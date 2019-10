The Guardian tipt Gent en Antwerpen als ideale herfstbestemming: onze favoriete adresjes LDC TVM LB

23 oktober 2019

08u41 1 Vrije tijd De zomer ligt al een tijdje achter ons, waardoor het bij velen begint te kriebelen om opnieuw op vakantie te gaan. Herkenbaar? Volg dan de raad van de gerenommeerde krant The Guardian, hang de toerist uit in eigen land en breng een bezoek aan Gent of Antwerpen.

De herfst is de ideale periode om er even tussenuit te knijpen, schrijft The Guardian. De hordes toeristen zijn verdwenen, maar op cultureel vlak valt er van alles te beleven. Onder meer in Gent en Antwerpen. Gent staat bekend om z’n gotische architectuur, prachtige art-nouveauhuizen en kasseistraten. Maar vooral de vele duurzame modewinkels en eco-vriendelijke restaurants zorgen ervoor dat de stad een bezoekje waard is. De krant noemt de koekenstad dan weer de “coolste hoofdstad” ooit. Antwerpen wordt geprezen om z’n reputatie als modestad en de hippe wijk rond het Eilandje.

Wij zijn het daar volmondig mee eens. Zin in een citytrip in eigen land? Deze adresjes moet je zeker eens bezoeken.

GENT

Waar je moet gaan winkelen

Shelter

De hipste winkel van Gent vind je ongetwijfeld in de Hoogpoort. Met merken als Baserange, Carhartt, Le Fix, Native Youth, Han Kjøbenhavn en Sparkz is er voor ieder wat wils, van stoere streetwear tot zacht vrouwelijke stuks.

Meer info: welcometoshelter.com.

JUTTU

Ben je een eeuwige twijfelaar en heb je geen idee of je nu eigenlijk kleding wilt kopen, nood hebt aan nieuwe huisdecoratie of gewoon een koffietje wilt drinken? Ga dan langs bij JUTTU, de kleine zus van A.S. Adventure. Zij bieden verschillende fashionmerken aan (zoals Fila en CKS), ze verkopen huisdecoratie en boeken, beautyproducten en verschillende soorten food. Kortom: je vindt er alles, én je kan er na het shoppen blijven om ter plaatse nog te genieten van een goed boek en een koffietje.

Meer info: juttu.be.

Avalon

Als je op zoek bent naar een geschenkenwinkel, dan moet je bij Avalon zijn. In deze authentieke winkel vind je zowel prachtige juwelen als leuke agenda’s, kaartjes en tal van andere originele decoratie die geweldig zal staan in je woonkamer.

Meer info: Facebook Avalon.

Ace & Tate

Een elegante (zonne)bril vinden, is nooit gemakkelijk. Te rond, te groot, te donker... Maar Ace & Tate heeft zo veel hippe monturen dat er zonder twijfel voor iedereen een perfect model aanwezig is.

Meer info: aceandtate.com.

SeventyOne

Is vintage helemaal jouw ding? Dan is SeventyOne een aanrader. Je vindt er vintage jurken, jumpsuits, blouses, handtassen, pumps, en zelfs retro lingerie en zwemkleding kennen voor deze boetiek geen geheimen.

Meer info: seventyone.be.

Waar je moet gaan eten en drinken

De Kastart

Wie overtuigd is dat zijn/haar moeder de beste spaghetti maakt, heeft nog geen spaghetti van De Kastart geproefd! Geen zin in pasta? Dan kan je ook gewoon een lekkere croque of salade bestellen.

Meer info: dekastart.be.

Romain Roquette

Saladebar Romain Roquette biedt je de keuze uit tal van lekkere salades. Om je maaltijd helemaal af te maken, bestel je er een verfrissende homemade icetea bij!

Meer info: romain-roquette.be.

Mayana

Zot van chocolade? Chocoladebar Mayana verwelkomt je graag! Je drinkt er de lekkerste chocolademelk, terwijl je smult van een verse brownie, moelleux, of heerlijke chocoladetaart.

Meer info: mayana.be.

Huize Colette

Ontbijten in een boekenwinkel? Dat kan alleen in Huize Colette! Geniet er ’s morgens van een uitgebreid ontbijt met een huisgemaakte limonade, of maak ’s middags een keuze uit verschillende huisgebakken brownies en taart. En dat terwijl je bent omringd door de geur van koffie en boeken!

Meer info: Facebook Huize Colette.

Het Galgenhuis

Om het kleinste café van België te spotten, moet je in Gent zijn. Het Galgenhuis is een historisch en charmerend cafeetje, en heeft zelfs een terras én danszaal.

Meer info: galgenhuis.be.

Kaffee De Planck

Altijd al eens een goeie pint willen drinken op een boot? Kaffee De Planck biedt 200 verschillende biersoorten aan, en de sfeer op deze boot is bovendien ideaal om eens gezellig bij te babbelen met vrienden. Geen zin in bier? Maak dan een keuze uit de verschillende frisdranken, wijnen en cocktails. Er is ook een ruime keuze aan snacks en borrelhapjes.

Meer info: deplanck.be.

Wat je moet gaan doen

Wandelbus

Wil je aan sightseeing doen in Gent, maar heb je geen zin om te wandelen? Geniet dan van een gratis tochtje met de wandelbus, of vaar (tegen betaling) met een bootje door Gent.

Meer info: stad.gent.

Meer info: debootjesvangent.be.

Oud Begijnhof

Eén van de mooiste plaatsen van Gent, is zonder twijfel het Oude Begijnhof Sint-Elisabeth. Je kan er wandelen en genieten van de rust en mooie gebouwen, of je kan er deelnemen aan activiteiten. Zo zijn er filmavonden, cocktailparty’s, de Begijnhoffeesten en nog veel meer.

Meer info: elisabethbegijnhof.be.

RAY

Op het eerste zicht een saaie serre, op het tweede gezicht een hippe eventlocatie. Gent maakt van RAY een ontmoetingsplaats voor passanten en buren, er is een speeltuin voor kinderen en hun ouders, er worden feesten en expo’s georganiseerd… RAY is zeker een bezoekje waard!

Meer info: ray.gent.

Dok Brewing Company

Lust je wel eens een biertje? Laat de café’s voor een keer links liggen en ga naar het Gentse Dok Noord voor een bezoek aan de Dok Brewing Company. Deze innovatieve microbrouwerij organiseert ook rondleidingen met achteraf - hoe kan het ook anders - uitgebreide tastings.

Meer info: dokbrewingcompany.be.

ANTWERPEN

Waar je moet gaan winkelen

Rosier 41

Bij Rosier 41 koop je tweedehandskledij van topmerken als Raf Simons, Dries Van Noten en Martin Margiela aan zachte prijsjes. Van heinde en verre komen ze naar ’t Stad voor de winkel die zo’n zeven jaar geleden opgericht werd, en met reden. Ze hebben er nu eenmaal de beste selectie en ze vragen er het minste geld voor.

Meer info: rosier41.be.

’t Stad Leest

Boekenwinkels mogen dan met uitsterven bedreigd zijn, ’t Stad Leest gaat daar koppig tegenin en dat werpt zo zijn vruchten af. Je vindt er een ruim aanbod aan fictie en non-fictie, maar ook literatuur, kinder- en actieboeken én toffe gadgets.

Meer info: Facebook ’t Stad Leest.

Moose in the City

Moose in the City is een kledingwinkel, reisbureau en interieurzaak in één. En alles draait rond Scandinavië. Liefhebbers van die typische minimalistische stijl uit het Hoge Noorden kunnen er dus zeker hun hart ophalen. Je vindt er onder andere ontwerpen van Hay, Samsoe Samsoe, Filippa K en Mads Norgaard.

Meer info: www.moose-in-the-city.com.

VIER

VIER is één van de weinige winkels in Antwerpen die zich alleen op mannen richt. De jonge oprichters verkopen er streetwear merken zoals Stüssy en Vans, maar ook duurdere labels zoals Prada en Raf Simons. Daarnaast hebben ze ook hun eigen betaalbare kledingcollectie van sweaters en T-shirts.

Meer info: vierantwerp.com.

Graanmarkt 13

Naast het bekende gelijknamige restaurant dat zich beneden huisvest, is Graanmarkt 13 ook een prachtige winkel. Prachtig als het gaat over het pand zelf, maar ook alle kleren, decoratie en beautyproducten wil je zo snel mogelijk in huis halen. Helaas hangt aan de meeste items een fors prijskaartje vast, maar zelfs al kun je alleen inspiratie opdoen, moet je er zeker eens passeren. Gewoon om het gezien te hebben.

Meer info: graanmarkt13.com.

Sun Wah

Sun Wah is de grootste Aziatische supermarkt in Antwerpen, die al bestaat sinds 1976. Je vindt er de meest vreemde voedselwaren – naar onze normen dan. En op de bovenste verdieping kan je er ook terecht voor decoratie, kimono’s, wierook, keukenmessen en nog veel meer. Sun Wah bevindt zich middenin Chinatown, sowieso de moeite om te ontdekken.

Meer info: sun-wah.be.

Waar je moet gaan eten en drinken

Camino

Bij Camino eet je het lekkerste oriëntaals geïnspireerd streetfood van Antwerpen. Toppers zijn de ‘rice bowl’, ‘bahn mi’ en ‘dumplings’. De prijzen liggen aan de lage kant, tenzij je te veel van de heerlijke cocktails achterover kapt. Reserveren op voorhand is aangeraden.

Meer info: caminoantwerp.com.

Gringo’s Cantina

Het Mexicaanse restaurant Gringo’s Cantina is piepklein, bijna nooit geopend, je kunt er ook niet reserveren en het menu is zeer beperkt. En toch is het al jaren een favoriet onder locals. Je eet er de beste enchilada’s en quesadilla’s, die in zulke ruime porties komen dat je standaard buiten wandelt met een doggy bag. En dat voor geen geld. Wel rekening mee houden dat je er vaak lang moet wachten op een tafeltje, al kan dat gelukkig met een drankje aan de bar.

Meer info: Facebook Gringo’s Cantina.

Beni Falafel

Ooit verkozen als beste falafelrestaurant ter wereld, en dat is meer dan terecht. Hier geen uitgedroogde fastfood pitabroodjes, maar kraakverse broodjes die zelf gemaakt worden. Uiteraard moet je er de falafel (balletjes van geplette kikkererwten) en de humus proeven. Maar ook de typische Joodse snacks zoals mlawach (gebakken broodpannenkoek) en burekas (gevuld filodeeg) zijn aanraders.

Meer info: benifalafel.be.

De Bomma

Eten bij De Bomma heeft zijn naam niet gestolen. Denk: typische Vlaamse kost zonder tierlantijntjes, maar wel al-tijd goed. Wat de zaak uniek maakt is dat je zelf de ingrediënten kiest en dus je eigen maaltijd kunt samenstellen. Zin in vol-au-vant met erwtjes en peekes, gestoofde witloof én kroketjes? Bij De Bomma bestel je het gewoon allemaal samen op één bord.

Meer info: restaurantdebomma.be.

De cafés op het Mechelseplein

Nachtbrakers komen ongetwijfeld aan hun trekken op het Mechelseplein. De cafés zijn tot in de vroege uurtjes open, en vooral in de zomer is het er over de koppen lopen. De beste cocktails drink je bij Caffè Barbossa, in Korsakov zitten alle hipsters, bruine kroeg De Pallieter is het laatst open en in Boer Van Tienen zijn de pintjes het goedkoopst. Een dansje placeren kan in De Studio of in de kelder van Izzy Maze dat zich achter de hoek bevindt.

Butchers Coffee

Deze koffiehotspot is gevestigd in een oude slagerij op ’t Zuid, wat meteen de naam verklaart. De eigenaars deden trouwens ervaring op bij de bekendste koffiebar van Antwerpen: Caffènation. Ze zijn gespecialiseerd in koffie, maar je kan er ook terecht om te brunchen. Proef zeker de eggs benedict en drink daar een ‘Butcherke’ bij.

Meer info: butcherscoffee.be.

Vitrin

Vitrin is het café dat Antwerpen deed kennismaken met Aperol Spritz en nog steeds gaat het Italiaanse aperitief er vlot de toonbank over. Het is de ideale plek om mensen te spotten, want zeker in de zomer is het terras van Vitrin de trekpleister voor iedereen die ook maar een beetje hip en happening is in de Scheldestad.

Meer info: vitrin.eu.

Café Pelikaan

“Den Pelikaan” is het oudste café in Antwerpen en verdient alleen al daarom een vermelding in deze lijst. Het is er absoluut niet gezellig zitten, maar de pintjes zijn spotgoedkoop en meer moet dat soms niet zijn. Een bruine kroeg zoals er nog maar weinig zijn in ’t Stad.

BarBel

Bij BarBel serveren ze Europese wijnen en heerlijk tapas, maar het is vooral voor de vriendelijke bediening dat je snel terug wil komen. Barbel bevindt zich op de Vrijdagsmarkt, één van de gezelligste pleinen in het hartje van Antwerpen. Ook bij Juno en In De Roscam is het leuk zitten.

Meer info: flavoursofbel.com.

Wat je zeker gezien moet hebben

De Plantentuin

In vergelijking met de meeste botanische tuinen in andere steden, is die in Antwerpen bijna belachelijk klein. En toch is De Plantentuin zo’n uniek groen plekje in de stad, dat je er zeker eens moet gaan kijken. In de serre vind je een heel aantal cactussen en uitheemse planten, buiten dan weer uitzonderlijke bomen, planten en kruiden. De toegang is gratis.

De vreemdelingenmarkt

Elke zaterdag vindt aan de Stadsschouwburg een grote markt plaats van 8u tot 16u. De markt, die ook wel bekend staat als de vreemdelingenmarkt vanwege de vele exotische groenten- en fruitsoorten die je er kunt kopen, is echt een typisch volks Antwerps gebeuren. Aan het krokettenkraam eet je de beste kaaskroketten uit je leven, en die smaken nóg beter met een glas cava bij. De Marokkaanse pannenkoeken met feta en honing zijn eveneens overheerlijk en dan is er natuurlijk ook nog het wafelkraam. De markt is overdekt en dus even leuk om te doen als het regent.

De Kloosterstraat

Op zondag moet je beslist door de Kloosterstraat struinen. Je vindt er de beste antiekwinkels, waar je soms voor geen geld een uniek stuk op de kop kunt tikken. Hoewel de kans in realiteit wel groter is dat je net véél te veel betaalt. Uitrusten doe je bij Dansing Chocola, Kloonies of Take 5 minutes in Paris.

De Scheldebocht

In de herfst is er minder aan, maar de Scheldebocht blijft wel één van de plekken met het mooiste uitzicht over De Schelde, de haven en Linkeroever. In de zomer picknicken veel jongeren op het grasveld, als een alternatief voor het meestal overvolle Park Spoor Noord.

Het Middelheimmuseum

Het Middelheimmuseum is een openluchtmuseum net buiten het centrum van Antwerpen. Er staan heel wat bekende beeldhouwwerken van kunstenaars als Rodin en Panamarenko en daar komen elk jaar nieuwe werken bij. Van zowel grote namen als jonge beloftes. Het Braempaviljoen, ontworpen door de gelijknamige Belgische architect, is een persoonlijke favoriet.