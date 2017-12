Stoppen met roken in Australië, besparen in Polen: 5 topbestemmingen voor goede voornemens ND

10u00

Bron: Lindanieuws, Skyscanner 1 thinkstock Vrije tijd Ah, daar komen de lijstjes met goede voornemens weer. Maar wat als we het nuttige nu eens aan het aangename koppelden, en die voornemens waarmaken in het buitenland? Vegetarisch worden is in Indië eens zo makkelijk, waar amper vlees wordt gegeten. Kan je meteen ook "meer reizen" van je lijstje afvinken. Vijf topbestemmingen voor jouw goede voornemens.

1. Minder alcohol in Marokko

Wacht niet op Tournée Minérale om een maand geen alcohol te drinken, als dat één van je goede voornemens was. Boek in plaats daarvan een reisje naar Marokko, waar in lang niet alle zaken alcohol op de kaart staat. Van een verse muntthee krijg je géén kater en het levert daarnaast heel wat gezondheidsvoordelen op. Als je er geen vijf scheppen suiker aan toevoegt, natuurlijk.

2. Stoppen met roken in Australië

Als stoppen met roken jouw voornemen is, reis dan eens naar de andere kant van de wereld. In Australië tel je om en bij de 18 euro neer voor een pakje sigaretten, wat die zin in nicotine meteen wat doet wegebben. Ga voor cold turkey, en compenseer dat chagrijnige gevoel dat je ervan krijgt met de prachtige natuur en zonnige stranden van Australië.

3. Vlees afzweren in Indië

Van plan om vlees iets vaker van het menu te schrappen, of helemaal vegetarisch te worden? Dan is Indië een topbestemming, waar groenten en kruiden de hoofdrol spelen in de maaltijd. Vlees heeft er niet zo'n prominente plaats op het menu, dus er is geen betere plek om te merken dat je ook heerlijke vegetarische alternatieven hebt.

4. Kilo's verliezen in Japan

Een paar kilo's kwijtspelen? Boek dan een reisje naar Japan, dat bekend staat om zijn gezonde keuken met veel groenten en vis. Dankzij hun gezonde voedingspatroon, hebben ze de hoogste levensverwachting ter wereld. Ga voor the real deal, in plaats van de verwesterde sushi bij ons die een stuk ongezonder is.

5. Geld besparen in Oost-Europa

Mag de vinger iets vaker op de knip dit jaar? Zelfs dan kan je nog op reis gaan, want in Oost-Europa is logeren, op restaurant gaan of een terrasje doen een stuk goedkoper. Onder meer Hongarije, Bulgarije, Polen en Servië bezitten prachtige stukjes natuur en cultuur. Reden te meer om deze iets minder voor de hand liggende bestemmingen aan je lijstje toe te voegen.