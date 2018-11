Sparen tegen de feestdagen? 6 praktische trucs van de redactie Redactie

15 november 2018

12u59 1 Vrije tijd De feestdagen zijn een dure periode. Je wil een mooie kerstboom kopen, feestmaaltijden bereiden, verschillende outfits scoren voor alle familiefeesten, en natuurlijk verwacht iedereen ook een leuk cadeautje. Daarom is het des te belangrijker dat je nu even op je centen let.

Durf jij tijdens de eindejaarsperiode dieper dan gewoonlijk in je portemonnee te duiken? Dan ben je lang niet de enige. Volgens een rondvraag uit 2017 bij 20.000 Europeanen, waaronder 1.000 Belgen, blijkt dat een kwart van onze landgenoten meer uitgeeft in december dan hij of zij zich kan veroorloven. Reden te meer om deze maand je financiële zaken streng in het oog te houden. Kan je daarbij wel wat hulp gebruiken? Onze redactie deelt enkele poepsimpele tips.

Nele: “Elke week baantjes gaan trekken in een zwembad, groepslessen volgen of een fitnessabonnement: allemaal leuk en wel, maar het kan je bankrekening behoorlijk plunderen. Misschien is het tijd om dat even on hold te zetten? Ga in de plaats in de buitenlucht sporten, en laat je vooral niet tegenhouden door het slechte weer.”

Valérie: “Ga ook eens langs bij voordeelwinkels als Action. Vaak vind je hier was- en schoonmaakmiddel of zelfs speelgoed van A-merken, tegen een prijs die een pak lager ligt dan in de gewone supermarkt of speelgoedwinkel.”

Liesbeth: “Mijn grootste probleem? Ik blijf mijn koopjesjacht maar uitstellen, waardoor ik op een week tijd vaak een pak geld kwijt ben. Altijd even slikken. Na vorig jaar heb ik me voorgenomen om niet te wachten tot het laatste nippertje. Als ik een leuk cadeau tegenkom, koop ik het al en bewaar ik het tot kerst. Deze tip komt een beetje lastminute, maar zelfs je aankopen spreiden over twee maanden, kan al een wereld van verschil maken.”

Margo: “Als ik mijn loon krijg, verdeel ik dat onmiddellijk over drie rekeningen: eentje die ik nooit aanraak, eentje voor in geval van nood en eentje die bedoeld is om mezelf wat te verwennen. Voor als ik uit eten ga, een weekendje Parijs boek of een nieuwe outfit koop, weet je wel. Door uitgaven bij die laatste rekening nu binnen de perken te houden, zit ik tegen de feestdagen niet krap bij kas.”

Sophie: “Ik spendeer best wel wat van mijn budget aan beautyproducten. Daarom probeer ik er ook alles uit de halen. Neem nu je shampoobus: lijkt die bijna leeg? Knip de plastic bus open, je zal verschieten hoeveel douchebeurten die nog van pas kunnen komen.”

Nathalie: “Lekker cliché, maar kook eens wat vaker thuis in plaats van uit eten te gaan. Wil je gezelschap toch per se gaan tafelen in een restaurant? Bestel dan geen alcohol. Veel goedkoper, en op deze manier hou jij je ook aan een soort pretox, een detox voor de feestdagen.”

