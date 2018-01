The Wall Street Journal tipt Rotterdam als coolste stad: deze hotspots moet je er volgens ons zeker bezoeken Timon Van Mechelen

23 januari 2018

17u44 3 Vrije tijd Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal en de Britse openbare omroep BBC is Rotterdam dé coolste stad om te bezoeken in 2018. Dat schrijven ze in twee dolenthousiaste artikels over de Nederlandse stad. Deze 10 adresjes moet je er volgens ons op je volgende citytrip zeker bezoeken.

COPPI Koffie & Fietsen

In deze gezellig bar kun je terecht voor – je raadt het al – koffie en je kunt er ineens ook een lekke fietsband laten repareren. Het interieur is extreem instagramwaardig, maar de koffie is er verder ook van topkwaliteit en de barista’s zijn vriendelijk. Je hoeft dus geen hipster te zijn om je hier thuis te voelen.

Bergweg 316. Meer info: COPPI Koffie & Fietsen op Facebook.

KINO Rotterdam

In het centrum van Rotterdam vind je deze kleine cinema, met een wisselend filmaanbod van grote blockbusters tot kleine alternatievere films. Ideaal voor bij slecht weer! Kom zeker op tijd om nog een pintje of glas wijn te bestellen in de aanpalende bar voor tijdens de film. Na afloop kun je in het restaurant een hapje eten.

Gouvernestraat 129-133. Meer info: kinorotterdam.nl.

Op Het Dak

Heerlijk ontbijten, lunchen of drinken op de leukste locatie van Rotterdam doe je bij ‘Op Het Dak’. Zoals de naam al zegt, eet je hier op een (ook overdekt) dakterras, met uitzicht op de gigantische dakakker en het centrum van Rotterdam. Het eten dat wordt geserveerd komt uit de eigen daktuin of van lokale leveranciers. Het menu wisselt naargelang het seizoen. Momenteel is het personeel even in winterslaap, maar in maart gaan ze weer open.

Schiekade 189. Meer info: ophetdak.com.

DistrictA

Aziatisch streetfood zit al jaren in de lift, en ook in Rotterdam zijn ze mee met die trend. Bij DistrictA smul je van heerlijke gestoomde bao’s, huisgemaakte sambal (!), verse loempia’s, pho-soep en nog veel meer lekkers. De prijzen liggen zoals het streetfood betaamt ook nog eens laag, een echte aanrader! Sinds 2018 is DistrictA gesloten op dinsdag, hou daar dus rekening mee als je een citytrip plant.

Aert van Nesstraat 22. Meer info: DistrictA op Facebook.

Diergaarde Blijdorp – Rotterdam Zoo

De zoo van Rotterdam is met recht en reden een grote publiekstrekker, want zowel met als zonder kinderen is het de ideale bestemming voor een daguitje. Het is één van de oudste dierentuinen van Nederland, waardoor de architectuur in het park op zich al de moeite is en dan zijn er natuurlijk nog de honderden exotische dieren. Wie een abonnement heeft op de zoo van Antwerpen, kan hier trouwens 2 keer per jaar gratis binnen!

Blijdorplaan 8. Meer info: diergaardeblijdorp.nl.

King Kong Hostel

Citytrippers met geen al te groot budget, wend je naar King Kong Hostel. En voor je in een kramp schiet: je hoeft hier helemaal niet in een slaapzaal te overnachten met tien andere toeristen. Je kunt ook een tweepersoonskamer boeken, het eten is er betaalbaar maar lekker en op het terras kun je urenlang naar mensen kijken want het hostel bevindt zich pal in het bruisende centrum van de stad.

Witte de Withstraat 74. Meer info: kingkonghostel.com.

PARQIET

PARQIET is zo’n adresje waar iedereen, wij inclusief, enthousiast over is. In een voormalig vervallen koetspand pal in het Euromastpark, kom je helemaal tot rust terwijl je geniet van (h)eerlijk ontbijt, lunch en een drankje. De gefrituurde kaasstengels zijn een aanrader voor bij een fris glas wijn. Het terras is onder lokale hippe kippen een hotspot in de zomermaanden.

Baden Powelllaan 20. Meer info: parqiet.com.

The Suicide Club

Op het dakterras van The Suicide Club waan je je met een klein beetje verbeelding zomaar in New York. Het café is voornamelijk bedoeld om drankjes te drinken, al gaat de barbecue soms ook aan als het goed weer is. De sfeer is er lichtjes bekakt, maar dat vergeet je direct eens je het fenomenale uitzicht gezien heb. Vaste klanten drinken er cocktails of champagne, maar je kunt er zonder problemen ook een biertje bestellen. Wat later op de avond verandert de bar in een club.

Stationsplein 45. Meer info: thesuicideclub.nl.

Margreeth Olsthoorn

De Rotterdamse styliste Magreeth Olsthoorn heeft al jaar en dag een winkel in het centrum van Rotterdam, waar ze een unieke selectie van toffe modemerken voor vrouwen- en mannen verkoopt. Extra leuk is dat ze ook fan is van Belgische mode. Zo liggen er onder andere stuks van A.F. Vandevorst, Wouters & Hendrix en Maison Margiela in de rekken. Uiteraard allemaal redelijk prijzig, al kun je in de afslag ook koopjes scoren.

Schiedamsedijk 51. Meer info: shop.margreetholsthoorn.nl.

Naast deze (en nog vele andere) hotspots, zijn er natuurlijk nog tal van adresjes die misschien iets meer voor de hand liggend zijn, maar absoluut de moeite waard blijven. Denk bijvoorbeeld aan de Erasmusbrug, de Kunsthal, het Timmerhuis, het Centraal Station, de Markthal en het zicht vanaf de Euromast. Veel plezier!