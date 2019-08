The Guardian vol lof over Oostende LDC

07 augustus 2019

14u14 21 Vrije tijd Ben je deze zomer nog niet naar onze kust geweest? Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Dat zegt zelfs The Guardian. De gerenommeerde Britse krant heeft de leukste badplaatsen van Europa opgesomd en steekt de loftrompet af over Oostende.

Cádiz in Spanje. Toulon in Frankrijk. Rovinj in Kroatië. Cagliari in Sardinië. Volos in Griekenland. Én - last but not least - Oostende in België. Dat zijn volgens The Guardian de beste badplaatsen om deze zomer te genieten van het zonnetje. Er zou een gezellige atmosfeer hangen, je kan er gaan tafelen bij lekkere restaurants en er zijn een heleboel chique hotels, zo schrijft de krant.

Concreet wordt er een bezoek aan de Sint-Petrus-en-Pauluskerk en het openluchtmuseum Atlantikwall aangeraden. Ook het streetartfestival The Crystal Ship is de moeite waard, net zoals het cultuurcentrum De Grote Post. Wij kennen alvast iemand die het daarmee eens is: local Linda Van Waesberge. De bekende styliste deelde recent nog haar ultieme places to be voor de koningin der badsteden en De Grote Post is een van haar favoriete plekken om theater, dans, muziek, comedy en circus te ontdekken. Alle tips kan je hier nog een keertje lezen.