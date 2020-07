Stel je fiets juist af en laat je ondergoed thuis: Tom Boonen verklapt hoe je fietskwaaltjes voorkomt

Hoewel hij al ontelbare kilometers op de teller heeft staan, heeft Tom Boonen nog nooit een blessure opgelopen aan zijn spieren of gewrichten buiten een wedstrijd. “Behalve toen ik opnieuw begon te trainen na een val”, verklaart de voormalige profwielrenner. “Dat komt doordat je haast alle kwalen kan voorkomen met een goede fietspositie. Je moet ontspannen op je fiets zitten, met je handen losjes op het stuur. Je frame moet passen bij je lengte. En je zadel en je stuur moeten op de juiste hoogte staan. Anders ga je je knieën, polsen, schouders of nek overbelasten. Met alle gevolgen van dien.”

Zo ben je zeker van een goede fietspositie:



- Je zadel staat goed als je knie loodrecht boven je middenvoetsbeentje komt wanneer je voet horizontaal op je pedaal staat.

- Je hebt de juiste houding achter het stuur als je de as van je voorwiel niet ziet wanneer je recht naar beneden kijkt tijdens het rijden.

- Heb je last in je nek of schouders? Waarschijnlijk fiets je in een verkrampte houding.

Bouw rustig op

Een goede fietspositie is cruciaal. Maar daarnaast is het ook verstandig om je fietsconditie geleidelijk aan op te bouwen. Als je té enthousiast aan je nieuwe sportieve hobby begint kan je je tenslotte alsnog overdoen. “Zeker in de eerste maanden overdrijf je best niet”, vindt Boonen. “Begin met twee tot drie keer per week te gaan fietsen. Twee uurtjes. Maak er na enkele weken tweeënhalf uur van, pas enkele weken later drie uur. Drijf dat op je gemak op, niet te snel.”

“Begin nooit meteen te spurten, rijd het eerste kwartier rustig in als opwarming. Daarna voer je het tempo op. Je kan ook verschillende blokjes van enkele minuten inbouwen in je tocht waarin je versnelt, of een helling op je route zetten als extra uitdaging.”

Blijf je krampen krijgen? Alcohol vermijden de dag voor je fietstocht helpt

Drink voldoende

Dat je je benen voelt tijdens een uitdagende fietstocht is normaal. Krampen zijn dat niet. “In 90% van de gevallen zijn die te wijten aan een vochttekort. Drink daarom voldoende tijdens het fietsen, zelfs al heb je niet zo veel dorst. In theorie zou je op een warme dag anderhalve liter vocht per uur moeten binnenkrijgen, al weet ik dat dat in de praktijk moeilijk haalbaar is omdat je dan meermaals moet stoppen om je bidons te hervullen. Streef dus naar minstens een tot bidons per fietstocht.”

“Blijf je krampen krijgen? Kies dan voor zouthoudende sportdrank, ORS of een magnesiumsupplement in je water. Ook alcohol vermijden de dag voor je fietstocht helpt, want je lichaam droogt daarvan uit.”

Laat je ondergoed thuis

Aan één typische fietsblessure valt volgens Boonen niet te ontsnappen: zadelpijn. “Het is onmogelijk om te zeggen welk zadel ‘het beste’ is. De ene voelt zicht comfortabeler op het ene, de andere op het andere. Dat is erg individueel. Maar zelfs met het zadel dat je op je lijf is geschreven zal je pijn krijgen aan je billen. Als ik zelf een tijdje niet gefietst heb, komt dat ook bij mij telkens weer op. Het enige wat je dan kan doen is doorbijten, dan verlicht de zadelpijn vanzelf. Een goede fietsbroek, bijvoorbeeld van Bioracer of Vermarc, helpt wel. Daar mag je dus zeker niet op besparen. Zo’n broek voorkomt ook dat er irritaties ontstaan door de wrijving. Daarom mag je er nooit ondergoed onder dragen. Blijft de zadelpijn aanslepen? Mogelijk staat je zadel niet in de juiste positie, of past het niet bij de bouw van je lichaam. Vraag in dat geval dus best begeleiding in een fietswinkel.”

