maaien? Op die manier geef je niet alleen een heleboel bloemen, zoals madeliefjes, klavers en viooltjes de kans om prachtig te bloeien in je gazon, maar zorg je ook voor bijen en hommels die op zoek zijn naar nectar.”

Opgelet voor de ijsheiligen

Jeuken je vingers al om aan de slag te gaan in je moestuin, of om volop bloemen te beginnen zaaien? Dan let je toch beter even op. Wat veel mensen over het hoofd zien, is dat de temperaturen nu misschien wel heerlijk lente-achtig aanvoelen, maar dat het ‘s nachts nog behoorlijk koud kan worden. Daarnaast mogen we ons in mei ook nog aan de zogenaamde ‘ijsheiligen’ verwachten. Dit is de periode waarin er voor het laatst nachtvorst kan optreden tijdens het voorjaar.

“De ijsheiligen komen normaal rond midden mei”, verklaart Machiels “al ligt dat de laatste jaren misschien wel wat anders. Je merkt voor die ijsheiligen immers een evolutie naar het einde van de maand april of het begin van mei. Let wel: dit is afhankelijk van de regio waarin je woont. Hou dus zeker en vast de weersverwachtingen in jouw streek in het oog. Alle planten die niet tegen vorst kunnen, hou je dus sowieso tot eind april beter binnen. Wat betreft bloemen zijn dat alle eenjarigen in de bloembakken, zoals geraniums. Maar wat waarschijnlijk veel belangrijker is, is de moestuin. Daar wacht je het best met het planten van tomaten, courgettes, pompoenen en boontjes tot eind april.”

Lang leve de serre

“Plantjes in huis halen zal dezer dagen wat moeilijker zijn, maar dat wil niet zeggen dat je geen zaden online kan bestellen. Heb je een kleine kas of serre in je tuin, dan kan je nu al volop beginnen voorzaaien. Denk hierbij aan rode bietjes, erwtjes of tuinbonen. Die doen het prima wanneer je ze in de serre zaait. Let er wel op dat je ze bedekt met een vliesdoek wanneer er nachtvorst voorspeld wordt.”

Geen serre in de tuin? Niet gevreesd, want er zijn gelukkig heel wat groenten die je al wel in volle grond kan zaaien. “Je kan sla, rucola, spinazie, radijzen, erwten en tuinbonen op dit moment al perfect in de tuin beginnen zaaien”, bevestigt Machiels. “En wat ook heel leuk is: ook om een kruidentuintje aan te leggen is het nu het goede moment. Munt, citroenmelisse, zurkel, kervel en peterselie kunnen op dit moment al perfect buiten gezaaid worden.”

“Wat ik iedereen zou aanraden, is om nu al te investeren in de zomer: bestel online je bloembollen zoals dahlia, begonia’s of gladiolen. Dit zijn stuk voor stuk populaire bloemen die je perfect kan bestellen, binnen in een pot zetten en eens het eind april is makkelijk naar buiten verhuizen.”

Droogbloementijd

Wie een blik op Instagram of andere sociale media werpt, merkt al snel op dat droogbloemen de laatste maanden almaar aan populariteit winnen. Het goede nieuws is dat je deze ook perfect zelf in je tuin kan zetten en eens de zomer gepasseerd is, drogen. “Denk hierbij aan papaver, juffertje in het groen, gipskruid, duizendblad en lamsoor. Deze bloemen kan je nu al makkelijk buiten zaaien, er vervolgens een hele zomer van genieten en daarna afknippen om er een mooi droogboeket van te maken.” Je weet dus wat je te doen staat de komende weken!

Laurence Machiels is naast groenjournaliste ook auteur. Zij schreef o.a. het boek “Iedereen tuinier’, waarin ze tal van handige tuintips geeft.

