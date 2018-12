Sterrenchef Luc Bellings deelt zijn beste recepten voor hapjes bij de bubbels Stefan Vanderstraeten

30 december 2018

07u07 0 Vrije tijd Bij oud & nieuw horen bubbels, maar geen bubbels zonder bijpassende hapjes. Om het nieuwe jaar nóg stijlvoller en vooral smakelijker in te zetten, deelt Luc Bellings zeven recepten. Wat te denken van tartaar van zeebaars of een banana dessertbord? Smakelijk 2019!

Citrusoester

Nodig:

• oesters (aantal naar keuze)

• 1 komkommer (1 plakje per oester)

• 1 kiwi (1 plakje per oester)

• zeekraal (enkele takjes per oester)

• bakje Borage Cress (ziltig komkommerkruid)

Voor de citrusgel:

• 25 g citroensap

• 20 g yuzu (Oosterse citrusvrucht, o.m. te koop bij Delhaize)

• 5 g gembersiroop

• 25 g suiker

• 25 g water

• 1,3 g agar agar (plantaardig bindmiddel)

• 1 g gellan (* E418, geleermiddel, te koop in speciaalzaak of online)

Zo maak je het:

Leg voor de citrusgel alle ingrediënten in eenzelfde kookpot tot het mengsel kookt en laat het nadien meteen afkoelen in de koelkast.

Zo zal het mengsel stollen. Om het weer smeuïg te maken, draai je het af in een thermomix of keukenrobot. Vul een spuitzakje met de gel en dresseer de oester met enkele druppels citrusgel.

Steek enkele bolletjes komkommer uit met een parisiennelepel en legdie op en naast de oester in de schelp. Werk af met enkele takjes zeekraal en ‘Borage Cress’.

