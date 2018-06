Trip naar de kust gepland? Dagje Blankenberge is duurder dan Knokke Liesbeth De Corte

12 juni 2018

07u25 0 Vrije tijd Zon, zee, strand: wat heb je nog meer nodig om heerlijk te ontspannen? Ook als het niet te veel mag kosten, zit je bij de Vlaamse kuststeden best goed. Maar de meest dure badplaats van het lijstje zou je nog eens kunnen verrassen.

Als je zou moeten raden naar de duurste Belgische badplaats, is de kans groot dat je Knokke-Heist antwoordt. De stad staat namelijk bekend om zijn dure reputatie en – eerlijk is eerlijk – ook wij denken spontaan aan het syndroom van Knokke-Le Zoute. Maar niets is minder waar. Voor een dagje aan de kust ben je in België het meeste geld kwijt in Blankenberge.

Dat blijkt toch uit de Strand Prijsindex, een lijstje van Tripadvisor. Voor het derde jaar op rij hebben de online reisspecialisten meer dan 300 stranden van over heel de wereld gerangschikt. Daarvoor hebben ze een optelsom gemaakt van de kosten voor zonnecrème (200 ml), een flesje water (500 ml), een biertje (33cl), een ijsje, een lunch (inclusief een drankje en dessert) en extra faciliteiten. Die laatste factor gaat dan over een eventuele toegangsprijs en de kosten voor het huren van een ligstoel en parasol.

Op zich lijkt een dagje aan de Belgische kust een tamelijk budgetvriendelijke keuze. Blankenberge staat pas op plaats 147. Daar zou de gemiddelde dagprijs overeenkomen met € 38,40. Knokke volgt wel al op plaats 155, en toegegeven: het verschil is zo goed als verwaarloosbaar. Een dagje kost gemiddeld € 38,05. Opeenvolgend komen ook De Haan, Oostende en Westende in het lijstje voor. De goedkoopste badstad in ons land is De Panne, waar je voor een daguitstap € 26,52 neertelt.

Nog volgens het onderzoek ben je in Anse Vata in Nieuw-Caledonië het meeste geld kwijt, meer bepaald € 78,57. Voor de mensen die niet zo goed zijn in aardrijkskunde: Nieuw-Caledonië is een eiland in de Grote Oceaan en ligt ‘in de buurt van’ Australië. Opvallend is dat ook Nederland redelijk hoog in de lijst staat. Zo is Vlieland zelfs ietsiepietsie duurder dan Venice Beach in Los Angeles.

Het goedkoopste strand vind je in Hoi An in Vietnam. Een dagje bakken en braden kost daar amper € 13,44.