Te druk aan zee? Zo maak je met zand, hout én de juiste planten zelf een strand(je) in je tuin

Je hebt je hart verloren aan de zee, maar woont in het binnenland? Een duinpan, (sier)grassen, schelpen,...: onze tuinexperte Laurence Machiels vertelt hoe je dat heerlijke zeegevoel naar je eigen tuin kan brengen. Welcome to the beach, in je achtertuin!

Zand, kustplanten, verweerd hout en schelpen: dat zijn de ingrediënten voor een strandtuin. Er kan ook water bij, maar dat hoeft niet per se. Met je voeten in het zand zitten, is de essentie. Een vlak strandje is al erg leuk, maar een zandput met duinen eromheen zorgt pas echt voor dat heerlijke strand- en vakantiegevoel. Groot hoeft het niet te zijn: een duinpan is meestal ook maar beperkt in oppervlakte. Zorg wel dat je er minstens een ligzetel in kwijt kunt en een tafeltje of vuurschaal, voor frissere avonden. Leg je strand ofwel heel dicht bij je huis aan, zodat je met je blote voeten van je terras het zand kunt opwandelen, of helemaal achterin, afgeschermd van de buren en de rest van de tuin. Vermijd een strandje open en bloot midden in in je tuin. Dat doet alleen maar aan een uit de kluiten gewassen zandbak denken.

Meer dan 50 cm hoogteverschil heb je niet nodig om toch al de authentieke duinsfeer te kunnen opsnuiven.

Een vlak stukje zand is leuk, maar een duinpan met reliëf is zoveel spannender. Meer dan 50 cm hoogteverschil heb je niet nodig om toch al de authentieke duinsfeer te kunnen opsnuiven. Maak de bermen niet te steil, anders schuift het zand weg. Let op: voor een hoogtewijziging van meer dan 50 centimeter heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Zorg dat de put zelf goed gedraineerd is. Zet een houten rand rond de plek waar het zand komt, zodat het zeker niet met de aarde mengt. Leg een laag van grof steenslag, daarop fijn steenslag en bovenop een worteldoek. Dat laat het water wel door, maar zorgt dat het zand niet wegspoelt. Vul aan met een laag zand van ongeveer 20 centimeter. Dat is net diep genoeg voor peuters die toch wat in het zand willen graven.

Je kunt kiezen voor echt strandzand, maar dat is zo fijn, dat het makkelijk opstuift als het flink waait. Het is ook lastig te stabiliseren op de bermen; zeker de eerste jaren, wanneer de planten nog klein zijn. Kies liever voor fijn rivierzand zoals Scheldezand, dat is zwaarder. Of meng wit zand met gebroken schelpen. Hoe bleker de kleur, hoe zonniger het effect. Denk: vakantiesfeer.

Zandplanten

Beplant je de bermen rond je strandje met typische kustplanten, dan krijg je niet alleen sfeer maar ook extra hoogte en volume. Ga voor een ogenschijnlijk nonchalante mengeling van duingrassen, grijsbladige struiken en een typische kustboom. In de siergrassen heb je het lage blauw schapengras (Festuca glauca), sierhaver (Helictotrichon sempervirens) of het ragfijne en elegante Stipa tenuissima. Maar ook klassieke grassen als Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ of Carex ‘Ice Dance’ passen prima in een strandtuin.

Combineer de grassen met toefjes zilverwinde (Convolvulus cneorum), met zilvergrijze blaadjes en heel decoratieve witte bloemen, en vul je duintuin aan met een olijfwilg (Elaeagnus x ebbingei), dé kuststruik bij uitstek. Hij is decoratief, ijzersterk en prima bestand tegen wind. Je kunt hem zelfs in puur zand planten.

Bedek de aarde tussen de planten met een dikke laag Noordzeeschelpen. Dat vormt een prima bescherming tegen onkruid en het blijft beter op z’n plaats zitten dan fijn zand.

Hoe mooi inheemse kustplanten als helmgras, duindoorn en zandhaver ook zijn, plant die niet in je tuin, want het zijn stevige woekeraars. Hun wortels lopen soms meters ver onder het zand door. In een tuin betekent dat veel onderhoud en problemen met de buren. Er zijn genoeg andere, niet-woekerende planten met een natuurlijke look, zoals de zilvergrijze dwergwilg (Salix helvetica) of de lagere, geënte coyotewilg (Salix exigua). Heb je plaats voor een boom? Steeneiken passen met hun grijze blaadjes perfect bij de sfeer van een strandtuin.

Bedek de aarde tussen de planten met een dikke laag Noordzeeschelpen. Dat vormt een prima bescherming tegen onkruid en het blijft beter op z’n plaats zitten dan fijn zand. Schelpen vind je in het tuincentrum, onder meer Bio Schelpen (bodembedekker) van Compo (8,95 euro voor 20 liter).

Grijze blaadjes

Als je niet aan de kust woont, hoef je niet per se met kustplanten te werken. Focus op droogteminnende planten met de look van de kust, zoals Mexicaanse madeliefjes, sierdistels of een tikje zuiderse planten als Yucca, Agave of Phormium.

Wie meer van een exotische sfeer aan zijn strandtuin houdt, kan een palm als Trachycarpus fortunei in een pot zetten

En natuurlijk kun je ook tal van mooie potten toevoegen aan je strandtuin. Grijsbladige struikjes zoals lavendel, Santolina, Helichrysum... passen helemaal in die sfeer. Ook zeewinde (Convolvulus soldanella) en Senecio cineraria zijn bijzonder dankbare potplanten met een kustlook.

Wie meer van een exotische sfeer aan zijn strandtuin houdt, kan een palm als Trachycarpus fortunei in een pot zetten. Met een geurende plant zoals sterjasmijn (Trachelospermum jasminoides), Choisya ternata en Pittosporum of de minder bekende Abelia triflora roep je een meer zuiderse strandsfeer op.

Verweerd

Maak je strandtuin compleet met een paar ruwe, liefst verweerde palen, precies zoals de ruwe golfbrekers die je aan de kust uit het zand ziet opduiken. Het lukt ook met nieuwe, kromme, niet-geschaafde palen, bijvoorbeeld robinia, liefst in verschillende diktes en lengtes. Besteed veel aandacht aan het pad naar je strandtuin. Dat moet ongedwongen vakantie gevoel uitstralen. Laat het nonchalant slingeren, zodat het er niet te aangelegd uitziet. Voor een natuurlijk pad kun je werken met bleek vlonderhout. Let wel op met steigerhout: daar zitten vaak nog splinters aan!

Of maak een knuppelpad met ruwe dwarse balken met daartussen hetzelfde rivierzand van je strand, of gebroken schelpen. Zet de randen van je pad vast met een fijne, onopvallende boord, bijvoorbeeld van latten hardhout, inox of Cor-Tenstaal. Zo blijft alles netjes op zijn plaats zitten.

Zet wat ‘verdwaalde’ planten langs het pad: kriskras Mexicaanse madeliefjes en kleine toefjes grassen zorgen voor dat broodnodige nonchalante vakantiesfeertje. Drop hier en daar een mooie kei of wat platte strandkeien zoals beach pebbels. Wil je een sterke link met je woning, leg dan het terras bij je huis ook in vlonderhout of steenschotten aan. Om het strandgevoel compleet te maken, kan je er als kerst op de taart zand overstrooien.

Privacy

Net zoals je in de duinen aan de kust weg van alle indiscrete blikken kunt zonnen, zo moet ook jouw privéduinpan een minimum aan privacy hebben, toch? Dat kan met een echt strandscherm, rietmatten of een parasol. Maar het mooist zijn natuurlijk authentieke kustdennen. Combineer bijvoorbeeld een paar struikvormige bergdennen (Pinus mugo var. mughus) met een hogere zwarte den of een steeneik.

Heb je een beschutte tuin, dan kun je voor een olijfboom met een verweerde stam gaan. Die blijven ook in de winter groen, zodat je op elk moment van het jaar een intiem feestje rond je vuurput kunt geven. In de luwte van je duinpan zit je er in elk geval beschut van de wind.

