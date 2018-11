Starbucks deelt morgen gratis koffie uit in Antwerpen-Centraal TVM

05 november 2018

10u28 0 Vrije tijd 10 jaar geleden opende Starbucks een eerste filiaal in ons land en die verjaardag vieren ze morgen door gratis koffie uit te delen in hun vestiging in Antwerpen-Centraal. Het interieur kreeg voor de gelegenheid ook een volledige make-over.

Wie morgen 6 november in de buurt van Antwerpen-Centraal moet zijn, passeert best even langs het Starbucks filiaal in het station. Naar aanleiding van het 10-jarige bestaan van Starbucks België schenkt de Amerikaanse koffieketen namelijk een gratis tall caramel macchiato, latte of Cappuccino aan alle bezoekers.

Verder zal de keten ook een beperkt aantal koffiebekers willekeurig met een sticker markeren, wat je een gratis herbruikbare Starbucks-beker oplevert.