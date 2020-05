Topchef proeft en beoordeelt 6 verse pizza’s uit de supermarkt

De concurrentie bij de pizza’s die in de versafdeling van de supermarkt liggen is groot. Topchef Peppe Giacomazza zoekt de exemplaren uit die ‘the real thing’ het best benaderen. Wie tijdens de lockdown zelf pizza’s wil leren maken, geeft Peppe ook zijn recepten voor pizzadeeg en pizza margherita mee. “Want helaas wordt pizza al te vaak gegeten als vulmiddel.”

DE TOPPERS

1. Sodebo Dolce Pizza Prosciutto

• Ingrediënten: o.a. tarwebloem, mozzarella (36%), tomatensaus, varkensham (28%), rucola, basilicum en oregano

• € 5,99 • Carrefour



“Krokant deeg en lekkere saus”

“Deze pizza evenaart bijna een verse zelfgemaakte pizza: het deeg is krokant, maar toch mals. De saus smaakt lekker en is niet droog. En ook het beleg is mooi in evenwicht. Een aanrader voor wie geen tijd heeft om zelf pizza te maken.”

De middenmoot

2. Pizza Margherita

• Ingrediënten: o.a. tarwebloem, mozzarella (22,2%), tomatensaus, gedroogde tomaat (4,6%), kruiden en specerijen

• € 4,49 • Colruyt



“Lekker verse ingrediënten”

“Als je een hele dag niets gegeten hebt, vult deze pizza met één hap je maag al. Het deeg is goed en vers, maar veel te dik. Dit is geen pizza om van te genieten. Wel zijn de ingrediënten vers en in verhouding: lekkere tomaten en rucola.”

Beter niet

3. L’Artisane Verse Pizza Trattoria Rondo di Roma

• Ingrediënten: o.a. tarwebloem, geraspte mozzarella (13%), bereid varkensvlees (9%), gesneden mozzarella (8%), gedroogde tomaten (3%), zwarte olijven en basilicum

• € 5,09 • Carrefour



“Te droge kruiden én saus”

«Dit ziet er niet lekker uit. Verbrande kaas is geen goed teken en komt door de slechte kwaliteit. Ook de andere ingrediënten zijn van mindere kwaliteit: te veel droge kruiden én een te droge tomatensaus. Dit ziet er niet lekker uit én is ook niet lekker.»

4. La Pizza Emmentaler, Ham, Champignons

• Ingrediënten: o.a. tarwebloem, emmen­taler (13%), half gereduceerde tomatenpuree (12%), gekookte ham (11%), champignons (8,9%), gekonfijte zwarte olijven met pit (2%), gedehydreerde basilicum (0,1%) en gedehydreerde oregano

• € 1,99 • Carrefour

“Taai en met foute kaas belegd”

«Een taaie pizza. Het deeg is veel te hard, je krijgt het nauwelijks doorgesneden. Geen idee hoe je dit kan opeten. Ook hier weer emmentaler: een slechte keuze om pizza’s mee te beleggen.»

5. Boni Rondo di Roma

• Ingrediënten: tarwebloem, tomatensaus, varkensham (9,9%), mozzarella (9,2%), geraspte mozzarella (6,6%), kerstomaten (6,6%), rode pesto (1,1%), zwarte olijven, peterselie

• € 3,99 • Colruyt



“Echt niet lekker”

«Het enige doel van deze pizza is geld verdienen. Het ziet er allesbehalve smakelijk uit: de kaas is helemaal verbrand en het deeg lijkt op een pannenkoek. Je ziet gewoon al dat er geen kwaliteitsvolle ingrediënten zijn gebruikt. En dat smaak je ook meteen: echt niet lekker!»

6. Everyday Prosciutto Funghi

• Ingrediënten: o.a. tarwebloem, tomatensaus, geraspte emmentaler (15,6%), gekookte varkensham (11,6%), gebakken gepasteuriseerde champignons (9,8 %), zwarte olijven, gedroogde oregano en gedroogde basilicum

• € 1,91 • Colruyt



“Geld niet waard”

«Dit lijkt meer op een omelet dan een pizza! Het ziet er echt niet smakelijk uit. De kwaliteit van de ingrediënten is zeer laag: het deeg is niet gerezen en emmentaler hoort niet thuis op een pizza. Dit is zijn geld niet waard.»

MAAK ZELF PIZZA

“Iedereen eet graag pizza, maar helaas wordt het al te vaak gegeten als vulmiddel”, zegt Peppe Giacomazza. “Pizza is een gerecht waarvan je moet genieten, iets dat moet smaken en dat je kan delen. Pizza’s uit de supermarkt vergelijken met wat een goede pizzeria je voorschotelt, is moeilijk. Het geheim van een lekkere pizza zit in het deeg: dat moet goed gerezen zijn, zodat het luchtig is en krokant gebakken kan worden, maar tegelijkertijd mals blijft. Ik gebruik altijd verse gist, semola (tarwegriesmeel) en 00-bloem. Semola is een ietwat dikkere bloem die zorgt voor een krokante korst.”

“Bij voorkeur laat ik het deeg een nachtje rijzen en bak ik de pizza in een houtskooloven op 350 à 400°C gedurende 2 à 3 minuten. Natuurlijk hebben de meeste mensen thuis geen houtskooloven, maar met een voorverwarmde oven op 250°C en een rooster lukt het ook.”

Een pizza met té veel beleg verstoort het bakproces en maakt de pizza zwaar en wak Peppe Giacomazza

“Vaak wordt er overdreven met het beleg”, gaat Peppe verder. “Bij een lekkere pizza draait het om het evenwicht en contrast tussen de krokante korst en enkele kwaliteitsvolle basisingrediënten. Een pizza met té veel beleg verstoort het bakproces en maakt de pizza zwaar en wak. Een lekkere tomatensaus — goed gemixt met zout, peper, oregano en verse basilicum —, Fior di latte-mozzarella en eventueel wat vers gesneden champignons of gegrilde ham zijn voldoende om zelf een heerlijke pizza te bereiden. Mozzarella van buffelmelk raad ik niet aan omdat die te waterig kan worden op een pizza. En emmentaler of gemengde mozzarella’s vind ik al helemaal niets op een pizza. Als de kaas verbrand is na het bakken, heb je geen goede gebruikt.”

“Nooit ananas!”

Peppe hamert ook op het belang van kwaliteitsvolle, verse ingrediënten. “Wat er wel en niet als topping gebruikt kan worden, is persoonlijk. Alleen ananas vind ik niet kunnen op pizza: deze smaak past niet bij de basisingrediënten zoals tomaat, mozzarella en basilicum. Ook qua kruiden hoef je niet te overdrijven: verse basilicum, oregano, peper en zout zijn voldoende. Persoonlijk vind ik het ook lekker om wat venkelzaad te gebruiken. Maar paprikapoeder en gedroogde look horen niet thuis op een pizza.”

Voor 2 à 2,5 euro kan je makkelijk zelf een lekkere pizza maken met verse basisingrediënten zoals champignons, gedroogde ham en/of vers gesneden ui Peppe Giacomazza

Moeilijk is het niet om zelf lekkere pizza te maken. “Het vraagt wel tijd om tot een goed deeg te komen. Duur is het ook niet: voor 2 à 2,5 euro kan je makkelijk zelf een lekkere pizza maken met verse basisingrediënten zoals champignons, gedroogde ham en/of vers gesneden ui. Belangrijk is dan wel dat je hem meteen bakt en opeet. Het deeg kan je tot vier dagen in de ijskast bewaren. Zodra je het deeg hebt uitgerold en belegd, moet het wel in de oven. De verse pizza’s in de supermarkt kunnen dus niet zo vers zijn als wat je thuis maakt of bij de pizzeria eet. Voor de houdbaarheid zijn ze al eens voorgebakken of bevatten ze bewaarmiddelen. En dat smaak je.”

Peppe’s basisrecept voor pizzadeeg

Ingrediënten voor 1 pizza

• 200 g 00-bloem

• 100 g water

• 18 g verse gist

• 2 eetlepels olijfolie

• 1 koffielepel zout

• 1 snuifje suiker

Bereiding

• Strooi de bloem uit op je werkblad en maak een kuiltje. Meng de olijfolie, het zout en de suiker erdoor. Los de verse gist op in het water. Giet het gistmengsel bij de bloem.

• Kneed het mengsel met de hand tot een homogeen en glad deeg. Rol het deeg tot een bol. Dek het deeg af met een schone keukenhanddoek en laat minstens 90 minuten rijzen op een warme plaats. Of maak je deeg zelfs al de avond van tevoren. Bewaar het dan in vershoudfolie in de koelkast. Het geheim van een lekkere pizza is la levitazione: laat het deeg een nacht rijzen en je pizza wordt extra luchtig en krokant.

• Net voor het bakken rol je het deeg uit. Gebruik nog wat extra bloem om te vermijden dat je deeg gaat plakken op je werkblad. Een deegroller werkt gemakkelijker, maar een echte pizzaiolo doet alles met de hand.

Werk af

Begin met het deeg plat te duwen. Keer het eens om en kneed nu tot de ideale dikte. Gebruik je vingertoppen en begin in het midden. Werk naar de randen toe en draai de pizza intussen rond. Zo krijg je een dunne, ronde pizzabodem.

Peppe’s pizza margherita

Ingrediënten voor 1 pizza

• 1 portie pizzadeeg

• 100 ml tomatenpulp

• 150 g mozzarella, in blokjes

• 1 tl gedroogde oregano

• 2 handjes verse basilicum, gescheurd

• Zout, versgemalen zwarte peper en suiker

Bereiding

• Verwarm de oven voor op 250°C en rol het pizzadeeg uit.

• Breng de tomatenpulp op smaak met een snuifje zout, peper en suiker. Meng er de helft van de basilicum door en strijk uit over de pizzabodem. Verdeel hierover de mozzarella en werk af met de rest van de basilicum en oregano.

• Opgelet: houd de randen vrij. Het beleg mag niet in je oven druipen.

Werk af

Bak de pizza 15 minuten in de oven.

Veel mensen zitten mometeel heel vaak thuis. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ lees je diverse tips en tricks van experts en journalisten om deze periode (ook mentaal) gezond en met goeie moed te overbruggen.

