TikTok lanceert miljoenenfonds om zijn getalenteerde gebruikers geld te betalen

31 juli 2020

18u07 0 Vrije tijd TikTok voelt de hete adem van de concurrentie en wordt door de Amerikaanse overheid met steeds meer argwaan bekeken. Dus probeert het zijn gebruikers op alle mogelijke manieren tevreden te houden: nu wil de app met een gigantische geldsom getalenteerde gebruikers gaan ondersteunen.

TikTok kreeg het de laatste weken zwaar te verduren. Op de populaire videoapp delen jongeren korte filmpjes, waarin ze bijvoorbeeld een grap uithalen of een dansje doen. Amerikaanse politici – inclusief de president – uiten nu steeds meer hun argwaan tegenover de van oorsprong Chinese app en dreigen de applicatie te verbieden. Daarnaast komen steeds meer gelijkaardige apps ten tonele die gebruikers van TikTok wegsnoepen, Triller onder meer. Instagram werkt bovendien ook aan een gelijkaardige videofeature.

Creativiteit in een carrière omtoveren

Om de app gezond en geliefd te houden, komt TikTok nu met bijzonder nieuws. Het bedrijf heeft bekend gemaakt dat het een fonds van 54 miljoen pond of zo'n 60 miljoen euro vrijmaakt voor Europese TikTokkers die financiële steun kunnen gebruiken.

In een blogpost verkondigde TikTok dat het “getalenteerde gebruikers zo een kans wil geven om hun creativiteit in een carrière om te toveren”. In de Verenigde Staten lanceerde de app een gelijkaardig initiatief, met een fonds van 200 miljoen dollar of zo'n 170 miljoen euro.

De voorwaarden om aanspraak te maken op het fonds zijn in de Verenigde Staten heel simpel: de TikTokker moet ouder zijn dan 18, een bepaalde hoeveelheid volgers hebben (TikTok maakte niet bekend hoeveel precies) en originele content creëren die trouw blijft aan de communityrichtlijnen. Hoogstwaarschijnlijk zullen voor Europese creators dezelfde regels gelden. Het bedrijf belooft later duidelijk te maken hoe TikTokkers precies een aanvraag kunnen indienen.