SOS zwarte vingers: dit is de juiste manier om je planten water te geven (en ze weer tot leven te wekken als ze kapot zijn) Nele Annemans

23 januari 2019

11u03

Grote fan van planten maar leggen ze na een tijdje allemaal het loodje? Of ze nu sterven aan uitdroging of verdrinking: met deze tips slaag jij er wél om ze in leven te houden en ja, zelfs om ze weer te laten herrijzen mochten je groene vingers het toch hebben laten afweten.

Dus, hoe zorg je er nu voor dat je je planten net voldoende water geeft? Bij je groene gezelschap is less is more vaak de boodschap. De belangrijkste vuistregel? Je planten om de een of twee weken water geven tijdens de lente en zomer en iets minder vaak in de winter. En met onderstaande tips leven ze zeker nog lang en gelukkig.

1. Hou je niet aan een schema

En geef niet meteen al je planten water zodra je je gieter vasthebt. Leer je planten kennen zodat je na een tijdje weet welke sneller uitdrogen dan andere.

2. Laat een iemand in het huishouden de planten water geven

Zo voorkom je dat ze per ongeluk twee keer water krijgen.

3. Geef je planten water als de bovenste centimeters aarde droog zijn

Steek voorzichtig je vinger in de aarde. Als de bovenste laag droog en kruimelig aanvoelt, is het tijd om de plant water te geven. Nog niet zeker? Hef de pot dan omhoog. Als je plant erg droog staat, zal die lichter aanvoelen.

4. Streef naar een vochtigheidsgraad zoals een uitgewrongen hemd

Een beetje een rare analogie, maar hij werkt. Als je aarde voortdurend nat en drassig is, dan ben je iets te overijverig geweest met je gieter. Voelt hij kurkdroog, dan ben je iets te zuinig geweest met je water. Voelt hij een beetje aan als een uitgewrongen hemd? Dan zit je helemaal goed.

5. Laat overtollig water weglopen

Iets te enthousiast geweest met je gieter? Plaats je planten dan op een afdruiprek of giet het overtollige water na een halfuurtje weg.

6. Gebruik lauw water

Te koud water zal je planten doen schrikken waardoor ze minder goed groeien. Zeker bij planten die afkomstig zijn uit een tropisch klimaat gebruik je dus beter water dat op kamertemperatuur is.

7. Geef je planten minder vaak water van november tot maart

De meeste planten groeien niet actief in de winter waardoor ze minder water nodig hebben. Planten die in verwarmde ruimtes staan, kunnen dan weer wel sneller uitdrogen dus die hou je beter goed in de gaten.

9. Verzorg je orchideeën juist

Bij orchideeën is het moeilijk om te zeggen wanneer ze water nodig hebben. Zet ze daarom in een emmer of bak met lauw water en laat ze 10 minuten weken. Laat ze daarna grondig uitlekken. Doe dat ongeveer een keer per week in de lente en zomer en iets minder vaak in de winter.

Hoe je een verwelkte, uitgedroogde plant kan redden

Zorg er eerst voor dat je écht weet dat je plant uitgedroogd is door aan de grond te voelen. Als die erg droog is, zet de plant dan ergens in de schaduw en vul een kom met lauw water. Dompel de pot ongeveer 30 minuten onder en laat hem uitlekken. Binnen een uur of twee moet ie weer helemaal springlevend zijn!

Hoe je een verwelkte, verdronken plant kan redden

Als je je plant te veel water hebt gegeven, is het helaas moeilijk om je plant nog te redden. Toch is het niet onmogelijk. Haal de plant uit de pot en wikkel de wortels in krantenpapier of huishoudrol. Vervang die totdat ze al het vocht opgenomen hebben. Hou de plant uit de zon en wacht een weekje met je plant opnieuw water te geven.