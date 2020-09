The making of van de ‘De Slimste Mens Ter Wereld’-trailer. Artdirector Kurt Loyens: “We mochten erover gaan” Birte Govarts

23 september 2020

09u38 0 Vrije tijd Het jaar 1969. Eddy Merckx wint zijn eerste Ronde van Vlaanderen, The Beatles geven hun laatste concert en de mens zet voet op de maan. Maar wat niemand weet is dat ook de populairste televisiequiz ‘De Slimste Mens’ dan zijn prille begin kent. Met dit fictief ‘scheppingsverhaal’ lanceren ‘Mister E’ Van Looy en co op een wel heel originele manier de trailer van het nieuwe seizoen. Kurt Loyens (51), artdirector van de film, vertelt hoe ze te werk gingen. “De villa uit de trailer kwamen we toevallig tegen: ze stond te koop op Immoweb.”

Je kent hem misschien als de verloofde van presentatrice Evi Hanssen (41), maar hij is ook een van de gezichten achter de nu al iconische trailer van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’: Kurt Loyens. Wat was juist zijn aandeel in de kortfilm? “Ik bepaal de look and feel van films en series, en in dit specifieke geval dus van een kortfilm”, legt hij uit. “Het is de bedoeling dat een decor vooral een achtergrondverhaal vertelt, en daar verschijn ik ten tonele. Normaal doe ik geen kleinere projecten, maar door corona viel er veel werk weg. Bovendien werkte ik voor ‘Loft’ en ‘The Loft' (de Amerikaanse remake van de film, nvdr.) al samen met Erik Van Looy. Het klikte, en dus zag ik het deze keer ook zitten. Bij deze trailer mochten we er een beetje over gaan. En dat hebben we met veel plezier gedaan.”

We mochten filmmateriaal uit de jaren 60 lenen uit het VRT-museum Kurt Loyens

Bungalow met een zwembad

Loyens vertelt hoe hij eerst het scenario doornam, om een idee te krijgen van de sfeer en van wat de makers van de trailer verwachtten. “Nadien sprak ik af met regisseur Wim Geudens en maakte ik een moodboard. Wim en ik waren het erover eens dat we wilden filmen in een bungalow met zwembad. Daarvoor moesten we dus een geschikte locatie vinden. De villa uit de trailer kwamen we toevallig tegen: ze stond te koop op Immoweb. De eigenaar was eerst niet al te enthousiast, maar ging uiteindelijk gelukkig toch overstag." En dan was het werk nog maar begonnen. “We moesten het zwembad laten reinigen - het water was donkergroen, omdat de bungalow al een tijd leegstond. We hebben nog een paar muren behangen en meubels gezet. We wilden vooral items uit de Hollywood Regency-stijl met veel messing en glas."

Sprokkeltocht

Een heel karwei, zoveel is duidelijk. Zeker als je bedenkt dat ze met Hollywood Regency-stijl meubels nu niet bepaald naar je hoofd smijten. “Een aantal grotere stuks, zoals het salon en de buffetkast, leende ik uit bij kunst- en antiekhandelaar Boris Devis (onder andere bekend van ‘Stukken van Mensen’, nvdr.). Bij het zoeken van de kleinere spullen kreeg ik hulp van een rekwisiteur. Die bezoekt een aantal winkels en kijkt op tweedehandssites, en stuurt dan foto’s naar mij door. Ten slotte haalt een runner alle spullen op.”

“Sommige items lenen we van collega's die een magazijn hebben met glazen, servies of postuurkes. Tot maart had ik zélf een opslagplaats met een heleboel materiaal. Toen er door corona een heleboel jobs wegvielen, werd het echter te duur om die te blijven huren en besloot ik om alles te verkopen. Die zoektocht verloopt de ene keer al wat vlotter dan de andere, maar in dit geval hadden we amper een week om alles bijeen te zoeken. En da's best krap." (lacht)

Je ziet in het filmpje een filmcrew uit de jaren 60 aan het werk. Hun materiaal moest dus ook oud zijn. “Ja, we vonden het in het VRT-museum. Een aantal gepensioneerde ex-medewerkers van de openbare omroep begon in de kelder met een museum, en wij mochten daar camera's uitlenen. Dankzij mijn job kom ik regelmatig op plekken waar ik anders niet zou komen. Heel plezant!"

Vintage pareltjes

Tot slot: hoe geef je je eigen interieur een jaren 60 look and feel? “Sowieso is het de moeite om tweedehandssites zoals Marktplaats en Tweedehands in de gaten te houden. Het is ongelooflijk wat je daar soms vindt. Wil je toch liever naar een fysieke winkel? Dan moet je in de Rue Blaes en de Rue Haute in de Brusselse Marollen zijn. Ook daar vind je heel veel winkels met vintage pareltjes.”

‘De Slimste Mens ter Wereld’ is terug op maandag 12 oktober, op VIER! Bekijk de volledige trailer hier.