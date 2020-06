Starten met stekken? Met deze tips van mama Botanica is het een makkie

Waarom zou je plantjes willen stekken?

“Omdat het soms bijna magisch voelt hoe je uit een klein stukje van een plant een heel nieuwe kunt laten groeien, dat fascineert me enorm. Ik ben dat groeiproces gaan delen op Instagram. Inmiddels volgen 70.000 plantenliefhebbers mijn account (mamabotanica.amsterdam, red.), dus daarop krijg ik ook veel vragen over het stekken van kamerplanten. Die beantwoord ik graag.”

Kun je elke plant stekken?

“Bijna elke plant. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals sommige palmen die met een enkele stam groeien. Die kun je alleen vermeerderen als er een babyplantje uit de grond omhoog piept, en dat gebeurt niet zo vaak binnenshuis. Maar de meeste planten die je in huis hebt kun je stekken.”



Hoe weet je dan hóe je de plant moet stekken?

“Dat kun je niet altijd aan een plant zien. Soms heb je alleen een enkel blaadje nodig en soms een stuk van de stam. Of moet je de plant zelfs met wortel en al uit elkaar trekken. Om teleurstellingen te voorkomen is het goed om dat op te zoeken.



In mijn boek Stek je plant geef ik stekinstructies voor de veertig populairste kamerplanten. De meeste vetplantjes kun je gemakkelijk met een enkel blad stekken, waarbij je een intact blaadje alleen maar op een laagje potgrond hoeft te leggen en die elke week even moet besproeien. En als je plant een stam en takken heeft, snijd dan met een schoon mes een takje af en zet dat in een vaasje water. Dat is de allerleukste manier om erachter te komen of je je plant kunt stekken. Als er wortels beginnen te groeien, is het gelukt!”

Zijn er planten die snel en goed te stekken zijn?

“Sommige stekjes laten na een week al nieuwe wortels zien en zullen na een paar weken al groeien. Andere stekjes kunnen er maanden over doen voordat je nieuwe groei ziet. Een goede beginners-stekplant is de Tradescantia of vaderplant. Die groeit namelijk verschrikkelijk snel. Om hem te stekken knip je een paar takjes van zo’n tien centimeter af. Daarvan verwijder je de onderste blaadjes, zodat een mooi kaal steeltje ontstaat. Je kunt de stekjes gelijk in de grond zetten of eerst in water, tot er wortels ontstaan. Het is fijn om meerdere stekjes in één potje te zetten, zodat je een mooi vol plantje krijgt. Houd de grond licht vochtig en je zult snel nieuwe groei zien.”

Zijn enthousiaste stekkers zoals jij concurrenten van tuincentra?

“Dat denk ik niet. Want zodra je gaat stekken word je alleen maar enthousiaster over planten en wil je nog meer planten in huis halen! Maar aan de andere kant: het is wel extra leuk dat je de stekjes zo gemakkelijk kunt delen. Ze zijn perfecte cadeautjes! Op die manier kunnen nog meer mensen genieten van planten. En door stekjes kom je ook met leuke mensen in aanraking. Het is geweldig om te merken met hoeveel liefde mensen bezig zijn met hun planten en hoe graag ze kennis en ervaringen delen.”

Vijf stektips

Tip 1

Heeft een plant een stam en takken? Snijd een tak af en zet die in water tot er wortels aan groeien.

Tip 2

Heb je een vetplant? Leg een blaadje op constant vochtige grond en er groeit een nieuwe plant.

Tip 3

Lange hangplanten? Meestal kun je het onderste stuk afknippen en zo weer in de grond zetten.

Tip 4

Heb je een plant waar veel bladeren rechtstreeks uit de grond lijken te komen? Vaak kun je de wortelkluit van deze plant in tweeën scheuren.

Tip 5

Weet je het even niet meer? Ga online op zoek naar plantfluencers!