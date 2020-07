Tie-dyen? Steeds meer TikTokkers gebruiken rode wijn Margo Verhasselt

03 juli 2020

09u49 4 Vrije tijd Gemorst met rode wijn? Dan kan je shirt evengoed de vuilnisbak in, zou je denken. Maar er bestaan creatievere oplossingen. Op TikTok duiken steeds meer video’s op hoe je kledingstukken met wijnvlekken kan transformeren tot it-items.

Dat TikTokkers niet veel nodig hebben om creatief te zijn, hoeven we je niet te vertellen. Mensen gaan aan de slag in de keuken en halen hun beste doe-het-zelfskills boven. De trend die we momenteel overal zien opduiken is tie-dye, ofwel de techniek waarmee je kledingstukken een erg kleurrijk patroon geeft. Dat doe je door knopen te maken in je textiel of bepaalde stukken samen te binden voor je ze verft. Het ietwat psychedelische patroon ontstaat omdat de verf zich niet kan hechten aan de geknoopte of gebonden delen. Steeds meer mensen doen daarvoor een beroep op rode wijn en – verrassend genoeg – mag het resultaat er best wel wezen.

Hoe begin je er zelf aan?

Om een spiraal te creëren, leg je je T-shirt eerst plat op een tafel. Plaats vervolgens je duim en wijsvinger in het midden van het shirt. Maak daarna cirkelvormige bewegingen zodat het shirt rond zijn middelpunt draait.

Zodra je het T-shirt opgedraaid hebt, gebruik je elastiekjes of touwtjes. Doe die een voor een rond het shirt en gebruik meer elastiekjes of touwtjes voor een ietwat ingewikkelder patroon.

Week je shirt daarna 20 minuten in rode wijn. Wring het uit en laat de kleur 5 à 6 uur intrekken. Vervolgens steek je het shirt in een oven die voorverwarmd werd op 170 graden (je kan de oven overslaan als je de wijn eerst kookt). Haal de elastiekjes of touwtjes weg en spoel de wijn uit met koud water in je wasbak. Was tenslotte het T-shirt in de wasmachine met koud water.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.