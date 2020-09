Terug naar school ondanks een fulltime job? Volg een online cursus! Joni Horemans

07 september 2020

10u30

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop Of je nu wilt leren fermenteren, patroontekenen, buikdansen of de geheimen van Excel wil doorgronden… alles (of toch veel) kan tegenwoordig simpelweg vanuit je kot. We doken in het enorme aanbod.

Als je op zoek bent naar een nieuwe hobby, dan is het internet je eerste halte. Zowat elke creatieve uitlating krijgt weerklank in de vorm van een online cursus, van poëzie schrijven tot bloemschikken of tuinaanleg.

Leer het zeggen met beelden

Fotografiecursussen doen het al een tijdje goed online. De lat ligt dan vaak iets minder hoog dan in een avondcursus waar je fysiek aanwezig moet zijn en waar vaak ook de aanschaf van een professionele (en dus dure) camera gevraagd wordt.

Deze uitgebreide cursus digitale fotografie o.l.v. vakfotograaf Peter van Veen bestaat uit twintig video’s en e-books. Je krijgt uitleg over cameraknoppen, compositie, techniek en diverse fotografiedisciplines als stillevens, portretten, landschappen... Natuurlijk leer je ook om beelden te bewerken met computerprogramma’s

Doe je liever zelf het werk in plaats van het aan je camera over te laten? Dan is een cursus tekenen of schilderen vast meer jouw ding. In de cursus ‘Tekenen met Marianne’ word je ook begeleid met video’s en e-books en krijg je stap-voor-stapvoorbeelden en oefeningen om je niveau naar een hoger plan te tillen.

Iedereen hobbykok

Het tijdperk van de celebrity chefs is al even aan de gang, en dat heeft toch voor een kleine revolutie gezorgd in de manier waarop we koken benaderen. Potige kerels vinden het nu ook cool dat ze het verschil kennen tussen pocheren en blancheren of een hollandaisesaus kunnen maken die niét begint te schiften. Op het internet, in de app store en zeker op YouTube verdrink je haast letterlijk in het aanbod recepten, kookworkshops en advies van voedingsexperts. Draai je toch ergens in een knoop met je kookkunsten? Op de website van Dagelijkse Kost van Jeroen Meus kan je gerichte ‘kookvragen’ stellen en ook op VTM Koken vind je enorm veel bruikbare kooktips.

Ég tala íslensku!

Van Engels, Spaans en Japans tot IJslands of Urdu: élke taal zit tegenwoordig kant-en-klaar verpakt in een online cursus. De nerds onder ons kunnen hun hart dan weer ophalen met cursussen Klingon (Star Trek), Elvish (Lord of The Rings) of de Valyriaanse talen uit Game of Thrones. Naar schatting zouden er ongeveer een miljoen mensen al een cursus High Valyrian gevolgd hebben, en dat voor een taal die niet eens echt bestaat!

Te gek? Het kan nog gekker: wie geld en tijd genoeg heeft, kan zich inschrijven voor een opleiding aan de Grey School of Wizardry. Je specialiseert dan in richtingen als waarzeggerij en alchemie, waarna je jezelf tovenaar mag noemen. In de categorie ‘onderwater mandenvlechten’ cursussen (ENG: underwater basket weaving) - een term die gebruikt wordt om zogenaamd nutteloze of absurde hogeschool- of universiteitcursussen aan te duiden - vind je ook opties om te leren praten met dieren, of om zeemeermin of voetbalsupporter te worden.

Voor praktische zielen

Iets handiger in het dagelijkse leven is dan misschien een cursus haarknippen. Komen er nog lockdowns, dan hoeft jouw kapsel daar alvast niet onder te lijden. Ook voor je mentale gezondheid zijn er opties: cursussen meditatie of mindfulness bijvoorbeeld. Een andere aanrader in deze lastige economische tijden is de cursus ‘geld besparen en verdienen’. Het lesprogramma is erg veelomvattend en behandelt onder andere beleggen, onderhandelen over je loon en het nut van Bitcoins.

Is het je bedoeling om je kansen op een job te vergroten via bijscholing? Ga dan zeker eens grasduinen in het opleidingsaanbod van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Voor werkzoekenden zijn de opleidingen bovendien gratis.

