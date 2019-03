Tijd voor de lenteschoonmaak! Nieuwe studie toont aan dat huisstof onze vetcellen stimuleert Valérie Wauters

Het seizoen van de lenteschoonmaak is aangebroken. Was je van plan dit jaar een keertje over te slaan, dan lees je toch beter eventjes verder. Uit recent onderzoek is immers gebleken dat er een verband bestaat tussen stof en de groei van je vetcellen.

Onderzoek, gepresenteerd op ENDO 2019, de jaarlijkse bijeenkomst van de Endocrine Society toont aan dat huishoudstof kan bijdragen aan de groei van vetcellen. Voor de studie verzamelden onderzoekers van de Nicholas School of the Environment van de Duke universiteit stofmonsters van 194 huishoudens in North Carolina. De stalen werden vervolgens afgebroken tot hun individuele chemicaliën. Vervolgens werd er getest of deze de vetcelgroei konden bevorderen.

Het antwoord op die vraag was een ondubbelzinnige ja, volgens hoofdwetenschapper Christopher Kassotis. “We ontdekten dat twee derde van de stofextracten in staat waren om de ontwikkelingen vetcellen te bevorderen en de groei van precursor-vetcellen voor de helft te bevorderen”, aldus de studie.

Wat stof zo vuil maakt

Blijkbaar kunnen er heel wat wansmakelijke chemicaliën in je huisstof hangen, waaronder ftalaten, vlamvertragers, vlekafweermiddelen en weekmakers. Stof is in feite de ophoping van dode huidcellen, vuil dat we binnendragen en andere resten van schoonmaakmiddelen etc. Dit onderzoek focuste zich vooral op hormoonontregelaars in stof, die zijn aangetroffen in dingen als kunststoffen, speelgoed en wasmiddelen.

Dit is trouwens niet de eerste keer dat de wetenschap tot de conclusie komt dat veelgebruikte huishoudelijke producten gewichtstoename kunnen veroorzaken. Vorig jaar ontdekte een andere studie van de European Society of Endocrinology dat huisstof een van de meest voorkomende bronnen is van een klasse chemicaliën die bekend staat als obesogenen. Zoals de naam al doet vermoeden zijn dat chemicaliën die een invloed hebben op hoe ons lichaam vet opslaat.

Deze nieuwe Duke-Studie voegt nog een extra laag toe aan het lopende onderzoek naar stof, omdat ze laat zien dat zelfs zeer lage concentraties van chemicaliën in stof de groei van vetcellen kunnen stimuleren. De studie bewees dat stof in het lab al ongunstige effecten had op 100 microgram of ongeveer 1000 maal lager dan wat kinderen dagelijks consumeren.

Uiteindelijk is deze studie slechts een herinnering dat je moet proberen te kiezen voor niet-toxische schoonmaakmiddelen waar mogelijk. Bovendien moet er nog meer onderzoek gebeuren voordat we concreet kunnen concluderen dat stof ons écht doet verdikken. Toch is het in tussentijd zeker geen slecht idee om regelmatig eens goed al ons meubilair af te stoffen.