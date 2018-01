Straf duo Adil & Bilall: "Het is alles of niks bij ons. Nooit een compromis" Anke Michiels

22u01 1 Filip Van Roe Vrije tijd 2018 wordt hét jaar voor regisseurs Adil El-Arbi (29) en Bilall Fallah (32). Hun derde film 'Patser' komt uit én ze jagen hun jongensdroom na: een eerste Amerikaanse film maken. Het geheim van hun succes? "Wij zijn als broers: constant pissed op elkaar."

We zitten die dag tegenover twee lachende gezichten: de ene onder een bos ongetemde krullen, de andere onder een van zijn coole petjes. Twee energieke, gezond gekke regisseurs. Twee hechte vrienden ook, like brothers. Twee Marokkaanse Belgen die samen een knap verhaal aan het schrijven zijn, in hun eigen fucking taaltje, putain. Want terwijl hun film 'Patser' hier binnenkort in première gaat, zit Hollywood op hete kolen om het duo zélf in te schakelen.

Spraakwaterval El-Arbi en de iets chillere Mr. Fallah zijn van het type dat je nooit meer vergeet na een interview, alleen al door hun grenzeloos enthousiasme. Hun lef. Hun humor. En hun charme, dat ook. Want achter zoveel stoere looks en shit schuilen twee mooie, zachte, zelfs licht zenuwachtige jongetjes die samen een gangsterfilm gemaakt hebben zoals zij die zelf o zo graag zien, gij weet.

Staan de zenuwen strak gespannen, jongens?

Bilall: "Ik zit in volle stress, eerlijk gezegd. Niet voor het interview, hè. (lachje) Maar het wordt tijd dat de film getoond wordt (de première is op 24 januari, red.). We zijn hier in totaal vier jaar mee bezig geweest. We hebben álles op 'Patser' ingezet."

Adil: "We hebben in deze film volledig onze goesting gedaan, wat een beetje scary is. Want onze goesting? Dat kan goed zijn. Of slecht. Maar één ding is zeker: 'Patser' is duidelijk 'wij'. We hebben er ónze stempel op gedrukt."

In Amerika – waar jullie gevraagd zijn om onder meer 'Beverly Hills Cop 4' te regisseren – snapte men jullie keuze voor 'Patser' niet.

Adil: "Na onze vorige film 'Black' (over rivaliserende bendes in Brussel, red.) is de bal in Amerika aan het rollen gegaan. Plots werden we daar voor geweldige films en series gevraagd. En toen zeiden wij: 'Ja, maar we moeten eerst terug naar huis voor 'Patser',' Hun reactie? 'Je gaat je carrière verneuken voor een Belgisch filmpje van m’n ballen?'"

