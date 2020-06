Té schattig: deze dansende grootouders toveren gegarandeerd een lach op je gezicht VW

03 juni 2020

10u04

Bron: Popsugar 0 Vrije tijd TikTok heeft tijdens de lockdown serieus aan populariteit gewonnen. Want waar vroeger alleen tieners een account op het sociale medium hadden, raakt de app ook steeds meer bekend bij het grote publiek en andere leeftijdscategorieën.

Bovendien zijn TikTok-uitdagingen waarin er gedanst moet worden dezer dagen populairder dan ooit. Nu we met z’n allen thuis zitten blijkt het dan ook een ideaal tijdverdrijf.

Maar wie dacht dat alleen jongeren zich aan deze challenges wagen, is eraan voor de moeite. Het schattigste koppel dat je momenteel op TikTok kan vinden is immers een stel grootouders, gekend onder de gebruikersnaam ‘Granmacca’, dat dansfilmpjes opneemt voor hun kleinkinderen. En alsof dat nog niet schattig genoeg was, kiezen ze voor elk filmpje een matching outfit uit. Kijk en glimlach vooral zelf even mee.



