Thuiskamperen: zo maak je het comfortabel en knus

Tuinkamperen: ooit al geprobeerd? Geen inpakstress, geen gekibbel over de beste route, geen verveelde kinderen op de achterbank. Gewoon je matras en donsdeken naar buiten slepen of je tentje opzetten en genieten van het spannende mini-avontuur. Simpel en supertof! Tuinexperte Laurence Machiels de ervaring helemaal onvergetelijk maken.

Breng luxe in je buitenslaapkamer

Kies een mooie zomeravond uit — kamperen in de regen is ook in je achtertuin deprimerend — en ga op zoek naar een knusse plek met wat privacy. Doorgaans is dat achter in je tuin, onder een mooie boom, of — als je een weide hebt — in het lange gras. Maar als je geen tijd hebt kan het net zo goed op je balkon. Daar kun je in een binnentent slapen of gewoon in de openlucht. Aangezien je niet op volume of kilo’s bagage hoeft te letten, kun je gerust je eigen matras naar buiten slepen (let op, tweepersoonsmatrassen zijn zwaar en log!). Of pomp de luchtmatras op, klap een veldbed open of rol je slaapmatje uit; wat je zelf het comfortabelst of spannendst vindt. Zo’n matje lijkt rudimentair, maar hoe dichter je bij de grond ligt, hoe echter het kampeergevoel én hoe warmer je blijft. Onder een veldbed stroomt er vaak koude lucht. Installeer je je matras of matje in de openlucht, leg er dan wel een plastic zeil onder; anders wordt je ‘bed’ ‘s nachts nat van het optrekkende bodemvocht.

Gaan de kinderen mee kamperen? Installeer je tent zo vroeg mogelijk, dan kan er nog de hele dag in gespeeld worden

Het kan ‘s nachts frisser en vochtiger worden dan verwacht. Zorg dus zeker voor een extra deken en leg ook een paar fleecedekens op je luchtmatras, onder je laken of slaapzak. Dat voelt behaaglijker aan. In je tuin kamperen mag trouwens best wat luxueuzer dan anders. Je kunt die slaapzak dus ook op zolder laten en je in je favoriet donsdeken wentelen, met je lekkerste hoofdkussen.

Gaan de kinderen mee kamperen, vergeet dan niet om hun favoriete knuffels mee te nemen voor de gezelligheid. Het kan zelfs nog huiselijker, met een dik (speel)tapijt of wat grote kussens, zodat de tent overdag een knusse speelplek wordt. Installeer je tent zo vroeg mogelijk. Dan kan er nog een hele dag in gespeeld worden voor het tijd is om te gaan slapen.

Neem je picknick mee

Verbreek de kampeersfeer niet door binnen te gaan eten. Pak een picknick in, maak de barbecue aan en zet koffie op outdoor-wijze met een echte percolator en een gasvuurtje. Neem wat flessenwater (waarom niet in een veldfles?) of ander fris mee, en houd het koel in een thermos. Klap het kampeertafeltje open (een werktafel uit je tuinhok of plank met schragen zijn net zo goed), installeer je in een makkelijke kampeerstoel en begin eindelijk aan dat boek dat al maanden ligt te wachten. Buiten zijn doet je de was, afwas en paperassen even vergeten. Heb je het graag wat huiselijker, leg dan een tafelkleedje op je tafel en pluk bloemen voor in een jampotje.

Zorg voor (sfeer)verlichting

Vergeet niet om voor licht te zorgen, zodat je de weg naar je tent niet al struikelend moet afleggen. Investeer bijvoorbeeld in een slinger met lampjes met (oplaadbare) batterijen. Tenzij je er al zo eentje bij je kerstverplichting hebt zitten? Maak ze vast op twee of drie hoge bamboestokken en prik die in de grond. Je kunt je slinger op poten makkelijk verplaatsen zonder bang te zijn dat de lampjes breken. Voorzie eventueel nog een stormlamp of bokaal met ledverlichting en zonnepaneel, zoals de Consol Solar Jar. Die kun je ook meenemen als looplamp wanneer je even naar het toilet moet, in plaats van de obligate zaklamp.

In een vuurkorf of -schaal kun je een ‘kampvuur’ maken. Leg lucifers, aanmaakhoutjes of ecologische blokjes, dunne en dikkere snoeitakken en genoeg droge houtblokken klaar voor een lange, warme avond. En waarom geen boomstammetjes rond het vuur zetten? Je kent zeker wel iemand die een boom geveld heeft en jou daar een paar stukken uit wil zagen. Vraag blokken van ongeveer 40 tot 50 cm lang en zet die rechtop in de volle zon of onder een afdak te drogen. Ze hoeven niet allemaal even dik en hoog te zijn; variatie is juist leuk. Stammen van eik, kastanje en robinia gaan het langst mee; naaldbomen zijn door hun plakkerige hars niet geschikt. Omdat je van een hele avond op zo’n hard krukje zitten weleens dode billen krijgt, haal je er nog wat kussens bij.

Geef vervelende beestjes geen kans

‘s Nachts vliegt er van alles rond, van onschuldige motten tot vervelende muggen. Een muskietennet kost niet veel: hang het boven je bed of slaapplaats, je kunt het aan een boom vastmaken of boven in je tent. Ook kruiden houden muggen op afstand: eucalyptus, lavendel of kattenkruid (Nepeta racemosa), de meest efficiënte plant. Gooi regelmatig wat takjes rozemarijn in het vuur.

Gek genoeg heeft niet iedereen evenveel last van muggen. De diertjes worden aangetrokken door parfum met bloemengeuren, zwarte, donkere kleren, en de geur van alcohol in je bloed. Hoe meer alcohol je drinkt, hoe groter de kans op een muggenbeet. Helaas zijn ook zwangere vrouwen aantrekkelijker voor muggen. Welke bloedgroep je hebt, heeft dan weer geen enkel belang.

Wees niet bang: vleermuizen vliegen zelfs als het heel donker is niet in je haar. Daarvoor is hun ultrasone systeem veel te performant

Spot nachtdieren

Ook komen er 's nachts tal van dieren tot leven die je overdag zelden te zien krijgt, zoals egels, padden of muisjes. En kijk eens of je vleermuizen kan spotten. Wees niet bang: ze vliegen zelfs als het heel donker is niet in je haar. Daarvoor is hun ultrasone systeem veel te performant. Vleermuizen zijn geweldige insectenbestrijders. Een gewone dwergvleermuis — de meest courante soort in Vlaanderen — eet ongeveer 3.000 muggen en andere vliegende insecten op een nacht. Ze verlost je van vliegen, muggen en vervelende insecten in fruitbomen.

Heb je een tuin met een wat vochtiger stuk, of loopt er een beek langs? Dan is de kans reëel dat je in deze periode glimwormen kunt spotten. Wie één keer hun magische dwaallichtje zag, vergeet dat nooit meer: ongelooflijk mysterieus. Glimwormen zijn eigenlijk geen wormen, maar kevertjes met een soort lichtorgaan dat energie afgeeft. Ze glimmen alleen in juni en juli, wanneer de vrouwtjes (mannetjes glimmen niet, LMH) bronstig zijn: met hun flashy, geelgroene uiterlijk proberen ze overvliegende mannetjes te lokken. Ze starten hun fonkelende activiteit zodra het donker wordt, tot ongeveer drie uur na zonsondergang, in en rond vochtige bermen, oevers, bosranden, tuinen en weiden met beekjes, natte bossen...

En vuurvliegjes dan? Dat zijn de mannetjes van de kleine glimworm, die in tegenstelling tot die van de grote glimworm, wél licht geven. Hun lichtfestival duurt niet langer dan één uur per nacht, tussen 22.30 en (ten laatste) 23.30 uur.

