Tuinexpert Laurence Machiels: waarom een haag beter is voor je tuin dan een schutting

1. Een haag is veel goedkoper

Voor een houten schutting of tuinscherm van 180 cm breed betaal je al gauw 150 tot 200 euro. Daar zitten nog geen plaatsingskosten bij; een tuinscherm plaatsen is werk voor een specialist. Een populaire haagplant als haagbeuk van al 2 meter hoog (met blote wortel) heb je vanaf 8 euro; op 1,80 meter breedte plant je er vijf, goed voor 40 euro. Over een lengte van bijvoorbeeld 40 meter maakt dat grofweg een verschil tussen 4.000 euro (schutting) en 1.000 euro (haag). Bovendien kun je een haag probleemloos zelf planten. En het kan nog goedkoper. Als je het niet erg vindt om twee tot drie jaar te wachten tot je haag de gewenste 180 cm heeft, kun je met planten van 120 à 150 cm hoog starten; voor haagbeuk betaal je dan maar 4 à 5 euro per plant.

2. Een haag is ecologischer

Hagen zijn de milieuvriendelijkste manier om je tuin af te schermen. Je hebt er geen bouwmaterialen voor nodig en verspilt geen grondstoffen en energie; met een haag komt er geen beton of stabilisé in de grond. En er komen veel minder transportkilometers aan te pas: enkel het eigen vervoer van de kwekerij naar huis.

Met een schutting sluit je je tuin hermetisch af; wees dan ook niet verwonderd dat je nooit een egel, kikker of pad in je tuin ziet

3. Een haag is gezonder

Hagen zuiveren, net als andere planten, de lucht. Ze vangen fijnstof — taxus en meidoorn zijn hierin kampioen — en nemen CO2 op; 10 meter haag neemt evenveel CO2 op als een volwassen boom. Bij overvloedige regens slorpt een haag veel water op, en vermindert ze zo de overlast. Een haag dempt ook geluiden, wat jouw mentale gezondheid ten goede komt. Met groen, in casu een haag, voel je je dichter bij de natuur en word je rustiger, een effect dat je met een schutting niet hebt. Met een haag zie je je tuin elke dag veranderen. Je voelt de seizoenen. En dat is zeker belangrijk in de stad, waar het landschap vooral beton is.

4. Een haag laat egels en padden binnen

Met een schutting sluit je je tuin hermetisch af; wees dan ook niet verwonderd dat je nooit een egel, kikker of pad in je tuin ziet, die geraakt er gewoon niet in. Met een haag kunnen al die boeiende en vooral nuttige dieren — egels en padden zijn notoire slakkeneters — je tuin vrij in en uit. Onder de haag, tussen de bladeren, vinden ze bovendien extra beschutting, camouflage en nestgelegenheid. Ook salamanders overwinteren er bijvoorbeeld vaak.

5. Een haag zorgt voor koelte in de zomer

Net als een boom, werkt een haag als een aircosysteem. De bladeren verdampen vocht, wat automatisch de temperatuur doet dalen, en ze bieden koelere schaduw dan een houten schutting. Er kan ook een verkoelende bries door waaien, met een schutting blijft de warme lucht gevangen in je tuin.

6. Een haag waait niet om

Het veranderende klimaat brengt vaker stormen en strakke wind met zich mee. Een haag breekt de wind; hoe dikker je haag, hoe sterker ze werkt als windbuffer. Maar vooral: ze is stormbestendig en waait niet om of zakt niet scheef, zoals een schutting. Ze lijdt ook niet onder de wind, terwijl een schutting op een winderige plek veel sneller verslijt en vaker een onderhoudsbeurt nodig heeft.

Een haag wordt probleemloos tientallen jaren oud en gaat tot wel 50 jaar of langer mee

7. Onder de haag krijg je een extra tuin

Plant je geen haag omdat je plaats wil sparen? Een haag is een tuin op zich, zeker als je ze in bloei laat komen, zoals liguster of Portugese laurierkers, of wanneer je er een bloeiende struik tussen plant, bijvoorbeeld een roos. En onder een bladverliezende haag kun je vanalles planten: lentebloembollen als sneeuwklokjes, krokussen of wilde hyacinten, en vroege bloeiers als Helleborus. Ook een bodembedekker kan, zoals Vinca, of bosaardbeien. Plant nooit klimop onder een haag, voor je het goed en wel beseft is de klimop in de haag gekropen.

8. Een haag gaat veel langer mee

Een haag wordt probleemloos tientallen jaren oud en gaat tot wel 50 jaar of langer mee. Er zijn prachtige historische hagen van taxus, haagbeuk en beuk bekend. Houten schuttingen houden maximum 20 tot 25 jaar, composiet en betonnen schuttingen verzakken of brokkelen op termijn af. Niet alleen in aankoop, maar ook op langere termijn is een haag dus goedkoper.

9. Met een haag doe je écht iets voor vogels

We hangen volop vogelnestjes op, terwijl een haag voor veel vogels, zoals heggenmussen, merels en lijsters, dé nestgelegenheid bij uitstek is. Bovendien biedt een haag vogels het jaar rond een microklimaat: ’s zomers vinden ze er verkoeling tegen de hitte, ’s winters tegen de koude. Vogels voelen zich ook veiliger in een tuin met een haag rond en zullen veel sneller van de voederplek gebruik maken als er een haag in de buurt staat. Een haag is een vogelbuffet op zich, zeker voor insecteneters als meesjes, heggenmussen en roodborstjes. In de lente, op het moment dat hun jongen moeten worden gevoederd, vinden ze er larven, rupsen en kevertjes. Inheemse hagen zoals liguster, haagbeuk, beuk, meidoorn... en gemengde hagen bieden het meeste voedsel.

10. Haagsnoeisel is bijzonder waardevol voor je tuin

Al dat afval! Op het eerste gezicht lijkt snoeiafval inderdaad een nadeel, terwijl het net een van de meest dankbare tuinresten is. Fijn snoeisel vergaat snel tot waardevolle compost, met grover snoeisel bouw je een takkenwal waar tal van dieren in kunnen schuilen. Herfstbladeren, maar ook fijn haagsnoeisel, vormen in deze tijden van grotere droogtes een van de meest nuttige mulchmaterialen voor je tuin. Strooi ze tussen je bloemen en in de moestuin, ze houden een groot deel van de verdamping van kostbaar regenwater tegen.

Je haag is ook tuin, en je kunt er net zo goed planten met bloemen in mengen, zoals wilde rozen, klimrozen of hibiscus

Ja, maar...

... Een haag groeit traag.

Heb je geen geduld, koop dan grote planten, dan heb je veel sneller een hoge haag. Grote, duurdere, planten zijn nog altijd goedkoper dan een schutting.

... ’s Winters heb ik geen privacy.

Een groenblijvende haag schermt je het jaar rond af. Kies taxus, Portugese laurierkers (Prunus laurocerasus), olijfwilg (Elaeagnus ebbengei), Osmanthus, hulst of Cotoneaster en liguster, die houden in zachte winters ook hun blad.

... Al dat snoeiwerk!

Hoe sneller een haag groeit, hoe vaker je ze moet snoeien. Hagen die maar één keer per jaar moeten worden gesnoeid, zijn beuk, taxus, hulst, Portugese laurierkers (Prunus laurocerasus), olijfwilg (Elaeagnus ebbengei) en Osmanthus. Let op met coniferen, zoals Thuja of Leylandiicipressen, die groeien erg hard, en moet je minstens twee keer per jaar snoeien. Bovendien krijg je de snoeiresten zelf niet gecomposteerd, je hebt er een gft-container voor nodig, of moet ermee naar het recyclagepark. Overigens vergt een schutting met klimmers ook veel werk, omdat je de klimplanten elk jaar weer moet aanbinden en snoeien.

... Ik verlies veel plaats.

Een haag van 2 meter hoog neemt al gauw 50 cm breedte in beslag, en je moet je haag op minstens 50 cm van de scheidingslijn planten. Dat maakt dat je zo’n 80 cm breedte ‘verliest’. Tenzij je samen met je buur beslist om een gemeenschappelijk haag te planten, op de scheidingslijn, dan ben je ‘maar’ 20 of 30 cm kwijt. En trouwens, is het wel een ‘verlies’? Je haag is ook tuin, en je kunt er net zo goed planten met bloemen in mengen, zoals wilde rozen, klimrozen of hibiscus.

Met de adviezen van onze tuinexperten wordt de verzorging van je tuin een fluitje van een cent. Alles wat je moet weten lees je in ons dossier.

Lees ook:

Moestuin voor gevorderden: de beste tips van tuinexperte Laurence Machiels (+)

Tuinieren hoeft niet duur te zijn: de beste budgettips van tuinexperte Laurence Machiels (+)

Aan de pluk: zo begin je aan een indoor kruidentuin (+)