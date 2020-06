Tof in den hof: het gezin van lezeres Laila ontwierp zelf een boomhut en zwembad Astrid Van Der Schueren

14 juni 2020

12u17 0 Vrije tijd Boomhutten zijn booming. Lezeres Laila maakte er zelf een, met de hulp van haar man en haar kinderen. Want ja, die hadden uiteraard ook inspraak. Hun eisen: een loopbrug, glijbaan, klimtouw, zandbak én een zwembad.

Indrukwekkend die boomhut, een eigen creatie?

“Het is een samenwerking van mijn man en de kinderen. De oudsten hebben mee aan de ontwerptafel gezeten, maar ze hebben evengoed getimmerd en geschroefd. Hun eisen: een loopbrug, een glijbaan, een klimtouw en een zandbak. We hebben nieuwe planken gecombineerd met houtrestjes en we hebben tweedehandse items gescoord zoals een vintage roer van een schip. Duurzaamheid vinden we belangrijk en de natuur is een inspiratiebron. De regendouche zit verstopt in een metalen boom en de vogel hebben we gemaakt naar de gelijkenis van de vogels op het koninklijk paleis van Bangkok. Een verwijzing naar onze reizen door Azië. Zes jaar geleden is Johan aan dit eclectische project begonnen en hij sleutelt er nog aan. Recent – dank je wel, coronatijd – ligt er ook een dak op.”

Ook het zwembad springt in het oog.

“Het is gemaakt van cortenstaal, een weerbestendig soort staal dat zelf een beschermend en decoratief roestlaagje aanmaakt. We hebben het zwart geverfd zodat het de zon aantrekt en het zo toch een graad of twee warmer is dan normaal. Er hebben een tijdje vissen in het zwembad geleefd. Heerlijk, nog meer natuur. Maar onze dochter Lola is op een steur gaan staan en heeft sindsdien een klein trauma opgelopen. Weg vissen.”

Waarvoor wordt de boomhut gebruikt?

“De ene keer is het een piratenschip, de andere keer een levensgroot poppenhuis. Het is fijn om te zien hoe de boomhut de fantasie van de kinderen prikkelt. Maar zij zijn niet de enigen die er graag vertoeven. Mij krijg je er niet in, ik heb vreselijke hoogtevrees. Maar telkens als ik op stap ben, stuurt mijn man foto’s door van hoe hij met de kinderen pannenkoeken of frietjes eet boven in de hut. De kinderen dromen ervan om te kamperen in de boomhut. Om het uitdagend te houden, ligt geen enkele vloerplank in de hut recht, zodat er maar moeilijk een bed of een tafel in past. Gelukkig, anders was mijn man misschien al naar de tuin verhuisd (lacht).”

Wie is Laila?

• Laila Rylant (41) en haar man Johan Huys creëren met hun bedrijf Ambrosia Design materiaal voor buiten zoals brievenbussen, tuinafscheidingen en straatmeubilair.

• Het gezin woont in Kapellen en telt drie kinderen: Jules (11), Lola (9) en Pipa (2,5).

• Eyecatchers: de handgemaakte boomhut/speeltuin én het aanpalende zelfgebouwde zwembad.

Info: cortenstaal.be en ambrosiadesign.be