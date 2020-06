Tof in den hof: het gezin van lezeres Barbara ontwierp zelf een houten huisje voor jong en oud

Astrid Van der Schueren

21 juni 2020

12u23 0 Vrije tijd Barbara (39) kocht samen met haar vriend Mark een stukje land waar ze tussen de wilde grassen een houten huisje bouwden. In dat houten huisje gaan kinderen deze zomer op avontuur en genieten ­ouders van rust. En wijn.

Jullie tuin ligt wat verderop ...

“Klopt. Ons huis heeft geen tuin, dus hebben we een stuk grond gekocht bij ons om de hoek. Eigenlijk is het de bedoeling dat we er ooit een huis op zetten, maar voorlopig staat er dus een houten constructie, drie jaar geleden neergepoot door mijn vriend, met een beetje hulp van ons zoontje Elliot (6).”

Het is een speelhuis dat niet alleen voor kinderen gemaakt werd.

“Het is op één dag gebouwd. Elk jaar spreken we met een groep vrienden af voor een feestje mét de kinderen. De ­bedoeling was om een plek te creëren waar generaties samen kunnen genieten. ­Terwijl de kinderen op avontuur gaan en zwieren, klimmen en in de zandbak spelen, kunnen ouders eten, drinken en bijbabbelen. Het is een speelhuis voor jong en oud dat ver weg blijft van de typische schreeuwerige, plastic tuigen. Voor Mark was het pure fun om dit te bouwen. In zijn job draait het om precisie, terwijl dit voor hem echt spelen was, en experimenteren. Zo zag hij het als een uitdaging om door zo weinig mogelijk te zagen een maximaal resultaat te bereiken. Er is amper hout verzaagd. Een circulair project, want als we het ooit beu zijn, dan vijzen we het huis in een wip uit elkaar en kan het hout makkelijk opnieuw gebruikt worden.”

Gaan jullie deze zomer op verlof in eigen hof?

“Ja! We zijn van plan er een kachel te zetten en een grote tent, zodat we in de zomer een staycation kunnen houden. We spreken nu bijna dagelijks aan het huizeke af, na het werk en als de school uit is. Dan drinken we een glas, terwijl Elliot kan ravotten. Ook vrienden komen spontaan langs. En één keer per week eten we hier, dan slepen we potten, pannen en borden naar ons tweede verblijf. (lacht) Vakantie!”

Info: blauwberg.be