Tripje naar de dierentuin? Must-sees voor de populairste parken op een rijtje Stéphanie Verzelen

19 mei 2020

17u04 0 Vrije tijd Hoezee, sinds 18 mei mogen we opnieuw naar de dierentuin. Nog niet zeker welk park je nu het liefst zou gaan bezoeken? Wij zetten de highlights van alle usual suspects op een rijtje, dat helpt vast een handje. Van babykameeltjes tot een educatieve Noordpoolwereld: take your pick.

ZOO Antwerpen

In de ZOO zijn ze druk in de weer om tegen de zomer nog een nieuw deel aan de Savanne te bouwen. En wel voor twee nieuwe, erg bedreigde witte neushoorns. Ook in de Savanne spot je een kudde Kaapse buffels (met jonkie!) en 250 vogels in hun nieuwe volière.

Nog een topper: de flamingo’s. De roze rakkers hebben koppeltjes gevormd en zijn op dit moment volop aan hun nesten bezig – dat zijn de zandhoopjes in hun verblijf. In juni en juli zullen de eerste babyflamingo’s hun oogjes openen.

En babygorilla Thandie is natuurlijk al een tijdje de nieuwe ster van de ZOO. Ondertussen is ze een kleuter van anderhalf jaar oud en dat is eraan te merken. Het speelse ding mag steeds meer wegglippen van de mama en waagt zich dan aan een klimpartij of een halfuurtje wortels knabbelen. Plus, deze zomer bevalt Thandies tante Mambele ook van een klein gorillaatje.

Tot en met 31 mei kunnen enkel abonnees de Antwerpse ZOO bezoeken, vanaf 1 juni kan het grote publiek langsgaan. Online een bezoek reserveren kan nu al.

ZOO Planckendael

Iets verderop is in ZOO Planckendael ook een babyboom aan de gang. De komende weken verwachten ze er een babyneushoorn, maar dé lievelingetjes nu zijn de pasgeboren babykamelen Vera en Victoria. Die genieten buiten al van het uitzicht onder het toeziend oog van hun mama.

De ooievaars weten ook van wanten. Die hebben dit jaar nog meer nesten dan vorig jaar – de teller stond op 7 mei al op 77! – en de eerste eitjes zijn volop aan het uitkomen. Met een beetje geluk zitten ze er dit jaar dus met een recordaantal miniooievaartjes.

Wie het meer voor schattige aapjes heeft, moet het gloednieuwe verblijf voor de berberapen en bonobo’s gezien hebben. Het optrekje doet denken aan Marokko, het ruikt er zelfs letterlijk naar Marokkaanse kruiden. De familie berberapen telt zeven leden, de bonobo's vormen samen een van de grootste groepen in Europa.

Tot en met 31 mei kunnen enkel abonnees ZOO Planckendael bezoeken, vanaf 1 juni kan het grote publiek langsgaan. Online een bezoek reserveren kan nu al.

Pairi Daiza

In een van Europa’s beste dierenparken – daar kreeg Pairi Daiza al twee keer een award voor – neemt de babyboom zowaar nog grotere proporties aan. Op de teller staan daar ondertussen: een pasgeboren zeeleeuwtje, een kleine Kaapse buffel, een babydromedaris, een babynijlpaard, twee pasgeboren gouden takins (dat zijn erg bedreigde – en erg schattige! – Chinese berggeiten), een (iets minder schattige) witgezichtsmaki, twee babybizons, een babyrendier, een één maand oud Pater Davidshertje (die zijn uitgestorven in de natuur!), een babymiereneter, een babyringstaartmaki en de lijst gaat zo nog even door. De lentekriebels laaien er duidelijk hoog op.

Maar de überbaby’s zijn natuurlijk nog altijd de tweeling babypanda’s Bao Di en Bao Mei, die ondertussen bijna tien maand oud zijn. Die zitten sinds vandaag voor het eerst buiten en kan je dus voor het eerst met je eigen ogen gadeslaan. Twee spelende, zwart-witte fluffbollen: alleen al daarvoor zouden wij naar Brugelette sjeezen.

Laat dat je er niet van weerhouden om ook het gloednieuwe ‘Land of the Cold’ te bezoeken, de gigantische Noordpoolwereld die er sinds 18 mei geopend is. In een kluwen van ondergrondse, bovengrondse en onderwaterverblijven spot je er ijsberen, walrussen, Siberische tijgers en rendieren. Vooral de ijsberen zijn er het hoogtepunt: Pairi Daiza bouwde een van de grootste ijsbeerverblijven ter wereld om aan een project deel te nemen dat het genetisch kapitaal van de dieren in gevangenschap wil versterken. Je komt er in een expo ook meer te weten over de gevaren die ijsberen in hun natuurlijke habitat bedreigen en hoe je thuis een steentje kan bijdragen aan een betere wereld voor de witte wonders.

Voorlopig krijgen enkel mensen met een abonnement toegang tot het park, daarna zullen de bezoekersaantallen geleidelijk aan worden opgetrokken. Tussen nu en 23 mei zullen de reservaties opengesteld worden voor gewone bezoekers, dan kan je hier tickets kopen.

Sea Life Blankenberge

De blikvanger in Sea Life is zonder twijfel het zeehondenopvangcentrum. De zieke zeehondjes die aan onze kust aanspoelen, krijgen daar telkens een intensieve verzorging tot ze opnieuw de zee in kunnen. Op het moment van schrijven zitten er wel geen pups in quarantaine, maar aan de hand van het verhaal van zeehond Oscar leren kinderen er alles over zeehonden aan de Belgische kust.

Ook een must natuurlijk (en een klassieker): de ‘ocean tunnel’, die je door het aquarium laat wandelen. Houd vooral je ogen open voor zeeschildpad Cracker. De gigant woont sinds een paar jaar in Sea Life, omdat hij na een zware botsing met een speedboot niet meer in de natuur kan overleven.

En ga de Humboldtpinguïns ook even gedag zeggen. Hun natuurlijke habitat situeert zich in Zuid-Amerika. De beestjes zijn dus echte zonnekloppers en het is een feest voor de ogen om ze bij warm weer nu te zien losgehen en rondspatten in hun pinguïnverblijf.

Iedereen is vanaf nu weer welkom in Sea Life Blankenberge, je moet je bezoek natuurlijk wel reserveren. Dat doe je online.

Pakawi Park

Vroeger heette deze dierentuin De Olmense Zoo, nu dus Pakawi Park. Maar naamsverandering of niet, het leven gaat er duidelijk door. Resultaat: baby’s! In de Savanne spot je Valor, de kleine elandentilope die nu een maandje oud is. Bij de zilvervosjes zit een schattig nestje van minstens twee pups en bij de Patagonische hazen huppelt nu een kleintje van iets meer dan een maand oud rond. Mama witbuikegel is sinds 6 april gelukkig met haar vier stekelige baby's. En bij de panterschildpadden is eind oktober onverwachts een wel heel kleine baby geboren, daarom genaamd ‘Ukkie’. Ondertussen groeit Ukkie goed, al weegt de cutie nog altijd maar zo'n 50 gram.

Maar de allerschattigste baby’s spot je in het verblijf van luipaard Penny. Zij werd op Nieuwjaarsdag voor het eerst mama van twee gevlekte welpjes, Vero en Vita. Die zijn nu groot genoeg om buiten met de mama in de zon te mogen spelen.

Andere klepper in Pakawi Park: sinds april mogen ze er twee nieuwe, jonge zwarte panters huisvesten. De dieren waren bestemd voor een Chinese zoo, maar door de coronalockdown zijn ze nu tijdelijk gestrand in onze eigenste Kempen. De broer en zus kunnen het goed vinden met de andere panters – zwarte panter Lola en gevlekte panter Kobe – dus de kans zit erin dat ze ook definitief zullen mogen blijven. De zwarte rakkers zijn voorlopig nog naamloos, Pakawi Park zoekt op Facebook samen met al wie wil meedenken naar leuke namen met een ‘u’.

Iedereen is vanaf nu weer welkom in Pakawi Park, je moet je bezoek natuurlijk wel reserveren. Dat doe je online.



