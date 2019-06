Tropische ontbijtjes die je ochtend instant leuker maken Margo Verhasselt

24 juni 2019

09u12 0 Vrije tijd Bij zo'n mooi weer is een werkdag starten niet makkelijk. Maar goed begonnen, is wat ons betreft helemaal gewonnen. Deze ontbijtjes smaken naar vakantie! Dan heb je dat toch al gehad.

Açai Na Tigela

Deze kom met diepgevroren superfoods krijg je in Bali vaak voorgeschoteld. Heerlijk fris en voedzaam, de açaibessen zorgen voor een verzadigd gevoel.

Ingrediënten

1 pakje diepgevroren açai (bij The Holy Berry)

1/2 banaan, vers en in stukjes gesneden

3 aardbeien, vers of diepgevroren

scheutje vruchtensap of plantaardige melk

agave of een andere natuurlijke zoetstof

Zo maak je het:

Haal de açai uit de diepvries en laat het een paar minuten liggen tot de pulp iets zachter is geworden. Doe de pulp samen met de andere ingrediënten in een blender. Mix alles tot een smeuïge massa. Giet in een kommetje en werk af met vers fruit, granola of zaadjes.

Ontbijt op een stokje

Wie zegt dat je je yoghurt gewoon in een kommetje moet eten? Dat kan net zo makkelijk in ijsjesvorm. Maak jouw favoriete yoghurtrecept, giet het in een vormpje voor ijslolly's en je hebt altijd een ontbijt klaar. Je kan ze eventueel nog dippen in granola of een fijne notencrumble voor wat meer crunch.

Probeer bijvoorbeeld deze yoghurtijsjes met blauwe bessen.

Coco loco shake

Niet veel tijd in de ochtend en geen gigantische keukenprinses? Waarom maak je dan geen hemelse shake die je in 1,2,3 het gevoel geeft alsof je op het strand zit?

Dit heb je nodig:

1 blik ananas of verse ananas (200 g)

1 pakje kokosmelk (150 ml)

1 rijpe banaan

2 eetlepel agavesiroop

Doe alles lekker gemakkelijk samen in een blender en mixen maar. Je kan eventueel wat water of kokosmelk toevoegen om de shake wat te verdunnen.