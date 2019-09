Spinnen zijn weer actiever: 4 tips om ze te weren Margo Verhasselt

04 september 2019

15u56 1 Vrije tijd “Lopen er bij jullie ook zo’n monsters door het huis?”, vraagt een collega tijdens de lunch. De monsters waar ze het over heeft, zijn in dit geval grote huisspinnen. Want ja hoor, de diertjes zijn wel degelijk opnieuw actiever.

Nu de temperaturen zakken en de herfst stilaan in zicht is, komen ook onze achtpotige vrienden opnieuw uit hun schuilplaatsen. Waarom? Mannetjes worden actiever omdat ze op zoek zijn naar een vrouwtje, waardoor ze hun web verlaten.

Je wil het misschien liever niet weten, maar spinnen logeren het hele jaar door gezellig bij jou in huis, in de kleinste hoekjes, kieren en gaatjes. Dat je ze niet ziet, wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Twee keer per jaar komen de diertjes wel eens graag piepen uit die kiertjes om hallo te zeggen. Liefst op momenten waarop je het totaal niet verwacht. In de badkuip bijvoorbeeld, waar de zwarte poten van de grote huisspin angstaanjagend groot afsteken tegen het spierwit van het bad. Het lijfje van de huisspin - exclusief poten - kan tussen 1 en 1,6 centimeter groot zijn, bij de grote huisspin is dat tot wel 2 centimeter. Gillen kan dan wel even opluchten, maar het is helaas geen langetermijnoplossing.

Maar eigenlijk is de herfst niet het spinnenseizoen bij uitstek. “Mensen zijn er altijd van overtuigd dat dat zo is, maar de meeste spinnen zijn in de lente volwassen”, legt Koen Van Keer van Natuurpunt uit. Als we er op zouden letten, zouden we dan ook meer spinnen zien, al zijn het in de lente wel kleinere soorten dan de grote spinnen die we nu zien kruipen.

Hoe krijg je ze het huis uit?

1. Pepermuntolie: Blijkbaar kunnen spinnen de geur van pepermuntolie niet luchten. Vul dus een verstuiver met water en meng daar 20 druppels pepermuntolie doorheen. Schud het mengsel gedurende een minuut en spray er dan maar op los. Laat geen hoekje en scheurtje onbedekt. Voor een nog sterker effect, kun je de pepermuntolie ook puur op wattenschijfjes deppen en die op verschillende plaatsen doorheen je huis leggen. Natuurlijk blijft de geur van pepermuntolie geen maanden hangen. Herhaal dit dus één tot twee keer per week, wil je dat de spinnen wegblijven.

2. Opruimen en poetsen: Spinnen houden ervan zich te verstoppen in kleine hoekjes en gaatjes. Geef ze de gelegenheid niet om zich knus weg te stoppen. Haal kledij van de grond, ruim hoopjes rommel op en ga eens met een stofzuiger en bezem door de grootste risicogebieden. Ook kieren en gaatjes dichtstoppen kan helpen.

3. Kruimels en co: Kruimels en vuil trekken insecten aan, die op hun beurt dan weer spinnen aantrekken om de insecten als avondmaal te nuttigen. Maak van je huis geen pop-uprestaurant voor insecten en bij uitbreiding spinnen, en zorg ervoor dat je de kruimels van de ontbijttafel netjes wegruimt. Verwijder ook stofwebben, die eitjes kunnen bevatten.

4. Neem een kat: Nog in twijfel over een huisdier? Een kat zal met plezier spinnen voor je vangen. Ze zijn er verder ook dol op om de diertjes langzaam te martelen door er eerst wat sadistisch mee te spelen.

Toch nog eentje in huis gevonden? Vang ze dan onder een glas, schuif er een papiertje onder en zet ze buiten. Spinnen zijn nu eenmaal erg nuttig en dragen bij aan het ecosysteem. Probeer de drang om ze dood te slaan te vermijden.