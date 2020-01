Studie: vrouwen spraken in 2019 minder in films dan mannen Margo Verhasselt

09 januari 2020

14u10 0 Vrije tijd Hoe creëer je een ongemakkelijk moment op het Film Festival van Cannes? Wel, door aan Quentin Tarantino te vragen waarom de Oscar-genomineerde Margot Robbie zo weinig tekst had in ‘Once Upon a Time in Hollywood’. En dat is precies wat een journalist van de The New York Times deed. Maar Robbie was niet de enige. Ook bij ‘The Irishman’ bleef het personage van Anna Paquin heel stil gedurende de film. Toeval? Blijkbaar niet: vrouwen zouden écht minder gesproken hebben dan mannen in films in 2019.

Vrouwen vertolkten in 2019 voor 34% de sprekende rollen, dat is 1% minder dan in 2018 toont een rapport van de San Diego State University’s Center for the Study of Women in Television aan. Hoe zit het bij de mannen? Zij vertolkten de andere 66%. Uiteraard waren er enkele triomfen: Little Women en Hustlers, waarbij vrouwelijke actrices én regisseurs het heft in eigen handen namen. Maar na alle opschudding in Hollywood - denk de #MeToo-beweging en Time’s Up - worden vrouwen, vrij letterlijk, nog steeds niet aan het woord gelaten.

De studie kreeg de toepasselijke naam ‘It’s a Man’s (Celluloid) World’, en ontdekte dat de films die het meeste winst maakten met vrouwelijke hoofdrollen een stijging van 31% naar 40% in 2019 zag. Maar over het algemeen zag het rapport dat kijkers films met mannelijke hoofdrollen verkozen.

Tarantino verdedigde Robbie’s gebrek aan tekst al en meende dat het een creatieve beslissing was. Hij vertelde nieuwssite Deadline vorig jaar dat haar personage, Sharon Tate, gekenmerkt werd door haar tragische dood: “Ik vond het aangrijpend en aangenaam, je bracht tijd met haar door en was gewoon aanwezig. Ik wou geen groot verhaal maken.” Paquin sprong ook in de bres voor Scorsese en haar stille rol en schreef op Twitter dat ze auditie deed om mee te kunnen spelen met zo'n geweldige cast.

Zouden Robbie en Paquin meer tekst gekregen hebben mocht er een andere regisseur zijn? Wie weet. San Diego States data toont aan dat films waaraan minstens een vrouwelijke regisseur of schrijver meewerken, vrouwen meer aan het woord gelaten worden (39% vs. 32%).