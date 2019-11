Stadsmus Jana Wuyts ruilde Antwerpen in voor de Oostkantons: “De temperaturen zakken hier makkelijk tot -20 °C, dat was wennen” Irène Scampaert

29 november 2019

11u04 3 Vrije tijd Het is er stil en er is weinig afleiding. De mensen leven er traag en volgens de seizoenen. Antwerpen inruilen voor de Oostkantons was even wennen voor stadsmus Jana Wuyts. Intussen is ze verknocht aan de omliggende bossen en het heerlijke buitenleven.

 Waar maak je de mooiste wandelingen?

“Wandelen doe je hier in de bossen, en het mooie is dat er onlangs werk gemaakt is van een knooppuntennetwerk met bijbehorende app, zodat je nu heel makkelijk zelf fijne routes kan uitstippelen. Een van mijn favoriete wandelingen is die rond Ouren, zowat het mooiste dorpje hier in de omgeving, vlak bij het drielandenpunt.”

“Voor wie van natuur én geschiedenis houdt, is een wandeling rond Kelmis een bijzondere ervaring. Het was honderd jaar een neutrale zone tussen Nederland en Pruisen, een gokparadijs waar het Esperanto gepromoot werd. Later werd het opgeëist door Duitsland en daarna werd het Belgisch. Je wandelt er door de prachtige heuvelachtige bossen, drassige weiden, maar vooral ook over paden waar ooit de zinkmijn was. Vandaag is het een natuurreservaat.”

www.ostbelgien.eu/nl/wandelen - app GO Eastbelgium op Google Play of in de App Store

 Waar neem jij je bezoek graag mee naartoe?

“Het kasteel Reinhardstein bij Ovifat is werkelijk een plaatje, en al helemaal in de winter. Men kwam er filmen voor Het Huis Anubis, een jeugdserie van Studio 100, en je kan het bezoeken. Van begin december tot half

januari staat het magische ‘Kerstmis op het kasteel’ er op het programma. Je geniet er van een kerstconcert,

verhalen, rondleidingen, een bezoekje van de Kerstman, glühwein en gebak.”

 En de heerlijkste fietstochten?

“Zelf ben ik geen fervente fietser, maar af en toe neemt Marnix me mee. Erg toegankelijk is het vrij vlakke fietsnetwerk dat over de oude spoorwegbedding – de Vennbahn – loopt, en zowat de volledige Oostkantons doorkruist. Het is een van de langste tot fietspad omgebouwde spoorlijnen van Europa, en deel van de Waalse RAVel-route, waar geen auto’s toegelaten zijn. Het liefst volgen wij de route van Sankt Vith naar Montenau,

omwille van de beverburchten onderweg, waar we altijd heel even in alle stilte een pauze inlassen.”

 Welke authentieke adresjes kan je delen?

“In Sankt Vith is bakkerij Fonk een fijne lunchplek, de vestiging bij de rotonde. En in Le Café in Küchelscheid kan je terecht voor lekkere soep en verse taarten. Een erg charmant adres in Burg-Reuland is bakkerij Richter, bij Petra, tegelijk een café. Je zit er aan de toog bij de tap, of op het terras voor de deur. Ook de Bergkapel, een ‘slotklooster-turned-to-kroeg’, is een bezoek waard. En in het Ulftaler Schenke kan je logeren. Je kan er met motors en paarden terecht.”

 Waar in de buurt word je culinair verwend?

“Er zijn hier in de regio maar liefst drie sterrenrestaurants, mijn favoriet met stip is Zur Post in Sankt Vith, het restaurant van het gelijknamige boetiekhotel. Heerlijke streekgerechten, fantastische wijnen en een uitzonderlijke gastvrijheid.”

 Waar komen de sportievelingen in de winterperiode aan hun trekken?

“De temperaturen zakken hier makkelijk tot min twintig. Ik heb daar heel erg aan moeten wennen, maar de sneeuw in ruil maakt veel goed. Wanneer alles wit kleurt, wordt het op een vreemde, magische manier nog stiller dan het hier al is. Massaal komen de Vlamingen dan langlaufen, zelf trek ik liever de bossen in. Je vindt hier prachtige, ongerepte stukken sneeuw waar niemand je voor geweest is, behalve dan misschien een

dassenfamilie. Er zijn een twintigtal skipistes in de Oostkantons. Wie graag de kwaliteit van de sneeuw op de voet volgt, kan zich inschrijven op de nieuwsbrief van Ostbelgien.”

 Waar is het fijn logeren?

“Voor verwennerij en een verblijf in een idyllische omgeving is driesterrenhotel Zur Alten Mühle een goed adres. Gelegen in Stupbach, een mooi dorpje dat door de rivier Our in tweeën gesneden wordt.

 Waar beleven we kerst op zijn best?

“De kerstmarkt van Monschau is zonder twijfel de plek waar je wil zijn in de donkere weken voor kerst. Het is de gezelligste markt die ik ooit bezocht, en geloof me dat ze er hier in de regio wat van kennen. Monschau is een middeleeuwse stad, net over de grens in Duitsland, met nauwe steegjes en kinderkopjes. Van 22 november tot 23 december transformeert het centrum tot het perfecte kerstdecor. Mensen komen van heinde en ver om te genieten van een ongeziene gezelligheid, met een mooie, levensgrote kerststal, en livemuziek tot in de late uren.”

Wie is ze?

• Jana Elza Wuyts (38) woont sinds 2012 in de Oostkantons met haar man, schrijver Marnix Peeters

• schreven samen De zomer van 1939, een tijdreis door België aan de vooravond van WO II.

• Jana is freelancetekstschrijver, journalist en expert sociale media

• instagram.com/jana.elza