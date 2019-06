Exclusief voor abonnees Sylvia Van Driessche: “Dat eeuwige jongetje in Jelle vind ik heerlijk” De zoektocht naar balans en hun gezinsgeluk Anke Michiels

08 juni 2019

07u51 0 Vrije tijd Ze voeden samen Ellis (10), Flynn (7) en Aster (3) op, leiden een chaotisch gezinsleven en gaan allebei voluit voor hun carrière: Jelle De Beule als acteur, Sylvia Van Driessche als auteur. Lees hier het interview met Sylvia en klik op de link onderaan voor het interview met Jelle.

Na een lange carrière bij Joepie ligt jouw focus nu op het schrijven van boeken. Is dat een droom die uitkomt?

“Dat is inderdaad een droom, een die ik lang niet durfde toe te geven aan mezelf. Ik wilde altijd voor tijdschriften werken. Daarna wou ik hoofdredacteur worden – dat is allemaal gelukt: ik werkte dertien jaar voor Joepie, waarvan vijf als hoofdredacteur. Boeken schrijven was iets dat er na een tijdje ‘bij kwam’, maar mezelf schrijfster noemen vond ik wat gek. Maar eerlijk? Ik vind het geweldig: ik mag een hele dag vluchten in een fantasiewereld. Daarnaast doe ik nog graag interviews, om weer wat ‘normaal’ te worden. (lachje)”

Je bent een ambitieus beestje.

“Absoluut. Dat is mijn natuur. Toen ik met Jelle begon – een student animatiefilm met lang haar – wist ik wat ze tegen hem gezegd hadden op het KASK: ‘Je zal nooit werk hebben.’ En ik dacht: dat is goed. Ik zal wel werken, dan kan Jelle thuisblijven. Maar dat is dus een beetje anders uitgedraaid. (lacht) Wij vinden beide dingen even belangrijk: onze job en ons gezin. Het is een constante evenwichtsoefening, maar ze lukt vrij goed. Ik ben blij dat Jelle thuis mee de handen uit de mouwen steekt.”

