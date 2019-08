Exclusief voor abonnees Terug van vakantie? Zorg dat je geen bedwantsen hebt meegenomen Malika Sevil

Bron: AD.nl 0 Vrije tijd Door al ons gereis lijkt de bedwants op te rukken. Het insect houdt van warmte, kan zich goed verstoppen en komt alleen tevoorschijn voor een maaltijd. “Dat ben jij, als je ligt te slapen.’’

Het is een roodbruin plat beest met pootjes. Geen insect met uiterlijke frivoliteiten. Zo op het eerste gezicht zou je het dus niet zeggen, maar de bedwants is een bijzonder schepsel. Dat zit ’m voornamelijk in de voortplanting. Biologen spreken van ‘traumatische inseminatie’. Dat betekent, als je het vertaalt naar mensenseks, dat er gewonden vallen bij de copulatie. Daarbij is het vrouwtje de dupe.

“Zij hééft namelijk wel een geslachtsopening’’, legt bioloog en schrijver Geert-Jan Roebers uit, “maar die gebruikt het mannetje niet. Hij prikt met zijn piemel dwars door de huid van het vrouwtje heen. Daarbij maakt hij een heuse steekwond.’’ Vervolgens loost hij zijn sperma. Traumatische inseminatie dus. “Bij traumatisch moet je niet denken dat het vrouwtje er geestelijk iets aan overhoudt. Ja misschien ook wel, dat weet je nooit. Maar een ‘trauma’ is een wond. Die huid groeit overigens ook weer dicht.’’ Daarna lijkt de brute paring snel vergeten, want ze doet het vaker in haar leven.

Drie eitjes per dag

We blijven nog even bij het sperma. Want dat wordt dus lukraak in het vrouwtje geplant. Hoe kan dat ooit tot babybedwantsjes leiden? “Insecten hebben wel een hart, maar geen bloedvaten, zoals wij. Het bloed, dat bij insecten hemolymfe heet, spoelt rond de organen. Het is een soort stromend soepje. In dat soepje vindt het sperma vanzelf zijn weg naar de eierstokken. Dat bevrucht dan de eitjes.’’



Na deze onderneming kan het vrouwtje voor een lang periode één tot drie eitjes per dag leggen. De bedwantsen die daaruit voortkomen, planten zich uiteindelijk ook weer voort. Ze bezetten je slaapkamer, drinken ’s nachts je bloed en als je ze wilt elimineren, sta je voor een grote uitdaging.



Harde cijfers zijn er niet, want bedwantsgevallen worden niet geregistreerd, maar het beestje lijkt op te rukken. Bestrijdingsbedrijven merken dat ze vaker moeten uitrukken om de bedwants te verdrijven. Daarnaast ziet dierwetenschapper Bastiaan Meerburg van het Nederlands Kennis- en Adviescentrum Dierplagen dat er sinds 2013 een stijging is van het aantal telefoontjes en mailtjes over bedwantsen.



Dat de bedwants steeds meer terrein wint in Nederland, is aannemelijk, zegt hij. “Over de hele wereld zijn mensen meer gaan reizen. De bedwants verhuist mee in koffer of rugzak.’’

