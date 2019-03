Topfotografen veilen foto’s voor het goede doel Liesbeth De Corte

09u53 0 Vrije tijd Mist jouw muur thuis nog wat decoratie? Of ben je al een tijdje op zoek naar een kunstwerk om je huis mee op te leuken? Dat treft, want enkele bekende Belgische en Nederlandse fotografen veilen binnenkort hun foto’s voor het goede doel.

De actie werd op poten gezet door het fotoagentschap Initials L.A. en lifestylemerk Marie-Stella-Maris. De aanleiding voor hun samenwerking: Wereldwaterdag, die dit jaar plaatsvindt op vrijdag 22 maart. Concreet organiseren ze op 21 maart de veiling ‘Art for Water’, waarbij de werken van een selectie bekende Belgische en Nederlandse fotografen onder de hamer gaan. De opbrengst gaat volledig naar de ondersteuning van een drinkwaterproject in Zambia.

Wie wil, kan alle kunstwerken vanaf vandaag tot en met 21 maart ook gratis bewonderen in Fosbury & Sons in Antwerpen. Ook de veiling zal om 20 uur plaatsvinden in de coworkingplek. Wie wil bieden, kan dat online doen.