TikTokkers omarmen hun afkomst in nieuwe challenge Valerie Wauters

22 juli 2020

15u15 0 Vrije tijd Traditionele kleding staat momenteel in de schijnwerpers op TikTok. Met een nieuwe challenge vieren de gebruikers van het medium hun afkomst.

Wie de afgelopen maanden op TikTok vertoefde weet ongetwijfeld dat de challenge waarin gebruikers van outfit verwisselen immens populair was (en is). Door met hun vingers te knippen (en wat slim montagewerk) leek het alsof de TikTokkers in kwestie op magische wijze van outfit veranderden.

Nu is er een nieuwe variant op deze challenge. Eind vorige maand deelde TikTokster en model Milan Mathew een eigen interpretatie van de challenge, waarin ze haar crop-top en jeans inwisselde voor een traditionele outfit die representatief was voor haar Indiase afkomst. De video kreeg inmiddels al meer dan twee miljoen likes en inspireerde heel wat andere TikTokkers om hun afkomst te vieren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Onder de naam ‘Bad Thing Challenge’ (wat verwijst naar de muziek die doorgaans gebruikt wordt bij deze challenge) pronken heel wat TikTokkers met hun traditionele Vietnamese, Nigeriaanse of Koreaanse outfits.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.