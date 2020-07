Trending op TikTok: bizarre app ‘Randonautica’ gidst je naar verrassende locaties in je buurt Stéphanie Verzelen

06 juli 2020

18u11 4 Vrije tijd Sinds kort is de app ‘Randonautica’ trending op TikTok, na honderden filmpjes van TikTokkers die door de applicatie op pad gestuurd worden naar ongekende locaties in hun buurt. Sommigen belanden in idyllische bossen, anderen bij ongewone taferelen, maar allemaal houden ze er een avontuur aan over met een portie mysterie. Een tip om je zomerwandeling spannender te maken?

Een app die je een avontuur laat beleven: klinkt heerlijk, toch? En dat is Randonautica ook, zij het met een licht bizarre kwinkslag. De Amerikaanse applicatie beschrijft zichzelf als een ‘choose your own adventure reality game’ en spoort je aan om hoeken van de wereld te verkennen waar je anders nooit zou komen. Dat doet de app door je een random gegenereerde set van coördinaten te bezorgen voor een locatie in je buurt.

Daarvoor kies je eerst uit drie mogelijkheden: coördinaten voor een ‘attractor’, een ‘void’ of een ‘anomaly’. Een ‘attractor’ is een locatie waar zich veel ‘quantum points’ bevinden, een ‘void’ een locatie waar er zich weinig bevinden en een ‘anomaly’ is ook een ‘attractor’ of ‘void’, maar een sterkere of uniekere. Als je nu zoiets hebt van ‘huh?’, je bent niet alleen. Het hele internet – en zeker discussieplatform Reddit – vraagt zich af hoe Randonautica precies werkt en wat het met die termen bedoelt, maar dat de app locaties genereert op basis van willekeurigheid en misschien zelfs een tikkeltje quantummechanica, is zowat het enige dat duidelijk is.

Vreemde of idyllische taferelen

Daar komt nog bovenop dat de app je aanspoort om je avontuur persoonlijker en unieker te maken door met een bepaalde ‘intentie’ op pad te gaan. Dat kan alles zijn – en het kan het avontuur een bizar kantje geven. Twee TikTokkers besloten te focussen op de kleuren rood en geel en ontdekten op hun wandeling (in een bos!) daadwerkelijk allerlei rood-gele objecten. De app probeert zo natuurlijk vooral je geest te prikkelen en je met een fris perspectief op avontuur te sturen.



De populariteit van de app is een bijwerking van de lockdown: verveelde Amerikaanse pubers vonden gewone wandelingen maar niks en dus kwam Randonautica als godsgeschenk ten tonele. Ondertussen is het een hype op TikTok: gebruikers filmen zichzelf terwijl ze door de app op pad gestuurd worden. Dat sommigen van hen op heel onverwachte locaties terechtkomen, onderweg vreemde taferelen aanschouwen of zelfs in enge, ‘The Blair Witch Project’-achtige situaties belanden, helpt de hype natuurlijk. Anderen belanden dan weer gewoon op heel idyllische plekken in hun buurt die ze eerder nooit ontdekt hadden, een iets aantrekkelijkere reden om de app uit te testen.

Wil je zelf ook gaan 'randonauten’? Dat kan, want Randonautica werkt ook perfect in België. De app geeft bij het starten nog enkele tips mee: doe het met een positieve mindset en bij voorkeur met (een) vriend(en) en overdag. Ga geen gevaarlijke gebieden in en heb tijdens het wandelen respect voor andermans eigendom. Neem ook een opgeladen telefoon mee en eventueel een vuilniszak om het milieu te helpen.

De app is gratis te downloaden voor iOS en Android.