Tegen 2030 is dit het meest bezochte land ter wereld mv

13 november 2018

13u02

Bron: Vogue 0 Vrije tijd Frankrijk, het land van het Louvre en 'joie de vivre’ was lang een van de meest populaire trekpleisters voor toeristen. In 2018 zouden zo'n 87 miljoen mensen ons buurland bezocht hebben. Maar een nieuw rapport toont aan dat een ander land, in een ander continent, de eerste plaats zal innemen. Euromonitor International meent dat China vanaf 2030 het populairst wordt.

De economische groei in Azië is een van de redenen waarom China Frankrijk van de troon stoot. Mensen hebben meer geld om te reizen. Uit landen zoals Japan, Zuid-Korea en Vietnam komen dan ook de grootste groepen naar China. Daarnaast is het land steeds makkelijker te bereiken. Er wordt meer geïnvesteerd in toerisme, infrastructuur en initiatieven om buitenlanders gelukkig te houden.

Mensen trekken dus massaal naar de Chinese muur, de Verboden Stad, de Franse wijk in Shanghai of naar andere plaatsen met UNESCO-werelderfgoed.