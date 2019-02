SOS zwarte vingers: zo blaas je een stervende plant nieuw leven in Valérie Wauters

05 februari 2019

07u52

Bron: Refinery 29 0 Vrije tijd Heb je net zoals ik eerder zwarte dan groene vingers? Dan komt volgende gids je zeker handig van pas. Ik ging namelijk op zoek naar de beste tips om al je planten die op sterven na dood zijn weer nieuw leven in te blazen.

Eerst en vooral is het belangrijk om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Geeft je plant bijna de geest omdat je wat te kwistig met dat gietertje hebt omgesprongen? Of sterft hij eerder van dorst? Misschien heeft jouw gietgedrag er zelfs niets mee te maken, en heeft je plant eerder last van een schimmelinfectie of staat hij in een te kleine pot? Of moet je de oorzaak eerder zoeken bij het feit dat je plant te veel of te weinig zonlicht krijgt?

Probleem geïdentificeerd? Dan is het nu het moment om te bepalen of de plant gered kan worden, en of je voldoende tijd en energie hebt om aan die reddingsoperatie te besteden.

Heb je een tropische plant die je teveel water hebt gegeten, dan merk je het probleem meestal aan gele bladeren die makkelijk afvallen. Vaak kan je de plant nog redden door hem simpelweg goed te laten drogen en zoveel mogelijk zonlicht te geven.

Een cactus die teveel water heeft gekregen heeft vaak een bruine, zachte basis. Als het bovenste gedeelte van de cactus nog gezond en hard is, kan hij in de meeste gevallen nog gered worden. Hoe je dat doet? Door een heel scherp mes te nemen, en daarmee het rottende gedeelte van de cactus te snijden. Was vervolgens de pot waarin de cactus stond uit met zeep en water. Het gezonde deel van de cactus plant je niet meteen opnieuw, hij heeft immers tijd nodig om te harden. Let hem gedurende 8 à 10 dagen op een donkere droge plaats en plant hem vervolgens in zeer korrelige grond. Hetzelfde proces kan toegepast worden op vetplantjes.

Als je een plaagprobleem in huis hebt is het belangrijk om eerst te bepalen met welke plaag je af te rekenen hebt. Is het wolluis, spint of bladluis die al het leven uit je planten zuigt? Een belangrijke eerste stap is om de geïnfecteerde plant uit de buurt te zetten van andere, gezonden planten. Op deze manier voorkom je in elk geval dat de plaag zich verspreidt. Verdun vervolgens Neem-olie in een spuitfles, en maak hiermee de plant grondig schoon. Het is belangrijk dat je in alle bladplooien reinigt, want alleen op deze manier roei je de plaag effectief uit. Voor wie nog nooit van Neem-olie gehoord heeft: het is een olie die gemaakt wordt door het zaad van de Neem plant te malen en is een veilige, organische pesticide voor je binnen- en buitentuin.

Ligt het probleem bij de omgeving waarin je plant moet groeien, dan bekijk je best even je opties. Heb je een woning die maar weinig zonlicht binnenlaat, en een plant die veel zonlicht nodig heeft? Dan vraag je jezelf misschien beter af of het geen goed idee is om de plant een andere thuis te geven.