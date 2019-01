Bosbaden Gesponsorde inhoud Tijd voor een detoxweekend? Ga ontstressen in deze idyllische boshuisjes in de Ardennen Aangeboden door Ardennes-Etape

11 januari 2019

16u27 0 Vrije tijd Denk je bij detoxen aan strenge sapkuren of strikte voedingsregels om je lichaam te reinigen? Met een gewone detoxkuur in de natuur doe je evenveel goeds en breng je bovendien je hyperactieve hoofd tot rust. Een paar dagen vertragen in een van deze Ardense huisjes met veel wandelplekken in de buurt doet wonderen.

Een break in de Ardennen is de perfecte detoxkuur. Je kickt er af van hevige prikkels en geniet er van de buitenlucht die je - letterlijk en figuurlijk - meer zuurstof geeft. De lange natuurwandelingen zijn gezond voor je geest en bloedsomloop en doen zo alle rommel en stress uit je lijf verdwijnen. Als je daarbovenop nog lekker slaapt in een prikkelarm vakantiehuis midden in het groen, heb je alle ingrediënten voor een fantastische natuurkuur. Ga herbronnen in deze vijf aanraders.

1. ‘Alle zintuigen zen’-detox

Stap buiten en ga je neus achterna. Word je aangetrokken door de bomen? Of neem je het brugje over de rivier om je zinnen te verzetten? Na je wandeling geniet je met een opgefrist gemoed verder van het langzame leven in de jacuzzi of infraroodsauna van dit trotse vakantiehuis in Paliseul. Modern-landelijke inrichting met warm hout en veel lichte tinten.

Meer info over dit huis vind je hier.



2. ‘No sound but the wind’-detox

Eigenlijk zou je gewoon vlak bij deze knusse chalet in Beauraing kunnen blijven om eindeloos te relaxen, want het bos komt tot aan je terras. Maar dat warme bubbelbad zal nog net iets meer deugd doen als je eerst feelgoodstoffen tankt tijdens een stevige boswandeling.

Meer info over dit huis vind je hier.



3. Koninklijke detox

Als detoxen zich voor jou idealiter in een royaal huis op een bosrijk privédomein omringd door vijvers en een zacht kabbelend riviertje afspeelt, dan trek je naar deze vakantiewoning voor twaalf personen in Bouillon. Met veel lichte houttinten en een rustige sfeer, er is zelfs een fijne loungeruimte met zitzakken die je als meditatieplek kan gebruiken.

Meer info over dit huis vind je hier.



4. ‘Into the wild’-detox

Door de gigantische ramen lijken het bos en de groene heuvels rondom deze luxechalet in Wiltz je huisje subtiel binnen te dringen. Ook het licht, de heldere tinten, de natuurlijke materialen, jacuzzi en sauna brengen je tot rust. Buiten wachten je alleen maar natuurgeluiden. Een prachtig huis waar je heerlijk slaapt en helemaal kan herbronnen.

Meer info over dit huis vind je hier.

5. Horlogeloze detox

Rondom dit opgeknapte karakterhuis in Orval kan je door de bossen zwerven en vergeet je de tijd als je kijkt naar het doen en laten van de zwanen op de vijvers. Laat de bloemen in de tuin je zintuigen zachtjes prikkelen of kabbel mee met het stroompje in de buurt.

Meer info over dit huis vind je hier.