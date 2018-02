Tatyana Beloy: "Zodra je de klik naar naakt gemaakt hebt, is het niet moeilijk. Er is geen schaamte" David Devriendt

17 februari 2018

09u04 0 Vrije tijd Achter de tralies van ‘Gent West’ op VIER kunnen ze elkaars bloed wel drinken. In het echt houden deze bloedmooie bajesklanten het vriendelijk bij een kop warme thee. Actrices Tatyana Beloy, Julia Ghysels en Charlotte Anne Bongaerts op vrije voeten in NINA.

Afspraak in een koffiebar op het Antwerpse Zuid. Drie verse gember-theetjes. Drie actrices rond de tafel. Wie hier drie bad-ass girls verwacht had – ze zetten ieder met glans pittige bitches neer in ‘Gent West’ op VIER – is eraan voor de moeite. Als Tatyana Beloy per ongeluk de pot honing in haar thee laat vallen en de tafel onder warm water komt te staan, schieten de dames zo enthousiast en ‘o my god’ gillend in de lach dat het hele café onze richting uit kijkt. De toon is gezet.

‘Gent West’ heeft een ervaren cast met klinkende namen, maar voor Charlotte Anne Bongaerts en Julia Ghysels is het hun eerste grote rol op tv. Tatyana neemt een iets kleinere vertolking voor haar rekening. Maar wel een die niet onopgemerkt voorbijgaat – dankzij een expliciete vrijscène met tegenspeelster Charlotte. "We hebben zó hard gegierd tijdens die opnames!" Daar kunnen we ons, na dit interview, zeker iets bij voorstellen.

Een filmset met héél veel vrouwen: is dat prettig?

Tatyana: "Eerlijk gezegd, werk ik normaal liever samen met mannen. Dat is gewoon euh ... makkelijker. Dit had echt een bitchfight kunnen worden, al die vrouwen samen, maar dat was totaal niet zo."

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN