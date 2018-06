SOS zomerweer: 5 tips om je woning koel te houden Sophie Vereycken

30 juni 2018

16u07 259 Vrije tijd Vandaag halen we weer 30 graden en trekken we massaal naar buiten. Heerlijk! Tot je 's avonds thuis komt en niet je gebruikelijke woonkamer, maar een privésauna aantreft. Na een paar zonnige dagen zit de warme lucht immers echt in huis, en probeer dan nog maar eens goed te slapen. Met deze tips zorg je er echter voor dat het in een mum van tijd weer afkoelt tot een leefbare temperatuur.

1. Hou de ramen en gordijnen dicht

Probeer het daglicht zo veel mogelijk buiten te sluiten. Wanneer het buiten warmer is dan binnen, hou je best ramen en deuren gesloten. Doe ook je gordijnen toe. Wanneer het is afgekoeld en het binnen warmer is geworden dan buiten, zet je de ramen weer open. Zo komt er wat frisse lucht binnen en worden de kamers weer geventileerd.

2. Lang leve aluminiumfolie

Het nadeel van de gordijnen sluiten, is dat de lucht tussen het raam en je gordijn wél nog altijd opwarmt. De oplossing? Zonwering of rolluiken. Heb je die niet? Dan kan je ook aluminiumfolie op het raam kleven. Dat doe je best langs de buitenkant, omdat de folie daar het zonlicht zal weerkaatsen en zo de warmte buitenhouden.

3. Vermijd warmte-opwekkers

Heb je nog een stapel strijk staan? Dan doe je die best buiten (of beter nog: als het weer wat kouder is). Ook andere warmte-opwekkers zoals het fornuis of de oven, laat je beter uit. Bovendien smaakt een frisse salade bij dit weer toch veel lekkerder dan een warm stoofpotje.

4. Fris beddengoed

Heb jij het vooral moeilijk om te slaap te vatten? Dat kan je oplossen door je beddengoed 's ochtends op te hangen in de koelste kamer van het huis, meestal is dat de kelder. Ook kan je je kussen even in de diepvries leggen (pak het wel even in met plastic zakken, anders is je kussen dan wel koel, maar ook kleddernat).

5. Slaap in de woonkamer

Lukt het echt niet om de slaap te vatten? Dan kan je proberen om tijdelijk in de woonkamer een uiltje te knappen. In de meeste gevallen bevinden de slaapkamers zich boven en de woonkamer beneden. Warme lucht trekt echter altijd naar boven, wat betekent dat die slaapkamer 's avonds een ware broeikas is geworden. Tijdelijk kamperen in woonkamer is dan ook zo'n slecht idee niet.